Csak egy pillanatra láttuk, amíg elsuhant. Valamikor ősszel, valahol a Nürburgring környékén, ahol a Toyota egy faluban egy apró műhelyt vett ki inkognitó tesztjeihez. Az első emeleten az ajtó résnyire nyitva van, mögötte egyszerű, fából készült szekrény, egy priccs, egy fogas – rajta két versenyoverállal. Akyo Toyoda tulajdona – ő a Toyota vezérigazgatója, versenybolond, Nordscleife mániás, és 24 órás versenyző. Ez az ő kis zuga, a szentélye, ahol inkognitóban lehet, ha majd újból visszatér a ringre, hogy az egyik újszülöttjét vezesse. Egyet azon nagyszerű autók közül, mint a GT86, a Lexus LFA, vagy az új Supra – ezeket mind Toyoda „mestersofőr” hagyta jóvá.

Ennél már nem is kívánhatnánk nagyobb odafigyelést a japánoktól, de azért van itt még valami, aminek örülhetünk. Mert még akkor is, ha a Supra valójában egy némi japán aromával megfűszerezett, tetős BMW Z4, igazi autós szívvel készült. A villanyosítástól és a profitmaximalizálástól távol, egy arra érdemes partnerrel fogott össze a Toyota, ahelyett, hogy egyedül rohant volna az ismeretlenbe. Rohanni viszont a Supra is nagyon tud: az M55 napjaink talán legjobb háromliteres, soros, hathengeres motorja. Jó választás, mert ha soros, hathengeres motorról van szó, akkor a BMW megkerülhetetlen. Amikor pedig egy kiváló, nyolcfokozatú automataváltó, és hogy akkurátusan beállított futómű is jár mellé, akkor még nagyobb az öröm. Egy igazi partneri együttműködés Graz városából, ahelyett, hogy simán jelvényt cserélt volna a két gyártó.