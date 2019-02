Vannak még olyan helyek a világban, melyre az ember azt mondaná, hogy ilyen nem létezik, ez biztosan valami forgatási helyszín, vagy nem is igazi képet néz az ember. Ilyen hely a hollandiai Giethoorn települése is. Elsőre úgy tűnik, mintha valami gyermekmese elevenedett volna meg előttünk, annyira magával ragad a szűk csatornákkal szabdalt kis falu szépsége.

A településen mindössze 2600-an élnek, és szépsége ellenére nem lepték el a turisták, felbolygatva azt a nyugodt légkört, ami a falut jellemzi. Giethoorn weboldala szerint a leghangosabb zajt a kacsák okozzák a hápogásukkal, illetve a többi madár a csiripelésével.

A falun belüli limitált közlekedés miatt a postás is hajóval hordja ki a leveleket, de egyébként könnyen megközelíthető a település. Amszterdamból másfél óra autózással már ott is vagyunk, de tömegközlekedés is egy lehetséges alternatíva.