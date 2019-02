J. J. Abrams, a Star Wars legújabb, kilencedik részének rendezője a minap egy Twitterre kitett megható fotóval üzente meg a nagyvilágnak, hogy befejeződött a forgatás.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ

— JJ Abrams (@jjabrams) 2019. február 15.