Lappföldön, a Ranuanjärvi-tó partján található az Arctic Fox Igloos nevű szálláshely. A cég nem mindennapi élményt kínál az ott időt töltő turistáknak. A szállások különálló, iglu alakú építmények, melyek az eredeti hó és jég helyett főként üvegből és fából készülnek.

Ennek köszönhetően a sarki éjszakákon gyönyörű kilátás nyílik az Aurora Borealisra, azaz az északi fényre, melyet a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék okoznak. A városi fények nem zavarják az élményt, a helyszín ugyanis messze van a környező városoktól.

Minden igluban található teakonyha, fürdőszoba, egy privát szauna és egy hálószoba, melyet üvegtető fed. Havazás esetén sem kell aggódni a kilátás miatt, ugyanis az üveg fűthető, így nem fogja hóréteg takarni az eget.

Az élménynek ára is van, egy éjszaka 2 főre 130 ezer forintba kerül, ám így is szinte állandó telt házzal üzemel a vállalkozás, amin nem is csodálkozunk a képeket elnézve.