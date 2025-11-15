Csak megiszol egy sört a haverokkal egy nehéz nap után. Csak focizol egy órát a srácaiddal a parkban. Csak átöleled a párodat elalvás előtt. Hétköznapi dolgok, amik sokkal többet érnek, mint gondolnád – mert a stresszoldás ezekkel kezdődik.

Sokszor nem is gondolnánk, hogy ezek a „csakok” mennyit érnek. Hogy ezek az egyszerűnek tűnő dolgok milyen nagyszerűek. Mert a kutyasétáltatás nem csak a kutyának jó. A focizás nem csak a szülő-gyerek kapcsolatot erősíti. A szex nem puszta örömszerzés, és a sörözésben sem a sör a legfontosabb. Mindezektől mi magunk is jobban érezzük magunkat a bőrünkben, testünk és lelkünk is jobban lesz tőle – szó szerint!

Ha a stressz átveszi az irányítást

S hogy mekkora tétje is van az önmagunkkal szembeni felelősségnek, akkor tapasztaljuk meg igazán, amikor kicsúszik az irányítás a kezünkből. Amikor állandóan feszültek vagyunk, amikor rosszul teljesítünk, kapkodva döntünk, szaporodnak a munkahelyi és családi konfliktusok. Amikor egyre többször fáj a fejünk, a gyomrunk, és amikor esténként nem tudunk elaludni, mert zakatolnak a fejünkben a gondolatok, vagy amikor felébredünk az éjszaka közepén, és a megoldatlan feladatok kavarognak a szemünk előtt.

Testünk-lelkünk megbetegedhet a feszültségtől

A károsan ható stressz tünetei mindenkinél másképp jelentkezhetnek. Például türelmetlenné válhatunk másokkal, erős szívdobogást, esetleg gyomorfájdalmat tapasztalhatunk, hatalmukba keríthetnek a rossz gondolatok, de levertség és kimerültség is úrrá lehet rajtunk. Sőt, az állandó feszültségtől alvászavarok is kialakulhatnak. Ha pedig nem tudunk aludni, csak még stresszesebbek leszünk. Sokszor úgy tűnik, hogy lehetetlen kitörni ebből az ördögi körből, pedig nem kellenek nagy dolgok, hogy legyőzzük a feszültséget. Csak tudatosság, némi odafigyelés és felelősség önmagunk iránt.

Rajtad is múlik

Stresszmentes élet nincs. A mindennapok feszültségeit nem úszhatjuk meg. Az viszont rajtunk múlik, mit kezdünk ezzel. A „jó stressz” ellen nem kell semmit tenni, hiszen az adja a hajtóerőt ahhoz, hogy megoldjuk az elénk tornyosuló kihívásokat. Ha azonban az egészséges mértéknél több jut a feszkóból és kevesebb az alvásból, az már próbára teszi az idegrendszerünket, és hosszú távon akár olyan betegségeket is okozhat, mint a depresszió, a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. Jobb tehát, ha megszabadulsz a feszültségtől – de ne az ötödik kávéval, ne egy újabb pohár alkohollal vagy egy újabb doboz cigarettával kezeld! Jussanak eszedbe azok a hétköznapi apróságok – az egészséges étkezés, a mozgás, a társas kapcsolatok, egy hobbi –, amelyeket tudatosan be tudsz építeni az életedbe: csak elhatározás és döntés kérdése.

Sedacur forte: hívd segítségül a gyógynövényeket!

Átmeneti alvászavarok és feszültebb időszakok esetén érdemes a gyógynövényeket is segítségül hívni. A macskagyökér, a komló és a citromfű a népi gyógyászatban már régóta ismert és használt gyógynövények a feszültség enyhítésére és az alvás elősegítésére. A Sedacur forte ennek a három nyugtató-altató hatásáról közismert gyógynövénynek a kivonatát tartalmazó növényi gyógyszer. Napközben oldja a feszültséget, este pedig segíti az elalvást, és nyugodt, pihentető alvást biztosít. Mivel nincs negatív hatással a koncentrációra, szedésekor nem kell attól tartani, hogy napközben tompul a figyelmünk vagy nő a reakcióidőnk, vagyis az autóvezetéshez szükséges képességekre sincs negatív hatással. A Sedacur forte recept nélkül kapható a patikában, nem kell orvossal felíratni.