Nagy mennyiségű csapadék zúdult Kalifornia területére, ami néhány amerikai farmert drasztikus kényszermegoldásokra sarkallt, miután a korábban kialakított töltés már nem tudta tartani a frontot. Hogy az árvíz ne tegyen komolyabb kárt a farmban, illetve a közeli közösségbe se szivárogjon be,

az elérhető közelségben lévő pick-upot bevetve próbálták megállítani az árvizet.

A Twitterre feltöltött, majd a platformon elterjedt felvétel tanúsága szerint a földműves habozás nélkül beáldozta öregedőfélben lévő Chevrolet Silveradóját, sőt, annak platójára még plusz nehezéket is helyeztek, úgy, hogy addigra már egy Ford F-150 is a mentőakció áldozatává vált.

I have never seen this type of #flood control measure before! Here is how some farmers deal with a breach in the Tulare Lake bottom. I assume they will pile some additional dirt on. #cawater #cawx #farm #agriculture pic.twitter.com/QXP720RqjJ

— Cannon Michael (@agleader) March 14, 2023