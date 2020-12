Olvass tovább

Kolosszus bársonyos mancsokon

Többre kíváncsiak? Húzódjanak csak közelebb, üljenek be, hagyják maguk mögött a hétköznapi életüket és a szűk, az életteret korlátozó várost. Az utazás egy kis ismerkedéssel kezdődik. Külön túra körbejárni az 5,58 méter hosszú kolosszust, amelynél a kategória királyának számító Rolls-Royce Phantom csak 18 centivel hosszabb és 13 centivel magasabb. Bár kevésbé monumentális, de a Mulsanne is egy kerekeken guruló külön univerzum, a nyers erő, a puszta jelenlét, az alapos ötvösmunka részletessége csillog benne. Röviden: a történelem, a technika és az érzékek birodalmának értékes és bódító esszenciája.

Az utasteret a nemes fa, a króm és a szarvasmarhabőr szentháromsága uralja. Kilencfajta furnér, 24 féle bőr és több mint százszínű lakk közül lehet választani. Ragyogó színe 12 órás kézi, birkagyapjas polírozás eredménye. További négy órát vesz igénybe a bőr kormánykerék 564 művészi öltése, de az alapos famegmunkálás 45 órás munkafolyamatáról se feledkezzünk meg, amelynek gyümölcseként úgy öleli körbe az utasteret – borítja a műszerfalat, az ajtókat és szinte mindent – a hatalmas faburkolat, mint egy monumentális gyűrű. Csusszanjunk is beljebb a mennyei királyság eme földi paradicsomába, vegyük fel a született nemesurak méltóságát és engedjük, hogy a felsőbbrendűség vezesse tekintetünket messze tovább a valós izomtól duzzadó motor hosszú fedelén.

A szárnyas B betűnél azonban álljunk meg egy szóra. A csak ötezerig skálázott fordulatszámmérő már az első gázadásra értésünkre adja, hogy mit jelent az erő királyi rangja. Az őserő a klasszikus, nagydugattyús erőműben szunnyad, amelyet két turbófeltöltővel lélegeztetnek, a szív és a lélek egysége sötét anyagot mozgósít, közvetlenül alapjáraton is akkorát csap, hogy szanaszét rebbenek a tudat vákuumában összecsomósodott adrenalin-cseppek. Zavarba ejtő könnyedséggel lódul meg a 2,7 tonnás behemót, és lép egyre előrébb a horizonton. Ne feledjük, a Speed verzióban ülünk, itt 537 lóerőnek és 1100 Nm nyomatéknak parancsolhatunk. Hagyjuk betűvé érni a számokat: ezeregyszáz… Nos, amikor ez a rengeteg erő a hátsó tengelyre csap, megveszett mamutként tör előre a Bentley: 4,9 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás tempót. A száguldás vehemenciája pedig nem mérséklődik egészen 305 km/óráig.

Városban ormótlan

Már az első kanyarodásnál érezni, miért kapta a nevét az autó a Le Mans-i versenypálya hosszú egyeneséről. A kanyarodás ugyanis nem az erőssége, az nagyban függ a sofőr tehetségétől, koncentrációjától és elhivatottságától. Aki mégsem tud ellenállni a lóerők csábító kísértésének, az mihamarább megtapasztalja, hogy nem hiába visítanak felháborodottan a 265/40-es gumik, amikor négy keréken csúszik kifele a kanyarból az elefánt. Még az autópályán is kell korrigálni a zászlóshajó irányán, városban pedig egyenesen frászt kap a sofőr, ha netán le kell parkolni valahol. Pedig amúgy a nyugalom a Mulsanne legfőbb erénye. A légrugós futómű révén a csatornafedelekről, a kátyúkról, de még a fekvőrendőrökről is csak halvány jelzés érkezik, a kényelem maximális. Azt hihetnénk, hogy valami utászbrigád a kocsi előtt sietve befoltozza a lyukakat…

Ennél sokkal valószerűbb az a fejedelmi helykínálat, amely a masszírozó fekvőfotelben a feudalizmus minden kiváltságát sugározza. A fejtámlába épített kispárna a nagypolgári lét gondtalanságát idézi, azonban nem kell nélkülöznünk a modern kor vívmányait sem: az ódon hatású bútorok és drapériák mögött vezetési asszisztensek garmada rejtőzködik, hogy mint egy diszkrét komornyik, közbelépjen, ha a körülmények vagy a gazda úgy követelik.

Hogyan is tudná helyettesíteni a kisebb, könnyebb és legalább egy harmadával olcsóbb Flying Spur ezt a tökéletes műalkotást? Utóbbi hogyan lehetne igazi Bentley úgy, hogy számos futóműalkatrésze és a hajtás több lényeges eleme a konszern más, közönségesebb modelljeiből származnak, vagy például a Porsche Panameráéval közösek? Ezeket a kérdéseket csak az teheti fel, aki még nem látta közelről a Flying Spurt. A látvány egyértelmű és önmagáért beszél. Az újonc pont ugyanannyira Bentley, mint a kétajtós Continental, minden, ami látható, tapintható, szagolható és egyéb érzékünkkel érzékelhető, nagyon ízléses, nagyon luxus és nagyon brit.

Eltekintve a valamivel alacsonyabb üléspozíciótól és belső magasságtól, a kevésbé masszív fa- és bőr berakásoktól, a pompa és a térkínálat csupán szimbolikusan visszafogottabb, mint a Mulsanne-ban, a technikai fejlettség viszont egyenesen bőségesebb. Amellett, hogy vetített kijelző, 360 fokos kamera és automatikus sávtartó segíti a vezetőt, a VW-konszern összes létező és legfejlettebb technikai és technológiai vívmányát alkalmazták, az összkerék-kormányzástól a kerékszelektív nyomatékelosztáson, a 48 voltos fedélzeti hálózaton és a dőlésszabályozáson át a háromkamrás légrugós lengéscsillapításig. Mindezt nagyon egyedi, nagyon koherens és lenyűgöző stílusban. Mert a név kötelez.

Van, amiről nehéz beszélni

És jó vezetni. Holott Bentley limuzinban nem éreztem még soha a vezetés örömét. Míg elődjének sztoikus egyenesfutásában kimerült minden tehetsége, addig az új, a kicsi, meglepően jól kormányozható – annyira precíz, mint egy szike. Egyéni, célratörő és dacára a nehézségi és centrifugális erőknek, fegyelmezett katonaként hajtja végre a kiadott parancsokat. Kétszeresen is feltöltött hatliteres W12-ese úgy mozgatja a 2,4 tonnás testet, mint orkán a tollpihét. Határozott és végtelenül nyugodt, de kimondhatatlanul gyorsan lódul meg, ha felhangzik a parancsnok rekedtes csatakiáltása. A duplakuplungos automataváltó csak kapkodja a fokozatokat, rugalmas és igyekszik, de a késlekedése letagadhatatlan, egyszerűen túl erős hozzá ez a motor. Szenvednek a szuperszéles (elöl 275/35, hátul 315/30) Pirellik is, amelyek még a legpihentetőbb komfort módban is annyit dolgoznak, és úgy kopnak, mint egy normál kocsin a Hungaroringen. A keresztirányú bordáknak sejtjük a keménységét, de létezésükben kételkedünk. Még nagy tempónál is képes ugyanis kiszűrni az úthibákat a Flying Spur, ami sokkal inkább repülő varázsszőnyeg, mint hús-vér autó.

A stílus, a technika és a dinamizmus egyedülálló keveréke, valamint az egyedi vezetési kultúra, illetve a szabadság és a munka közötti egyensúly olyan élménnyel ruházza fel ezt a csúcsvezetői autót, amilyennel egyetlen 7-es BMW, vagy egyetlen Mercedes-Benz S-osztály sem képes szolgálni. A Mulsanne ezzel szemben azok autója, akik a munkát, mint olyat, már rég a látóhatár mögött hagyták és élvezik a mindenható tétlenség örök örömét. Azoké, akik fogják magukat és egyszerűen csak beülnek teázni a Bentley-be. Aztán, ha kedvük tartja, elhajtanak vele a végtelenbe.

Műszaki adatok

Bentley Flying Spur W12

Mulsanne Speed

Lökettérfogat (cm³) 5950 6752 Teljesítmény (kW(LE)/min) 467(635)/5000 395(537)/4000 Nyomaték (Nm/min) 900/1350 1100/1750 Hengerek elrendezése W12 V8 Legnagyobb sebesség (km/h) 333 305 Tengelytáv 3194 3266 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 5316 x 1987 x 1484 5575 x 1926 x 1521 Csomagtér (l) 420 443 Fogyasztás (l/100 km)(vegyes, 98-as benzin) 13,3 15,9 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 3,8 4,9 Listaár (euró) 214 676 337 127