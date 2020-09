Hiába mutatnak a műszaki megoldások a villamosítás és a hibridek irányába, jó néhány évig biztosan velünk lesznek még a dízelek, főleg most, hogy sikerült valamelyest lerázni magukról a környezetszennyező címkét, és javul a megítélésük. A tisztességes nyomaték, a tisztább kipufogógázok, és a visszafogottabb fogyasztás továbbra is ideális megoldás lehet azoknak, akik kényelmesen és nagyobb távolságokat szeretnek utazni – és természetesen van keretük megfizetni ezt a kategóriát. Lássuk, mit tudnak az elegáns üzleti limuzinok az alapmotoroknál alig erősebb kétliteres, négyhengeres, kétszáz lóerő körüli dízelekkel.

Egyre ritkább az ilyen látvány: az SUV és kombi modellek lassan kiszorítják a klasszikus lépcsős hátú limuzinokat

Audi: biztosra megy

Nem hiányozhat az Audi A6 ebből a ligából. Aktuális generációja a Haladás technikája szlogent egy szíjhajtású indítógenerátorral meríti ki, amely hosszabb vitorlázásokat tesz lehetővé kipufogógáz-mentesen, valamint visszafogott mértékű rekuperációra is képes. A fogyasztás további csökkentésére alkalmas a valós idejű navigáció, valamint a környezetet figyelő számtalan szenzor, amelyek lehetővé teszik a motort lekapcsolását guruláskor is.

Ez a rendszer viszont nem ad plusz nyomatékot indulásnál, és ez azt jelenti, hogy ha álló helyzetből kezdünk gyorsítani, érződik a turbófeltöltő késlekedése. Óvatosan indul meg az A6, mielőtt megjön motorjának az ereje, így 8,3 másodperc telik el nullától százig. Ezzel az értékkel nem büszkélkedhet, és nem magyarázhatja ezt tapadási problémákkal sem, mert ilyen gond az elsőkerék-hajtás ellenére sincs. Miután azonban mozgásba lendült az A6, a középső fordulatszám-tartományban már erőteljesen húz, hétfokozatú, duplakuplungos automatája pedig pontosan kapcsol mindkét felfelé is, lefelé is.

A hajtásnál tehát volna azért lehetőség egy kis előre lépésre (lásd BMW), és fedélzeti rendszereinek új kezelési koncepciója is azt mutatja, hogy a régebbi nem mindig rosszabb. A forgókapcsolós MMI médiarendszer már csak történelem, most kizárólag érintőképernyőkön keresztül történik az irányítás. Eleinte ez elég nyűgösnek tűnik, de némi megszokás után javul a helyzet, láttunk fejlődésre utaló jeleket magunkon.

A kijelzők gyönyörű képére vagy a minőségérzetre nem lehet panaszunk, és az ülések is kiválóak. Bár, lehetnének talán egy fokkal puhábban szivacsozva. Az adaptív lengéscsillapítók biztosítják a magas szintű rugózási kényelmet, amit csak a hátsó tengely hintázása törhet meg olykor.

Kérésre az A6 nem csak egyenesben képes sietni: a kanyarokban egy jóval kisebb autó benyomást kelti, és fékrendszere is kiválóan lassít. Biztonsági és asszisztensrendszerek tekintetében sem bízza a véletlenre a dolgot az Audi – még az ebben a kategóriában mindig nagyon jól felszerelt E-osztály sem közelíti meg az Audi szintjét.

Mercedes: jó úszó

Az Audinál jó 400 ezer forinttal kedvezőbb vételár ne tévesszen meg senkit. Igazi, kényeztető énjét a Mercedes ugyanis csak a feláras légrugózás és akusztikus üvegezés opciókkal képes megmutatni. Ezek birtokában viszont kimondottan otthonos érzetet kelt, mint egy jó meleg takaró. Így kellő mértékben kiszűri az úthibákat, minimalizálja a szél- és menetzajt, ami kizárólag a végsebesség közelében növekszik meg enyhén.

Ebben a kategóriában nem létezik jobb választás az autópályákra, és az Exkluzív utastéri csomaggal (1 068 070 Ft) érkező első ülések is különösen kényelmesre sikerültek. A hátsó sorban viszont egy kicsit több alátámasztásra lenne szükség a combok alatt, és lehetne puhább a háttámla – de ezek már amolyan luxusproblémák inkább.

Az, hogy az E-osztály érzékeny kormányzásának hála még a gyorsabb kanyarodások iránt is mutat némi lelkesedést, annak bizonyítéka, hogy az autó igényes és sokoldalú. Kezelőszervei kellemesen régimódinak tűnnek, azzal együtt, hogy a főbb műszerek természetesen benne is digitálisak. Az Audi mozivászon méretű kijelzőjével ellentétben azonban nála csak a fordulatszámmérőn belül jeleníthető meg a navigációs térkép. Miért is kellene több, amikor a központi kijelzőn úgyis láthatjuk nagyban, és a 396 ezer forintos head-up display-en is megjelennek a legfontosabb útmutatások?

A csendesen működő erőteljes motor és a kilencfokozatú automataváltó is dicséretet érdemel, és ezzel csak a korábbiakat tudjuk ismételni. Az aktív biztonsággal kapcsolatban nem vagyunk azonban ennyire derűlátóak, tesztautónk hiába kapta meg az erősebb fék opciót, valamint a szélesebb 18-as felniket – csak középszerűen lassított.

Volvo: egy határozatlan igen

A Volvo ebben a versenyszámban több pontot szerez, mégsem képes az Audi közelébe férkőzni, amely fékezés szempontból a csúcsot jelenti ebben az összeállításban. A svéd limuzin valójában egyetlen vizsgálati kategóriában sem volt képes kiemelkedő eredményt produkálni. Kétliteres, 235 lóerős motorja például hiába erősebb és nyomatékosabb (480 Nm) papíron, hiába segít egy sűrített levegős rendszer felpörgetni egyik turbóját induláskor – ezek előnye leginkább autópályás tempónál észlelhető, és ott is csak visszafogottan.

Magasabb tesztfogyasztásáért így kevés többletszolgáltatás jár, és ugyanez igaz az összkerékhajtásra is. Kedvezőtlen útviszonyok mellett természetesen segítséget jelent a tapadásban, de nem képes változtatni azon, hogy a S90 vezetése kevésbé szerethető – könnyen járó, visszajelzést alig nyújtó kormánymű és gyors kanyarodáskor jelentős alulkormányzottsági hajlama miatt.

Az adaptív lengéscsillapítás, és a légrugós hátsó tengely adja rugózási komfortjának alapját, de együtt sem képes megoldani hibátlanul a feladatot. Az autópályákon jellemző, keresztirányú illesztési hézagoknál zavaróan keménynek tűnnek a sportülések is, amelyek feltűnően feszesen tömöttek – s nem mellesleg jól is meg is kérik a kényelmetlenség árát.

Amennyiben az integrált gyerekülés – tesztautónkhoz hasonlóan – megtalálható a hátsó sorban (102 ezer Ft) ott sem lesznek maradéktalanul elégedettek az utasok a kemény ülőfelület miatt. Az álló formátumú kijelzőnek, és a sok apró szimbólumhoz rendelt funkciónak megvan a maga a skandináv bája, ám mellette a baja is: bonyolult menürendszere. Tesztünk résztvevői közül egyedüliként az S 90 hajtja mind a négy kerekét alapáron, és így egészen más karakter, mint a német vetélytársak, de inkább egyedisége, mint valóban értékelhető tulajdonságai szólnak mellette.

Extrákkal alaposan megszórt, jó nehéz tesztautónk visszafogott terhelhetősége is ellene szól, a 434 kg bizony elmarad konkurensei értékeitől. A csomagtér padlója alatt, a rosszul szigetelt kábelekkel összekötött csupasz fémlemezre erősített mobiltelefon vezérlőegység sem növeli ránézésre a Volvo minőségérzetét. Anélkül, hogy előre szaladnánk, jó helyezést ezzel a tudással nem érhet el az S 90.

BMW: felspannolva

Az 520d viszont minden kétséget kizáróan az élmezőnyhöz tartozik. Nemrégiben 48 voltos fedélzeti rendszerre váltott, és kapott egy indítógenerátort. Ezzel képes a rekuperációra, és az Audi 12 voltos megoldásával szemben induláskor is képes plusz nyomatékot táplálni a hajtásláncba. Akár 10 másodperc hosszan is támogathatja a 8 kW-os (11 lóerős) motorgenerátor a belsőégésű motort, és ezzel nem csak a legjobb gyorsulási idő birtokosa a BMW, de ami ennél is fontosabb, a hétköznapi használat során a gázpedál érintése után itt kell a legrövidebb ideig várakoznunk, míg lendületbe jön az autó.

A konkurenseinél valamivel selymesebben duruzsoló BMW motor örömmel forog a magasabb fordulatszám-tartományok felé, ahol egy fokkal határozottabban is húz – ezzel a legkellemesebb motor ebben az összehasonlításban. Hab a tortán, hogy valamivel takarékosabb is a többieknél, habár csekély előnyét az Audi és a Mercedes előtt nem igazán fogjuk érzékelni, amikor fizetünk a benzinkútnál.

Ahogyan lenni szokott, az 5-ös sorozat dinamikában is kiemelkedő, amikor az aktív kormányzás és adaptív lengéscsillapítás is (együtt 675 ezer Ft) jelen van. Ahogy finom kormánymozdulatokkal, kiemelkedően jó mechanikai tapadás mellett irányítjuk hullámos országúton, azt az időszakot juttatja eszünkbe, amikor a BMW még messze a legdinamikusabb limuzinokat gyártotta.

Az Audi és a Mercedes a szlalom és a kettős sávváltás feladatok eredményei alapján is sokat fejlődött ezen a téren. Általánosságban véve mégis az 5-ös tűnik a legsportosabbnak, részben azért, mert nyolcfokozatú automataváltója finoman és mindig a megfelelő időben kapcsol – ezzel kiválóan passzol egy kis országúti unaloműzéshez. Autópályán, ami amúgy a hasonló limuzinok szeretett helyszíne, már nem mondható el ugyanez. Rugózási komfortja nem annyira kifinomult, mint a Mercedesé, bár gyengédsége, és jó szigetelése így is meggyőző. Zavaró viszont kormányzásának közvetlen áttételezése, ami nagy sebességnél ideges viselkedéshez vezet. Hátrányosan befolyásolja az egyenesfutást, főleg erős oldalszél mellett.

Az iDrive kezelőrendszer használata enyhíti kicsit csalódottságunk, amely kisebb mértékű fejlesztésen ment keresztül tavaly óta. Minden asszisztenssel, és újonnan bevezetett funkcióval bonyolultabbá válik ugyan a menürendszer, de a központi forgókapcsolóval még mindig jobban lehet eligazodni a rengetegben, mint a mozdulat-, vagy hangvezérléssel, vagy akár a kijelző piszkálásával.

Az új, digitális műszerfalnak azonban – komor, szürke hátterével, pirosas mutatóival, nehezen használható térképnézetével – semmi keresnivalója egy olyan autóban, amit évtizedekig épp gyönyörű műszerfala miatt imádtunk. A győzelem azonban nem ezen úszott el, inkább azon, hogy a fejlődése nem volt eléggé nagy léptékű.

Értékelés:

1: Audi

Eminensként dinamikusan robog az A6 az első helyen. Gazdag asszisztensrendszer-kínálat mellett kidolgozási minősége is meggyőző. Igazi nyerő típus, igazi gyengeség nélkül

2: BMW

A vezetés élménye továbbra is hihető szlogen, a takarékos, tágas és komfortos 5-ösre is igaz. Autópályán viszont idegessé válik közvetlen kormányzása miatt

3:Mercedes

Sokat és messzire utazik? Ebben az esetben az E-osztály jó választás, mert kimagaslóan magas kényelmet nyújt. Hátsó sora a többiekkel összehasonlítva szűkös kissé

4:Volvo

Legszűkösebb hátsó sor, legkisebb terhelhetőség, komfort és menetdinamikai hátrányai teszik legyőzhetővé. Széria összkerékhajtása miatt ráadásul legdrágább