Mindenki ismeri a rockbulik elengedhetetlen himnuszait. A kötelező köröket, amivel bármelyik kocalemezlovas egyöntetű sikert arathat. RATM – Killing in the name (avagy a nyugati tócsa), Nirvana – Smells like teen spirit, hogy csak két hirtelen példát hozzunk saját, egyre messzebbre nyúló emléktárunkból.

Unalmasak, ismerősek, nosztalgikus emlékeket ébresztenek, és a stílustól tökéletesen eltérő hangzású fúvószenekarok előadásában ezek a számok is új életre kelnek.

1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

2. RATM – Killing In The Name

3. Metallica – Nothing Else Matters

4. Guns n Roses – Paradise City

5. AC/DC – Highway to Hell