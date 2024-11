Az első Corvette-et 1953-ban, a Motoramán mutatták be, és azóta is folyamatosan gyártják, immár több mint 70 éve. Nyolc generáció készült el eddig a siker pedig töretlen, a Corvette ma már az autógyártás egyik legendás típusa.

A jelenleg futó generácuó előtt a középmotoros koncepciók között a CERV III, került legközelebb a szériagyártáshoz, és bár végül nem valósult meg, több mint harminc évvel bemutatása után is izgalmas jelenség marad.

Előfutárát a Corvette Indy névre keresztelt tanulmányt először az 1986-os Detroiti Autószalonon mutatták be. A futurisztikus dizájn és a legújabb technológiai vívmányokat felvonultató Indy egy ikerturbós V8-as CART (IndyCar) versenymotort kapott. Vakmerő, de nyilvánvalóan a valóságtól elrugaszkodott koncepció volt ez, ami hatalmas sikert aratott a sajtóban, és a rajongók köreiben is.

Az Indy projekt ezt követően fejlődött tovább a CERV III (Corporate Engineering Research Vehicle III) modellé, amit az 1990-es Detroiti Autószalon nagy durranásának szántak, és amivel már kacsintgattak a sorozatgyártás felé.

A CERV III karosszériája már álló helyzetben dinamizmust sugallt, kecses, de mégis agresszív, hosszú kialakítása a nagy sebességre optimalizált modellek jegyeit mutatta. A formához méltó technológiát társítottak a fejlesztők, az 1980-as évek végén szó szerint űrtechnikának számító szénszálas anyagból alakították ki a karosszériát. Négykerék-kormányzást és teljesen független, elektronikusan vezérelt adaptív felfüggesztést alkalmaztak. A hajtásrendszerben hasonlóan aPorsche 959-eshez viszkókuplungos összkerékhajtás dolgozott.

Míg az 1986-ban bemutatott Corvette Indy versenymotorral készült, a CERV III egy „utcai” motorral jelent meg: az 5,7 literes, két Garrett turbóval feltöltött motor 650 lóerő teljesítményt és 888 Nm nyomatékot biztosított.

A CERV III Corvette ezzel az erőforrással a gyári számítások szerint 3,9 másodperc alatt gyorsult 0-ról 100 km/órára, és 362 km/óra végsebességre lett volna képes, ami 1990-ben a szupersportautók élmezőnyébe emelte volna.

Csakhogy ez a csomag még így is messze állt a Corvette vásárlóitól, Porsche 959, Ferrari F40 helyett pedig kevesen akartak egy mezei Chevrolettel járni. Mert a tételesen belőtt vételára ide pozicionálta: a számítások szerint az autó induló ára 300 000 és 400 000 dollár között lehetett volna, ami azonban óriási különbség volt a 32 000 dolláros alap Corvette és az 58 000 dollár körüli ZR-1-hez képest.

Ennek ellenére a CERV III a Chevrolet történetének egyik legérdekesebb koncepcióautója maradt, amely méltó arra, hogy emlékezzünk rá.