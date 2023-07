Ismerjük fel az aranyeret!

Aranyere mindenkinek van, ez ugyanis egy visszérfonat a végbélben, amelynek a széklettartásban és a székletürítésben van szerepe. Problémát akkor jelent, amikor a területre tartósan nehezedő nyomás miatt kitágul vagy begyullad. A belső visszerek kóros tágulata, gyulladása kellemetlen tüneteket okoz: viszketés a végbéltájon, idegentestérzés a végbélben, illetve a végbélnyíláson kívül elhelyezkedő kitüremkedés, valamint kifejezett fájdalom székeléskor. Észrevehetünk véres csíkot a vécépapíron vagy a széklet felszínén. Ilyenkor általában meg is ijedünk, de sokszor nem eléggé, ezért sokan halogatják, hogy felkeressék az orvost a panaszaikkal.

Kezdjük el mihamarabb a kezelést!

Hiú ábránd azt hinni, hogy az aranyér magától elmúlik. Az aranyérbetegségnek négy stádiumát különböztetjük meg. Az 1. és 2. stádiumú aranyér okozta tüneteitől otthoni kezeléssel is megszabadulhatunk, a 3-4. stádiumnál már műtéti beavatkozásra lehet szükség. A műtét elkerülése érdekében fontos az első panaszoknál elkezdeni a kezelést.

A rendszeres mozgás jót tesz

Az aranyérbetegség fő okozója lehet a mozgásszegény életmód, a rostszegény táplálkozás és a túlsúly, valamint a nagy erőkifejtéssel járó élethelyzetek – ide tartozik a szülés és a várandósság is. A betegség megelőzésében és kezelésében alapvető szerepe van a testmozgásnak, az étrendnek és a testsúly csökkentésének. A rendszeres testmozgás segíti az emésztést, és a normális testsúly megőrzéséhez is érdemes sportolnunk. Mozogjunk rendszeresen, akár aranyeres panaszokkal is! A tempós séta, az úszás, a túrázás kifejezetten aranyérbarát mozgásformák.

Attila: „Fájdalmas lecke volt az aranyér”

Bizonyos mozgásformákat azonban kifejezetten kerülni kell aranyeresség esetén. Ez Attilának igencsak fájdalmas lecke volt. „Én ott szúrtam el anno, szerettem volna kipattintani magam, és a csirke-rizs-proteinshake étrend mellett folyamatosan az edzőteremben voltam. Elvégre is az emberek rám bízzák a megtakarításaikat, megbízhatónak kell látszani” – mondja a 41 éves ügyfélszolgálati referens. „Sajnos nemcsak én erősödtem, hanem az aranyeres panaszaim is. Eleinte csak viszketett az alfelem, aztán láttam, hogy vér maradt a vécépapíron. Utóbbitól eléggé berezeltem, ráadásul az ülés is fájdalommal járt. Muszáj volt kitalálnom valamit.”

„Rájártam a csajom salátáira”

„Első lépésként egy időre lemondtam az edzőteremről, és egy elég veszett ötletem is támadt. Olvastam, hogy a rostban gazdag étrend hasznos aranyérbetegség esetén, ezért elkezdtem vadul érdeklődni a barátnőm mindaddig általam megvetett smoothie-jai meg a salátái iránt. Sőt, a legnagyobb meglepetésére itt-ott bele is kajáltam a dolgaiba, és lemondtam a túlzottan fehérjedús ételekről. Sem a hasmenést, sem a székrekedést nem akartam kockáztatni: mindegyik ront az aranyeres panaszokon. Sajgó alféllel meg elég nehéz kedvesen mosolyogni az asztal túloldalán mindenféle fájdalom nélkül ücsörgő ügyfélre. A rostdús étrend és a sok-sok folyadék viszont megkönnyíti a székletürítést – minél kevesebb az erőlködés, annál kevesebb az aranyeres panasz. Ráadásul a barátnőm boldogabb, mint valaha, mert végre hajlandó vagyok azt enni, amit ő, így könnyebben tartja a diétáját” – magyarázza Attila.

