Nagyobb testvérével ellentétben a C-osztály kombija nem nyel be egy raklapot, de két versenybringát gond nélkül bepréselhetünk hátulra, ahogy pár rekesz piemonti Barolónak is van hely, és a família legfiatalabb hölgytagjának a lovaglócuccai is beférnek. Nyereggel együtt. Persze mindez egyszerre!

Jól áll neki a jáspiskék. A 203-as C-osztályról egyértelmű, hogy a W 220 S-osztály a keresztapja

A szerénység varázsa

Őkéksége – tegyük már félre ezt a kalapácsszínt – olyan ártatlannak tűnik, mint egy szokványos C 180, ám amint bőrös kormánya mögött helyet foglalunk, egy csapásra magunk mögött hagyjuk a kispolgári világot: az ólomüveg-sövény takarásában boldogan elterülő parkosított kertbe csöppenünk. A négy funkcionális körműszer egyikeként a kilométerórát 260-ig skálázták, a középkonzol alját a hétfokozatú automatikus váltó bőrrel borított, kellemes tapintású karja uralja. A váltó minden tőle telhetőt megtesz, hogy elindulástól számítva a lehető leghamarabb elérhessük a 241 km/órás csúcssebességet – persze, csak ott, ahol ez legális.

Kulisszája immár nem a hagyományos cikk-cakk, hanem egysoros. Elölről hátrafelé húzva egymást követi a parkoló állás, a hátramenet, az üres, illetve a D menetfokozat, D-ből jobbra-balra billentve tudunk kézzel le-, illetve felváltani. A gyár ajánlása alapján mégis jobb, ha a 7G-Tronic váltót hagyjuk önállóan dolgozni, mert abból baj nem lehet. A terhelés alatt csak halkan sziszegő háromliteres V6-os egyébként akár négy sebességfokozattal is vígan ellenne. 300 newtonméteres csúcsnyomatéka 2500-as percenkénti fordulaton érkezik meg, és akkorát tol, mintha turbódízel lenne. Lineárisan emelkedő fordulatszáma 4500-as fordulatnál éri el a teljesítménycsúcsot, széles teret adva játékos kedvünk maradéktalan kiélésének.

A lelkesedés nem véletlen, az M 272 motort igen költséges fejlesztésnek előzte meg, így hamarosan tananyaggá szellemült át. A korábbi duplagyújtásos, de hengersoronként csak egy vezérműtengelyes, háromszelepes V6-os helyett az új motor blokkját már könnyűfémből öntötték. Az M 272-ben két változó vezérműtengely forog mindkét hengerfejben, az hengerenként négy szelepet görgős szelephimbák működtetik. V6-ostól szokatlan a 90 fokos hengerszög, amely a kíméletes futáskultúra érdekében kiegyensúlyozó tengely alkalmazását követeli meg. Alsó- és középső fordulatszám-tartományban az M 272 olyan bársonyosan jár, mint egy sorhatos, feljebb azonban élesbe és agresszívbe fordul át, de ekkor már egészen izgalmas a hangzása is.

Az Elegance felszereltségi csomag visszafogott külső megjelenést kölcsönöz, az ablakok kék tónusú sötétítéssel teszik kellemesebbé az utastér klímáját, amely amúgy tipikusan mercedeses, semmi kihívó, minden a megfelelő helyen van benne. Aki a 190 E előtti korszakban szocializálódott, megtalálja a számítását a 203-asban. A világos, pergamenszerű szövetkárpit kitűnően megy az élénk jáspiskékhez. Tetszik a sziluettje, amelynek főbb vonalai a W 220 S-osztályról köszönnek vissza, elődjénél sokkal elegánsabb. A limuzin egy az egyben az S kicsinyített mása, különösen ez teszi vonzóvá ezt a szériát.

Mellesleg kombi

A C 280 T esetében csak mellékes, hogy kombi. Természetesen jól jön a puttony a bútoráruházban, ráadásul izgalmasabban néz ki, mint szürke cégautóként kedvelt négyajtós testvére. Ha azonban meghajtjuk, a praktikus szempontok elillannak, a felülmotorizált C 280 T simán elmegy fékezett habzású sportautónak is (ma a C 43 AMG-nek felelne meg), sőt inkább egy igazi Gran Turismót ismerhetünk meg benne. Kifinomult futóműve igazán kiváló kanyarsebességet tesz lehetővé. A hátsókerék-meghajtású csúcskategóriás járművek minden játékossága, mozgékonysága és vezetési élménye a rendelkezésünkre áll – miközben a kívülállóknak fogalmuk sincs, mire képes. Igazi sleeper!

Vélemény

Bár majdnem 15 éves, úgy vélem, a Mercedes-Benz C 280 T a harmónia mértékegysége: nem térbajnok, de mindent tud, és mindent jól tud. Erős, dinamikus és komfortos egyben. Ha akarjuk, megvadul a kezeink között, de ha szeretnénk, kezes bárányként és kitűnő utazóautóként viselkedik.

Műszaki adatok

Mercedes-Benz C 280 T Elegance, S 203, évjárat 2005

Motor Elöl, hosszában beépített, V elrendezésű (90 fokos), hathengeres, folyadékhűtéses könnyűfém benzinmotor. Típus: M 272. Furat x löket: 88,0 x 82,1 milliméter. Lökettérfogat: 2996 cm3. Teljesítmény: 231 LE 6000/percnél. Legnagyobb forgatónyomaték 300 Nm 2500/percnél. Sűrítési arány: 11,3:1. Hengerenként négy szelep, hengersoronként két felülfekvő vezérműtengely, görgős szelepemelő himbák, négy helyen csapágyazott főtengely, kiegyenlítő tengely. Bosch HFM-1 elektronikus szívócső befecskendezés. Szabályozott katalizátor. Olajtartály 7,5 liter.

Erőátvitel Hátsókerék-hajtás. Hatfokozatú kézi-, vagy hétfokozatú 7G-Tronic automatikus váltó, kipörgésgátló.

Karosszéria és futómű Önhordó acéllemez karosszéria, elöl MacPherson felfüggesztés háromszög kereszt lengőkarokkal, hátul több lengőkaros felfüggesztés. Elől és hátul kereszt-stabilizátor. Fogasléces kormánymű szervo-rásegítéssel. Szellőztetett tárcsafékek, ABS. Könnyűfém kerekek: 7,0 J x 16, gumik: 205/55 ZR 16.

Méretek és tömeg Tengelytáv: 2715 mm. Hosszúság x szélesség x magasság: 4526 x 1728 x 1440 mm. Tömeg: 1510 kg.

Menettulajdonságok és fogyasztás Végsebesség: 241 km/h. 0-100 km/h: 7,6 s. Fogyasztás: 11 liter/100 km.

Gyártási idő és darabszám: W 203, 1999-től 2007-ig 2 345 679 példány

Vásárlási tanácsok

Mercedes-Benz W 203

A C-osztály második generációja is szenved a rozsdától. A motor és a váltó ritkán romlik el, de ha igen, akkor költséges a szerelése, ugyanez igaz az elektronikus segédberendezésekre is.

Mindennapi használhatóság 5

Alkatrészellátás 4

Javíthatóság 3

Fenntartási költségek 3

Hozzáférhetőség 4

Kereslet 3

Karosszéria

Hiába sikeres konstrukció, rozsdásodási hajlamát nem tudta kinőni korának legkisebb Mercedes limuzinja, illetve kombija. A 2003 előtti példányoknál biztosan lelünk rozsdafoltokat a karosszérián, a rozsda főként a teherhordó felületeket támadja meg. A barna pestis nyomát megtaláljuk az első sárvédőn, az ajtók élein és a kerékjáratokban. A csomagtérajtót kívül és belül is marja a rozsda. Az utastér sokkal strapabíróbb, mint elődjében, a W 202-ben.

Technika

A négyhengeres, közös nyomócsöves CDI dízelek és a kompresszoros benzinmotorok számítanak a legjobb vételnek, de ajnos, már egyikük sem teljesíti az Euro 4-es környezetvédelmi normát. Sokkal vonzóbb és dinamikus természetesen a V6-os benzines. Ezek azonban maródiak, elektronikai hibáik mellett megnyúló vezérműlánc, a bütyköstengely vezérlése, a szivárgó hengerfej és a kiegyenlítő tengely csapágya okoz bosszúságot.

Árak

2001-ben a bevezetésekor (Mercedes-Benz C 240 T) 64 634 német márka

2007-ben a gyártás befejezésekor (Mercedes-Benz C 280 T) 39 185 euró

Mai ára (normál állapotban) 1900-4800 euró (átszámítva 620 000 – 1 560 000 forint) (itthon nem találtunk eladó példányt)

Klubok és specialisták

Mercedes-Benz W 201/C-Klasse-Club, Herbert Schwan, Timmersfeld

32, 42899 Remscheid, Tel. 01 57/57 18 03 87, www.c-klasse-club.de

C-Klasse-fórum, Thomas Pozgaj, Am Hirnach 33, 71065

Sindelfingen, www.c-klasse-forum.de

Mercedes-Benz használ alkatrész centrum, MB GTC GmbH, Mörikestraße

60–70, 73765 Neuhausen, Tel. 07 11/177 00 00, www.mbgtc.de

Alkatrészek

A relatív fiatal W 203 alkatrész-utánpótlása kifogástalan. Számos alkatrésze megegyezik az SLK R 171, valamint az E-osztály W 211 modellekével. A különböző felszereltségek és variációk egyedi összetevőinek a beszerzése azért tud gondot okozni.

Gyenge pontok

Első sárvédők, lengéscsillapító tornyok Küszöbök, ajtóélek Hátsó kerékdobok, oldalsó elemek Csomagtartófedél Vezérműlánc és feszítő (V6, V8) Kiegyensúlyozó tengely (V6, M 112, M 272) Megkésett olajcsere (kompresszorban) Váltóolaj-csere Vezérlő berendezések, komfortelektronika Térlengőkarok szilentjei

Ez a cikk az Autó Magazin Autó Magazin 2019 október számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

