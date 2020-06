Olvass tovább

185 lóerős a Hyundai és 177 lóerős az Opel

Automatával többet tud

Tesztautóink a kínálat másik végéről valók, mindkét kompakt szabadidő-autót a legerősebb dízelmotorokkal vezettük, ami már a tízmilliós kategória. A 185 lóerős Hyundai és a 177 lóerős Opel is ugyan alatta van kicsivel, de nem nehéz nyolc számjegyűre konfigurálni az árukat. Mindkét tesztautónk automata váltóval érkezett, de a Tucson esetében ez nem kötelező, ellentétben az összkerékhajtással. A Grandland X ezzel szemben mindig elöl hajt (kivétel a benzin- plusz villanymotort felvonultató hibridet 14,6 millióért), viszont a motornál az automata váltó kötelező tartozék.

A maguktól kapcsoló sebességváltók számának növekedését több tényező is segíti. Például az is, hogy az asszisztens-funkciók jelentős része nem vagy nehezen összeegyeztethető a manuális egységekkel. Az Opel esetében ez elég látványos, hiszen csak a két alapmotornál nem kötelező az automata (vagy DCT) használata. Mostani két dízelünkhöz egy-egy hagyományos nyolcfokozatú automata kapcsolódik.

A Tucson esetében a 48 V-os fedélzeti rendszert, a 0,44 kWh-s akkumulátort és egy apró villanymotort felvonultató mild hibrid rendszer is a modell tartozéka. A finom indítást és elindulást leszámítva azonban ennek nem érezhető jótékony hatása a hétköznapi használat során. Még a fogyasztás szempontjából sem, sőt, a koreai szabadidő-autónak viszonylag jelentős hátránya van ezen a téren.

A tesztátlag majdnem egy literrel magasabb értékre jött ki, mint német konkurense esetében. A 8 liter/100 km ettől függetlenül elég kellemes értéknek számít egy közel 1800 kg súlyú, összkerékhajtású SUV-nál, ám a közel 200 kilóval könnyebb Grandland X 7,1 literrel is beérte ugyanilyen távon! A gazdaságos tesztkörön is hasonló volt a két érték közötti különbség: 6,1 litert mértünk a Hyundai, 5,3-at az Opel esetében.

Takarékos Opel

Az üzemanyag-fogyasztással és a széndioxid-kibocsátással tehát elégedettek lehetünk. A két modell közül egyikkel sem igazán nehéz 7 literes átlagfogyasztással közlekedni a hétköznapokban. A Tucson többletfogyasztását az összkerékhajtás és a nagyobb tömeg indokolja. A papíron erősebb motor azonban jelentősen visszafogottabbnak tűnik a valóságban. Kellemesen forog ugyan magasabb fordulatszám-tartományban is, de ezzel is lustább és kevésbé tűnik erőteljesnek, mint az Opel dízele.

A Hyundai automatája ráadásul sűrűbben váltogat a fokozatok között, és van egy Sport beállítási módja is, amely szintén nem tökéletes, mert kissé hektikusan kapcsolgat. A mérési értékek alátámasztják a szubjektív benyomásunkat is: majdnem egy másodperccel tovább tart elérni a százat a Tucsonnal, és a 10 km/h-val alacsonyabb végsebesség is érezhető.

Kár, hogy a Grandland X nyolcfokozatú darabja sem lesz a legjobb barátunk: a váltások itt sem mindig ideális időpontban történnek, néha pedig makacsul ragaszkodik egy-egy fokozathoz, ahonnan csak egy kis gázadással lehet kibillenteni. Mindkét modellben nélkülöznünk kell a kormány mögötti váltófüleket, így aki manuálisan szeretne beavatkozni, annak a választókarral kell babrálnia. Ez utóbbi könnyebben megy a Tucson esetében. Annak ellenére, hogy mindkét dízel kellően jól motorizált és menetteljesítményük is meggyőzőnek mondható, néha azért jól jönne kis plusz teljesítmény. Ez igazából azért mégsem hiányzik annyira, mert minden mással a Hyundai és az Opel is inkább nyugodt vezetésre sarkall.

A Tucson nem igazán képes kihasználni az összkerékhajtás által nyújtott előnyöket: száraz aszfalton nincs érezhető tapadásbeli különbség a két autó között, vizes útfelületen való kigyorsításkor is alig magabiztosabb a Hyundai. Ahogyan sok másik elsőkerék-hajtású platformra épülő modellnél is, itt is csak bizonyos helyzetekben kapcsolódnak a hajtásba a hátsó tengely abroncsai.

A feladatot elvégző, hidraulikusan működtetett, többtárcsás tengelykapcsolót a Magna vállalattal közösen fejlesztették ki, és a Hyundai konszern több szabadidő-autójába is hasonló formában építették be. A tapadás javítására különösen nehéz helyzetekben egy reteszelő gomb is a segítségünkre van, amivel a nyomatékelosztást 50:50 arányban rögzíthetjük. Ez sárban és hóban jól jöhet, de a hétköznapi közlekedést nem segíti. A Tucson dinamikusabb vezetésnél ráadásul erőteljes alulkormányzottsági reakciókat is mutat, és kormányzása is csak hanyagul reagál mozdulatainkra.

A Grandland kicsit élénkebben fordul a kanyarokban, ami részben a közvetlenebb és több visszajelzést közvetítő kormányműnek köszönhető. Ehhez hasonló autókat persze a vásárlók elenyésző része választ csak a jó irányíthatóság miatt, valahol mégis értékelhető, ha egy családi autó nem dülöngél végig az úton a kirándulás helyszínéig. A kényelemről mindkettő ügyesen gondoskodik, de az Opel valamivel jobban rugózik, futóműve könnyebben nyeli el a nagyobb úthibákat.

A Tucson karosszériája nagyobbakat mozdul, és nyugtalanabb a hátsó tengelye is. Utóbbiban a feláras, 19-es abroncsok merevsége is közrejátszik, és ezt már az út egyenetlenségein is érezni. Cserébe az utastér kényelmesebb üléseket kapott, kárpitozása, hangulata valamivel otthonosabb érzést nyújt. A vélemények persze itt is megoszlanak, egyesek jobban szeretik a keményebb, határozottabb tartású üléseket. Az Opel remek AGR ülése az Innovation szinttől már az alapfelszereltség részeként érkezik, igaz az anyósülésért további 70 000 forintot kell fizetni.

Tágasabb Tucson

Variálhatóság szempontjából az Opel kínál valamivel többet: a csomagtérpadló két szinten rögzíthető, a hátsó háttámlák gombnyomásra dönthetők a csomagtérből, és az Innovation felszereltség elektromosan nyitható és zárható csomagtérajtót is tartalmaz. A Tucson esetében ez 160 000 forintos felárat jelent még a második legmagasabb, Premium szinten is.

Gombnyomásra dönthető támlákat, állítható csomagtérpadlót a Tucson nem is kínál, ellenben a dél-koreai konszernből származó többi modellhez hasonlóan karosszériájának könnyű átláthatóságával és fedélzeti rendszereinek egyszerű kezelhetőségével, valamint igényes összeszerelési minőségével is képes mély benyomást tenni utasaira. Az Opel Grandland X esetén sok funkciót csak az érintőképernyőn keresztül lehet elérni, a menüstruktúrát pedig sokszor nehézkes átlátni.

Nincs nagy különbség a helykínálatot illetően. A Tucsonban az utasok valamivel szellősebben ülnek, a Grandlandben pedig a maximális csomagtér nagyobb egy kicsit. Kellemes érzetet és jól használható teret biztosít mindkettő a családnak és csomagjaiknak is, így a pontozás is elég közeli végeredményeket szült. Ezek után nem fogunk csodálkozni, ha továbbra is jelentős mennyiség áramlik majd a piacra a Tucson és a Grandland X modellekből egyaránt.

Végeredmény:

Opel: takarékos hajtásláncával, jó vezetési tulajdonságaival, praktikus és jól használható utasterével, és valamivel kedvezőbb árával a Grandland X nyeri ezt a tesztet.

Hyundai: összkerékhajtással, barátságos felszereltségével hódít a Tucson, ugyanakkor magasabb fogyasztása és kevésbé kifinomult futóműve miatt a második helyre szorul.