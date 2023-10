Tényleg jobban alszanak a férfiak?

Az ideális alvásmennyiség nemcsak a korral változik, de egyéni igények és a nemek is befolyásolják. Míg egy fejlődő szervezet akár napi 10 óra alvást is igényel, addig egy aktív felnőttnek általánosságban véve elég lehet a 7-9 órás éjszakai pihenés is. A tudományos kutatások szerint ugyanakkor a nőknek – hormonális okokból – több alvásra van szükségük az egészségük megőrzéséhez, és általában 11-13 perccel többet is alszanak, mint a férfiak. Az alváskutatók azt is mérték, milyen a két nem alvásminősége. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a férfiak alvás közbeni agyi aktivitása akár 70 százalékkal alacsonyabb, mint ébren, míg a nőké csak 10 százalékkal. Emögött evolúciós okokat kell keresni, hisz a primitív társadalmakban a férfiak vadászni jártak, az otthon a pihenés helyszíne volt, míg a nőknek a nappali tevékenységük is ugyanarra a helyre koncentrálódott.

Férfias alvászavar

Míg a nők hajlamosabbak többet rágódni, őrlődni a problémákon, akár éjszakákon át is, a férfiak esetében inkább a túlhajszolt, kaotikus életmód állhat az alvászavarok hátterében. A túlzott bizonyítási vágy, a „mindent egyszerre” hozzáállás túlpörgetheti a rendszert. A bioritmusunk azonban hamar megbosszulja a rendszertelenséget. Ahhoz, hogy alvás közben valóban tudjon regenerálódni a szervezeted, reggel mentálisan és fizikailag is topon legyél és minden téren kiegyensúlyozottan tudj teljesíteni, ezeket a tanácsokat érdemes megfogadnod:

Este kerüld az alkoholt!

Bár az alkohol nyugtató, lazító hatása segíthet elaludni, rontja az alvás minőségét. Ennek az oka, hogy az alkohol izgatja a központi idegrendszert, amely megzavarja a mélyalvási és a REM-fázist. Márpedig ebben a szakaszban dolgozzuk fel a szerzett információkat, ekkor az agynak azok a területei aktívak, amelyek a tanulásért, a gondolkodásért felelősek. Ráadásul a rendszeres alkoholfogyasztás a horkolással járó alvási apnoé kockázatát is növeli, amely az egyik leggyakoribb, férfiakat érintő betegség, amely alvászavarokhoz vezet.

Vacsorára ne egyél nehéz ételeket!

A nehéz, zsíros, cukros ételek megterhelik az emésztőrendszeredet, ami gátolja a pihentető alvást. A fő étkezésekre reggel és délben szakíts elegendő időt, és figyelj a kiegyensúlyozott, minőségi táplálkozásra is! Este már csak könnyebb, fehérjében és lassan felszívódó szénhidrátban gazdag fogást válassz, és ne edd tele magad! Lefekvés előtt két órával pedig már jobb, ha csak iszol – alkoholmenteset persze.

Sportolj rendszeresen – de nem mindegy, mikor!

A rendszeres testmozgás nemcsak az állóképességednek és a mentális terhelhetőségednek tesz jót, de csökkenti a mindennapi stresszt és segít a pihentető alvásban is. A megerőltető, nagy izommunkát igénylő sportokat azonban időzítsd kora reggelre, vagy délutánra, 17 óra után maximum egy könnyed, laza kutyasétáltatást iktass a programodba. Ellenkező esetben a szervezeted felpörög, és este nehezebben tudsz elaludni.

Ezt (ne) tedd a hálószobában!

A hálószoba a pihenés tere, ezért hagyj kint minden zavaró tényezőt! A tévé, a mobil, a laptop által kibocsátott kék fény gátolja az alváshoz szükséges melatonin termelését, ezért ne az ágyban küldd el az utolsó e-mailt, pörgesd át a híreket vagy nézd meg a legújabb Netflix-sorozat következő epizódját! Jó hír azonban, hogy az elalvás előtti hancúrozás jótékony hatását most már tanulmányok is alátámasztják. Ekkor ugyanis teljesen kikapcsoljuk az agyunkat, nem stresszelünk, és hatására könnyen elérhetjük az alváshoz nélkülözhetetlen ellazult állapotot. Szóval a szex simán belefér!

Ne nyomkodd a szundi gombot!

Ha éjjel felébrednél, eszedbe se jusson ránézni az órára vagy a telefonodra! Nemcsak a fent említett kék fény miatt, hanem azért se, mert ez beindítja az agyi aktivitásodat, ami miatt nehezebben tudsz majd visszaaludni. Ha normálisan működik a bioritmusod, és megvannak a 90-120 perces alvásciklusok, akkor a szervezeted két órával ébredés előtt már tudni fogja, hogy lassan itt az idő. Ha viszont csörög az ébresztő, véletlenül se nyomd le a szundi gombot! Ha belekezdesz egy újabb alvásciklusba, amit nem fogsz tudni befejezni, biztos, hogy levertebben, fáradtabban kászálódsz majd ki az ágyból a plusz 10 perc után, mint az első csörgéskor.

Ha feszült vagy és kialvatlan: Sedacur forte

Ha mégsem jön össze a pihentető alvás, ne stresszelj! Mindenki életében vannak feszültebb, pörgősebb időszakok, amikor nehezebb tartani a megszokott, normál napi ritmust, és előfordul, hogy átmenetileg szükségünk lehet némi segítségre. Ezekben az időszakos alvászavarokban, feszültségekkel teli élethelyzetekben segíthet a Sedacur forte, amely egy vény nélkül kapható, növényi gyógyszer. Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, mint a macskagyökér, komló és citromfű, amelyeket régóta használnak a népi gyógyászatban nyugtató, altató hatásuk miatt. A Sedacur forte segítségével a nappali feszültséget tudod csökkenteni, az elalvás könnyebb lesz, és a nyugodtabb éjszaka után frissen, kipihenten ébredhetsz fel. Ráadásul a Sedacur forte másnap nem tompítja a figyelmet, nem befolyásolja a koncentrálóképességet, a motoros koordinációt és a reagálási képességet sem, ezért nyugodtan végezheted a munkádat, vagy vezethetsz autót is a szedése mellett.