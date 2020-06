Nehéz szavakkal körülírni, milyen is ez az autó. Ha tudnánk, mennyit ér 336 000 euró, talán képesek lennénk megfogalmazni, de így csak találgatni és tapogatózni tudunk, mint szemüveges ember a gőzfürdőben. De az a pillanat, amikor beleültem és az a pár óra, amíg vezettem, örökre felejthetetlen marad. Nem a 112 millió forint miatt, az a mai tenderprézlis rögvalóságban bagatell összeg, hanem a márka miatt, amely már Magyarországra is betette a lábát.

A Superleggera nem pusztán egy autó. Megérinti az érzékeidet, behálózza az érzelmeidet. Amint kiszúrtam első találkozásunkkor a mélygarázsban, a fehér grácia rögtön elcsábított. Olyan elemi és igéző a formája, hogy ódákat ébreszt bennem, pedig alapvonalai egyszerűek, mint egy gyerekrajz. A hűtőmaszk uralja elejének háromnegyedét, vészjóslón tátog, mintha kisautót reggelizett volna. A hosszú motortető négy bordája, valamint levegőbeömlői egyesítik a drámát, az erőt és az eleganciát. A Superleggera felirat gyöngysorként díszíti, a lapos pilótafülke harmonizál a széles csípőt ringató szexi hátsójával.

Vihar 7000 fordulatnál

A bőrülések kényelmesek, hallani, ahogy az alumínium váltófüleken megkoccan a jegygyűrűm, már alig várom, hogy újra megkóstoljam. Megmarkolom a kormányt, jobb kézzel megnyomom az üvegszerű indítógombot. Hallom, ahogy az önindító életre kelti egymás után a hengereket: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10. A V12-es méltóságteljesen dübörög, 650 percenkénti fordulaton ébredezik. Pár perccel később már a kanyarok vonzásába és az egyenesek bűvöletébe feledkezek, tudomást sem véve arról, hogy ez a Grand Turismo üresen is 1,9 tonnás.

Motorjának hangja vérpezsdítő és nem csak azért, mert affalterbachi AMG eredetű. Az 5,2 literes alumínium V12 alaphangon mennydörög, a diffúzort átszúró négy titán kipufogóvég pedig úgy tombol, mint egy reménytelenül szerelmes tornádó. Ha van merszünk sport plus módba kapcsolni a menetdinamikai rendszert, a 48 szelepes V12 egyszerűen megőrül, és úgy érezzük magunkat, mint reggel az oroszlánok ketrecében, ahol a gondozók elfelejtettek az állatoknak vacsorát adni. Ha azonban nyugtunk van, és csak óvatosan kezeljük a gázpedált, az Aston képes csendesülős koncertre, pulzusa lelassul, negyedik fokozatban 48 és 130 km/h sebesség között pedig egy hengersorát még le is kapcsolja.

Higgyék el, nem jó neki ez a lenyugtatózott állapot! Az autó szárnyalni akar, halljuk meg hívó szavát és kergessük a fordulatot 7200-ig, mielőtt a mögöttünk toporgó nyolcfokozatú automatát a váltófülekkel egy gyors és zökkenőmentes kapcsolással munkára bírjuk. 1800 és 5000 percenkénti fordulat között egyenesen terrorizálja a V12-es a szénszálas kardántengelyt. Ebben a fordulattartományban a Superleggera 900 newtonméternyi nyomatékot enged szabadjára, amely beleradírozza az aszfaltba a 305 mm széles Pirelli papucsokat.

És igen, az Aston nem ijed meg az árnyékától, tudatában van, mekkora erőt kell uralni. Hátul. Mivel van neki stílusa, erejét is stílusosan fitogtatja. Szerencsére az erőhöz megfelelő tapadás társul, így a gázpedál érzéki kezelésével a hátsó tengelyre nehezedő stresszhatásokat nagyszerűen tudjuk felügyelni, vagy akár egy kis hozzáértéssel teljesen ki is küszöbölhetjük ezeket a veszélyes hullámokat. Esőben azonban okozhat gondot a kikapcsolt menetstabilizáló, nem ajánlom azt a gombot piszkálgatni, ha kedves az életük!

Kifinomult aerodinamika

Az Aston négy másodperc alatt iszkol álló helyzetből 100 kilométer/órás tempóra. Lenyűgöző, de az nem, hogy a gyári adattól hat tizeddel marad el a mi mérésünk. Persze, tudják, mi tele tankkal és utassal mérünk. A 200 km/órás tempót 10,7 másodperc alatt teljesíti a Superleggera, ami szintén csak akkor hangzik jól, ha nem tudjuk, hogy példának okáért a Ferrari 812 Superfast nulláról százra 3,2 másodperc alatt ugrik, nulláról kétszázra pedig röpke 8,7 másodperc alatt katapultál. Sokat megmagyaráz, hogy az olasz 161 kilóval könnyebb.

Azért persze nem kell szégyenkeznünk az Autobahn belső sávjában. Bármilyen tempónál van még tartalék az Aston szuper GT-ben, rugalmasságának gyökereit egész mélyen is megtaláljuk. Ebben a tekintetben nem marad el a 718 Nm-es nyomatékot felépítő Ferraritól, amely lóerőben is túltesz rajta, 800 lova tekintélyt parancsol és csendre int. Egy kissé felszakadozik a forgalom, szintet lépünk, száguldunk. Az autó stabil, még egy hirtelen alászálló gólya sem rendít ki nyugalmunkból, pedig már 280 km/h fölött járunk. A Superleggera persze ennél lehet még gyorsabb is, végsebessége eléri a 340 kilométer/órát. Ilyenkor 180 kilogrammnyi leszorítóerő hat az autóra. Sokkal több, mint bármely korábbi széria Aston esetében.

Ebben persze vitathatatlan szerepe van a végletekig kifinomult aerodinamikának. A megoldás lényege, hogy a levegőt az első sárvédőívek jobb felső szélénél kiképzett bordák az oldalablakokra vezetik, ahonnan az a C oszlopban lévő nyílásba áramlik. A nyílás a csomagtartó fedele alatti csatornával áll összeköttetésben, amely végül felfelé kanyarodva hagyja el a DBS hátulját. Az ezen végigrohanó levegő kiáramolva lefelé nyomó hatást kelt. A rendszer a DBS 11-ből ismerős, ám itt egy peremmel fokozták a jelentkező hatást.

Bármilyen kanyar is legyen előttünk, a dupla keresztlengőkaros első futómű és a precíz kormányszerkezet parádés vezetési élményt szolgáltat. Visszajelzései élethűek, ráadásul a felfüggesztés komfortos, így minden adott a tökéletes Gran Turismo érzéshez. Csak illatos kormányának a formája nem passzol az egészhez. Kerek helyett szögletes. Nekem ez nem teszik, idegen testként hat, mint poszter a Nemzeti Galériában. Egyáltalán nem illik a DBS külsejéhez.

Amúgy nekem az egész utastér berendezésével bajom van. Nem is kicsi. A műszereket bőrsapkás műanyagborítás alá csoportosították. Miért nem egységesen kárpitozták az egészet bőrrel? Miért digitálisak a kijelzők az analóg műszerek helyett? Sokkal jobban állna neki. A Mercedestől átvett érintőpad feleslegessé teszi a korábban jól bevált forgó-tekerő gombot. A navigációs, szórakoztató és információs rendszer elavult, de persze mindezeket azonnal elfelejted, ahogy a V12 megszólal és alattad futnak a kilométerek. Csakhogy egy ilyen drága autónál tényleg nem lehet szőnyeg alá söpörni a kritikát. Ennyi pénzért legyen friss, ugyanakkor olyan exkluzív, amilyen csak egy Aston lehet. Vagy lehetett valamikor…

Vezetése ettől függetlenül hatalmas élmény, beleég az agytekervényeidbe, ahogy egymásba fűzöd vele a kanyarokat. Benne nem is érzem, hogy tükrökkel szélesebb két méternél és megtankolva velem együtt 1907 kg.

Mágnesként vonz

Ugyan a kötények és a tető szénszálas, pihekönnyűnek azért nem nevezném a brit szupersportkocsit. Pedig a superleggera megnevezés erre utalna… Ennek ellenére nem érezzük mozgásában nehézkesnek, sőt kevés élvezetesebb autót vezettem az utóbbi időben az Affalterbach környéki szerpentineken – és most nem egy bizonyos márkára akarok célozni. Külön dicsérendő, hogy az Aston mérnökei teljesen hagyományos eszközökkel tették élvezetessé a DBS-t: nincs benne elektronikus dőlésszabályozó, sem pedig hátsókerék-kormányzás. Országúton úgy tűnik, valamilyen mágneses vonzalom alakul ki az út és a kocsi között, az Aston egyszerűen levakarhatatlan az ideális ívről. A mélyen hátra tolt motor révén az Aston Martin tömegelosztása ideális: elöl 51,4 százalék szemben a hátsó 48,6 százalékkal.

A mágnes a tekinteteket is vonzza – valószínűleg a filmbeli Borat is nagyobb sikert tudott volna elérni ezzel Pamela Andersonnál… – nem tudtunk úgy megállni egy látszólag kihalt utcán, hogy ne vegyenek perceken belül körbe autóimádók. És nem minket sztároltak, a kocsiért rajongtak. Bárhol járjunk vele, olyan mintha szupermodellként a kifutón flangálnánk, középpontban vagyunk. A hasonlat már csak azért is találó, mert ugyanilyen könnyeden, már-már nem evilágian mozog a DBS Superleggera a hockenheimi versenypályán is. 1 perc 54,6 másodperces körideje figyelemreméltó. De azért ne ragadtassuk el magunkat, nem versenygép. Inkább egy ultragyors utazóautó. A szlalomban sem jeleskedett, 70,4 km/órás tempóval fűztük át a bóják között.

A DBS Superleggera már csak emlék, de nem nehéz visszaemlékezni rá. Máris itt a kép előttem, hogy mélyen ülök benne, van bőségesen hely, a pilótafülke feszesen és elegánsan illik rám, akár egy sportzakó. Az adaptív lengéscsillapítók elmorzsolják az út kellemetlenségeit, megbirkóznak az éktelen kátyúkkal és mély nyomvályúkkal is, így még GT módban is érdemes a lengéscsillapítókat selymesen kényeztetőre állítani. Nagyon be tud épülni az ember lelkébe és otthonra lel a szívben. Csak az a baj, hogy áthidalhatatlan árkokat ásna a családi költségvetésbe. El kell, hogy engedjem.

Összegzés

Először ülni egy Aston Martinban felejthetetlen élmény. A DBS Superleggera a maga 725 lóerős teljesítményével és a 900 newtonméteres csúcsnyomatékával megduplázza ezt. A biturbó V12 ereje bestiális, de nem hatalmas sziklaként zúdul ránk, hanem kimért adagokban, mint egy lavinasorozat. A dizájn csupa elegancia, az utastér ízlés kérdése. Ára pedig nem probléma azoknak, akik megengedhetik maguknak. Kevés fényesebb csillag ragyog Európa közútjain.

Műszaki adatok Aston Martin DBS Superleggera Listaár kb. 95 000 000 Ft

Motor V12-es benzinmotor két turbóval, 5204 cm3, 533 kW (725 LE) 6500/percnél, 900 Nm 1800/percnél

Saját tömeg (mért) 1907 kg

Tömeg/teljesítmény 2,63 kg/LE

Erőátvitel Hátsókerék-meghajtás, nyolcfokozatú automata váltó

Futómű Elöl dupla kettős kereszt lengőkaros, hátul több lengőkaros felfüggesztés, adaptív lengéscsillapítókkal. Elöl-hátul hűtött kerámiafékek. Gumiméret elöl 265/35 R 21, hátul 305/30 R 21, Pirelli P Zero A7A

Hossz. x szél. x mag. 4712x1968x1280 mm

Menetteljesítmények (gyári adatok) 0-100 km/h 3,4 s; 340 km/h

Átlagfogyasztás (saját mérés) 16,1 l/100 km

Ez a cikk az Autó Magazin Autó Magazin 2019 november számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

