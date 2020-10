Olvass tovább

De könyörgöm, hogy lehet bejáratni egy motort, amelyben egyetlen forgó alkatrész van, a rotor? Nem voltam rest, ezt megkérdeztem a Volkswagen illetékesétől. Kiderült, hogy van néhány csapágy, amelynek kell a bejáratás és nem arról van szó, ahogy sokan a szerkesztőségben vélték, hogy a lítium-akkumulátorok néhány feltöltés és kisülés után érik el maximális teljesítményüket. Nincs miért rácsodálkoznunk az elektromos autókra, hisz jó ideje használunk mobiltelefont vagy akkumulátoros csavarozót. A villanymotorok romantikája már rég elillant, mégis van valami bája az olyan kis villanyautóknak, mint a VW e-Up és a Renault Zoe.

Mi szól? A Volkswagen vicces hanghatással figyelmezteti a gyalogosokat

Mindaddig bájolgunk egymásnak, amíg nem kerül sor a piszkos anyagiakra. Most, hogy az átmeneti, vírusos időszakban nincs információnk arról, hogy az állami hogyan támogatja tovább a villanyautókat, a két kisautó listaára eléggé ijesztő. Még a legfeljebb 2,5 millió forintos állami támogatással (ez az e-Up esetében 1,72 millió forint volt 8,21 millió forintos hirdetett listaár mellett) és saját bankos finanszírozással is csak 6 millió forint környékére tudta leszorítani a márka hazai importőre az extráktól lecsupaszított e-Up induló árát, az élhetőbb alternatívát kínáló erősebb Zoe pedig a bőkezű Renault-támogatással (megduplázták az állami támogatás összegét) sem volt 8,15 milliónál olcsóbb.

Ha a listaárakat nézzük (8,2 millió, illetve 11,8 millió forint), látjuk, hogy ezért a pénzért igazán jól felszerelt dízel Golf, illetve akár 150 lovas, összkerekes, fullextrás, dízel Kadjar modelleket kapunk. Jogosan tehetik fel a kérdést: hogyan beszélhetünk itt mindenki számára elérhető alternatíváról? Sehogy. Mivel cikkünk online megjelenésekor éppen megint elfogyott a támogatás, ne is feszegessük tovább ezt a problémát! Nézzük, mit adnak listaáron ezek a kis villanyautók!

Mindkét modell ellátmánya tisztességes. Az Up alapárért négy ajtót, automata klímát és okos, mai szóval élve, hálózatba kapcsolt fedélzeti rendszert ad. Ez lehetővé teszi a mobiltelefonról történő előfűtést és előhűtést, illetve az akkumulátor töltöttségégének valós idejű ellenőrzését. Ugyanezt persze a Zoe is tudja, de ezen kívül a Renault alapáron adja a teljesen LED-es fényszórókat és LED-es hátsó lámpákat, a digitális műszerfalat, a hőszivattyús klímát és a kulcs nélküli kezelést.

Néhány európai piacon lehetőség van olcsóbban hozzájutni a Zoéhez azzal, hogy az akkumulátort nem megveszi, hanem csak lízingeli a vásárló. Nálunk ez nem adott, mindkét modell kifizetett akkumulátorral együtt vehető csak birtokba. Az e-Up legdrágább és legfontosabb alkatrésze a lítium-ion akkumulátor, amelyet a modell felfrissítésekor továbbfejlesztettek. A mobiltelefonoknál is alkalmazott, zacskós cellák helyett téglatest cellákra álltak át, mert annak nagyobb az energiasűrűsége és hosszabb az élettartama.

A két blokkból álló akkumulátor 14 modulból, és azon belül 168 cellából tevődik össze (12 cella alkot egy modult). Egy lapos, hosszabb egység keresztben kapott helyet az első ülések alatt, egy másik, rövidebb és magasabb tömb pedig a hátsó üléspad alá került. Bár a 248 kilogramm tömegű akkupakk ugyanakkora helyet foglal el, mint az előző e-Upban, a kapacitása megduplázódott, 18,7 kWh helyett immár 36,8 kWh-s.

A Renault is rendesen összekapta a wattórákat, a Zoe esetében a külső és belső dizájn megújításán túl, a kényelmi és információtechnológiai csemegéken innen, sokkal fontosabb, hogy teljesen megújult a kocsi hajtáslánca. Az R135/Z.E. 50 névvel illetett újdonság a modellhierarchia csúcsára tör, 100 kilowattos motorja mellé 52 kWh kapacitású akkumulátor társul. Akinek ez túl erős, választhat észszerűbb megoldást, az R110 modell ugyanezzel a kapacitással rendelkezik, de 80 kilowattos villanymotorral. Ez 9 kilométerrel nagyobb hatótávval, kisebb nyomatékkal, 5 km/órával alacsonyabb végsebességgel és hatszázezer forinttal olcsóbb indulóárral kecsegtet.

Milyen az élet a Zoéban?

A Zoe egyenárammal gerjesztett háromfázisú szinkronmotorját egybeépítették a fordulatszám-csökkentő áttétellel és a differenciálművel. Árammal a padlóba épített, 326 kilogrammos, 12 modulból és összesen 192 cellából álló lítiumion-akkumulátor táplálja.

Mindkét típus villanygépének hatásfoka valamivel 90 százalék fölötti, és mindkét villanyautó alapáras Type-2 csatlakozóval táplálható kútoszlopról. Mindkét márka kínál fali töltőt, de ezeknél sokkal hasznosabb megrendelni az egyenáramú, CCS-gyorstöltő csatlakozókat, amelyet a Volkswagen mintegy 230 ezer forintért, a Renault pedig 350 ezer forintért kínál. Ez akkor éri meg, ha az autókat hosszabb utakon is gyakran használjuk, ilyenkor jól jön a gyorstöltés. 50 kW-os töltési teljesítményével a Zoe a teljesen lemerült akkumulátorát villámtöltőről 70 perc alatt 80 százalékosra tölti fel. Kisebb akkumulátorával ugyanezt a töltöttségi szintet egy óra alatt éri el az e-Up 50 kW-os tápról.

Ha otthon, háztartási konnektorból töltünk, ennél jóval hosszabb töltési időre számítsunk, a VW-t 16 óra alatt tudjuk 100 százalékra tölteni. Aki a Zoét szeretné teljesen feltölteni, az készüljön párjával egy semmittevős, hosszú, romantikus hétvégére, mert sima 2,3 kW-os, azaz 230 voltos konnektorból a teljes töltés legalább 34 órát vesz igénybe.

Hogy megy az e-Up?

A Renault embléma alatt található az univerzális csatlakozó, aminek csak az a hátránya, hogy feledékeny sofőrök gyakran nyitva hagyják. A villanytöltők környékén nem ritka látvány az orrszarvúként utat törő Zoe. Ha nyitva marad a fedél, amúgy a műszerfalon megjelenik egy figyelmeztetés, így már csak biztonságos hely kell a megálláshoz. A töltés amúgy nem igényel szakértelmet, csak előkapjuk a csomagtartóból a kábelt (ha van, ugyanis feláras), vagy leemeljük a töltőoszlopról, csatlakoztatjuk, és máris ömlenek az elektronok.

Furcsa, hogy az Up kulccsal indul, elfordításakor persze nem történik semmi, a Zoe gombnyomásra kel életre, valahogy ez életszerűbb egy elektromos autó esetében. Elindulni mindkettővel egyszerű. D-be toljuk a menetválasztó kart, felengedjük a fékpedált és máris haladunk. A Zoe esetében megszokást igényel, hogy nincs parkállás, azaz az autó mindig megy előre vagy hátra, ha nem nyomjuk a féket, és ha nem tesszük üresbe. Az üres azonban nem jelenti a biztos megállást, szerencsére a gyújtás lekapcsolásával automatikusan reteszel a rögzítőfék. A Volkswagennél ez a veszély nem fenyeget, a választókar olyan, mint a hagyományos DSG-kar és úgy is működik – előre meneti fokozatból azonban csak egy van.

Bár mindkét autó csekély teljesítményű, a menetpedál legkisebb lenyomására is meglódulnak. A masszív nyomaték mindig rendelkezésre áll, álló helyzettől a teljes, 11 000/percig tartó fordulattartományban. Különösen városi forgalomban sietve lepjük meg a többi közlekedőt, az Up még élénkebb is, mint a Zoe. A villanyos kiscserkészek úgy indulnak meg a lámpánál, mintha nyomukban a 112-őt hívták volna. A Zoe méreteiből adódóan – 48,7 centivel hosszabb, mint az Up – tágasabb utasteret és komolyabban vehető csomagtartót kínál (338 liter alaphelyzetben, 1225 liter bővítve, ugyanez a Volkswagen esetében 251, illetve 959 liter), nagyobb hatótávja miatt sokkal élhetőbb alternatíva a hétköznapokban.

Tesztünkben a Zoe egy töltéssel 351 kilométerig bírta szuflával, ami egy átlagos városi embernek tíznapi közlekedésre elegendő, sőt, akkor sem kell kétségbeesni, ha muszáj elugrani a nagymamához Nagyatádra. Nyilvánvaló, hogy városon kívül megfontolt és nyugodt vezetési stílust kíván a Zoe, ritka, hogy kihasználjuk a 140 km/órás végsebességét. Tesztünkben az is kiderült, hogy bőséges hatósugara révén második családi autóként maximálisan vállalható jószág. El lehet játszani azzal a gondolattal is, hogy akár első családi autónak is jó, a hosszabb utazásokon azonban egy-két órás töltési szünettel számolva nem hiszem, hogy akárkinek beválna. Az Up esetében ez még inkább meggondolandó, hisz a 256 kilométeres hatótávja városban tisztességes, ám egy vidéki út során izgalmat tartogathat a hazatérés. Az biztos: amíg van benne energia, kifejezetten élvezetes az Up.

Bevallom, az elektromos nálam még a GTI változaton (magyar piacon jelenleg egyik Up modell sem kapható) is túltesz. Az akku miatt mélyen van a tömegközéppontja, ami a nagy nyomatékkal és a feszes futóművel karöltve izgalmas vezethetőséget eredményez. Túlzott menetkényelemre ne számítsunk, nem erőssége ez az Upnak. Kormányzása sokkal precízebb, mint a minden szempontból inkább a kényelemre hangolt Zoe esetében.

Pánikra semmi ok

Ha bekapcsoljuk a takarékos módot, ami visszaveszi a villanymotor és a klíma teljesítményét és ezzel némileg megnöveli a hatótávot, mindkét villanyos azt nyújtja, mint bármely belsőégésű motoros kisautó. A Zoe felszereltsége jóval gazdagabb, fűthető kormányt, LED fényszórókat és vezetősegédek garmadát kínálja.

Tesztünk végén tiszta szívvel állíthatjuk, hogy mindkét villanyrakéta teljesen elfogadható és élhető mobilitást ad a mindennapokban. Hiányt egyikben sem szenvedünk, ha pedig megnyílnak az állami támogatás csapjai, akkor már kevés észszerű érv szólhat ellenük.

Összegzés

Jelenleg a magyar piacon nehéz helyzetben vannak a villanyautó-vásárlók, mert a kormányzatnak a legkisebb baja is nagyobb annál, hogy támogassa a zöldebb autózást. Ha azonban rendeződik a helyzet és újra megnyílnak az állami pénzcsapok, a VW és a Renault villanyautói nagyobb körben is bizonyíthatják, mennyire kevés kompromisszummal jár az elektromobilitás.

Műszaki adatok

Járműtípus Renault Zoe R135 Volkswagen e-Up Motor fajta Egyenárammal gerjesztett, háromfázisú szinkronmotor Állandó mágneses, háromfázisú szinkronmotor Teljesítmény (kW) 100 61 Nyomaték (Nm) 245 212 Erőátvitel Elsőkerék-hajtás egy fix áttétel Elsőkerék-hajtás egy fix áttétel Gumiméret 195/55 R 16 165/65 R 15 Legnagyobb sebesség (km/h) 140 130 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 9,5 11,9 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4087x 1787 x 1562 3600 x 1645x 1507 Hatótáv (teszt) 351 256 Saját tömeg (kg) 1577 1235 Tesztfogyasztás (kWh/100 km) 15,9 14,1 Listaár (Ft) 11 859 000 8 219 440

Ez a cikk az Autó Magazin Autó Magazin 2020 május-június számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

