Kismillió őrült koncepcióról számolt már be a Vezess, ilyen szempontból pedig az ötletek tárháza kimeríthetetlennek tűnik, olyannyira, hogy vannak, akik már kifejezetten erre specializálódnak. A WhistlinDiesel YouTube-csatorna is azok közé tartozik, mely autókkal vicces, de legalább annyira furcsa mutatványokat hajt végre, még ha ez azzal is jár, hogy azok kivitelezéséhez tönkre kell tenni a járművet.

A legújabb őrültség középpontjába egy Tesla Model 3 került, ami a márka Autopilot-rendszere miatt vagy éppen Elon Musk vitatható lépéseinek köszönhetően eddig is gyakori szereplő volt a híradásokban. Ahogyan a videóban átalakították a Teslát, arra nehéz szavakat találni, ugyanis három méter magas, postakocsiszerű kerekeket kapott:

És ha mindez nem lenne elég, még a feje tetejére is állították az autót. A kivitelezés korántsem volt annyira nehéz, mint az első hangzásra tűnik, igaz, a fejjel lefelé vezetésnek az igencsak komoly hátulütője, hogy hátramenetben kell vezetni ahhoz, hogy az autó előre haladjon. A végén jött a teljes megsemmisülés, de legalább a kevésbé értelmetlen fajtából.