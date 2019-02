Egy brit cég, a Tree Tents International szinte már egy lakás kényelmével felérő, mégis hordozható szálláshellyel rukkolt elő. A repülőgépek törzsére hajazó lak alumíniumból készült, összecsomagolva nem foglal sok helyet, így könnyen hordozható a termék.

A kabin emiatt ultrakönnyű, mégis erős és ellenáll a környezeti hatásoknak. A tervezés során a készítők azt is figyelembe vették, hogy minden terepen stabilan megálljon az építmény, így akár fához is ki lehet kötni, de cölöpökön is stabilan megáll, ha kell.

A fém falak ellenére nem kell aggódniuk a bent lévőknek a hideg miatt. A meleget ugyanis háromrétegű bőrszigetelés és duplarétegű ablakok segítenek bent tartani. Több fűtési opció is van: a hagyományosabb, fatüzelés mellett hősugárzó is rendelkezésre áll, melyhez az áramellátást a tetőn található napelemek szolgáltatják. A szállás nem csak ezért környezetbarát, a héj újrahasznosított anyagból készült, míg a belső faborítások fenntartható forrásból származnak.

Az építmény jelenlegi, első verziója 14,5 négyzetméteres, de a jövőben a cég nagyobb, fix darabokat is tervez gyártani. A jelenlegi konfigurációk egy- és kétágyas kivitelben érhetők el, olyan extrákkal, mint a légkondi, a komposzt-WC, tusoló és egy kiskonyha.

Aki át szeretné élni ezt a kempingezési élményt, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis egy-egy ilyen repülőtest 35 ezer dollárba kerül, ami átszámítva közel 10 millió forint.