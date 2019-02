2018 november végén landolt a Marson az InSight leszállóegység, melynek feladata, hogy a vörös bolygó talaját vizsgálja. A robot azonban időjárási adatok gyűjtésére is képes, melyek február 11-e óta elérhetőek a NASA weboldalán.

Jelenleg a Marson épp tél van, és viharok is rontják a körülményeket. Az InSight a marsi egyenlítőhöz közel landolt, ahonnan napról napra küldi a hőmérsékleti adatokat, de a szélről és a légnyomásról is tájékoztatást küld. Az ezekhez szükséges szenzorok elkészítésében a NASA külső segítséget is igénybe vett, a new york-i Cornell Egyetem mellett a spanyolországi Asztrobiológiai Központ is közreműködött.

A tervek szerint az InSight az elkövetkezendő két évben folyamatosan küldené az időjárási adatokat. A kutatók így szeretnék az eddigieknél jobban megismerni a bolygó klímáját, valamint a külső körülményeknek jobban ellenálló eszközöket küldeni a jövőben.

A bolygó időjárása jóval szélsőségesebb a földi klímánál, az elmúlt napokban -64 Celsius-fok körüli volt az átlaghőmérséklet, a legmelegebb időszakokban akár -12 fokig is felmelegedett az idő, de -95 fokos hideg is előfordult.