Tévedések elkerülése végett: a Levante Trofeo nem egy túlmotorizált szabadidő-autó unatkozó jómódúaknak, akik csak akkor sietnek, amikor a gyerek utolsóként áll az óvoda kapujában. Nem, a Maserati egyfajta Sergio Leone az SUV-kategóriában, amely körül mindig vibrál a levegő, és az egyik kezében egy hatlövetűt tart. Kár, hogy az új csúcsmodell nem egy maréknyi dollárért kapható: legalább 155 000 eurót kell fizetni, hogy az olaszok csirkefogója hazajöjjön velünk. De mit is adnak ezért a szép kis summáért? Többek között a hitelesség és a megvalósítás sikeres kombinációját.

Olvass tovább

Tiszta dráma: V8-assal

A vezetési élmény egy Porsche Cayenne Turbo esetében tökéletesen megkonstruáltnak mondható. A Trofeo esetében viszont egy kész dráma játszódik le a szemünk előtt. Sport módba kapcsolva egymagában megható a Maranellóban épített V8-as, amely a fordulatszám növekedésével színpadias ódát zeng a hajtáslánchoz. Előadás egy 580 lóerős kórustól, a jelenleg kapható legerősebb Maseratiban.

Hangzása egyszerűen páratlan és lenyűgöző. Légrugózása megedzi a nyakizomzatot. Kormányzása igényel némi megszokást ugyan – finom mozdulatokat követel – cserébe folyamatosan jelent az aszfalton történtekről. Ki akarna a médiarendszer összekuszált menüjében kutakodni ilyen környezetben? A Levante mindent jól csinál ahhoz, hogy valódi érzelmekkel átitatott vezetési élményt adjon vezetőjének.

És ez pontosan az az érzés, amiért az ember sokkal szívesebben ül egy sportautóban, mint egy szabadidő-autóban. A tapadás csökkenése nélkül fordul a Trofeo a szűk kanyarokban is, majd egyenesbe fordulva a horizont egyre csak szűkül, miközben az analóg mutató műszerei egyre távolodnak a nullától.

Először akkor tudunk tisztán gondolkodni ebben a modellben, ha visszakapcsolunk Normál vezetői módra. A 3,8 literes, Twin Turbo V8-as sírása elnémul, a légrugózás párnákra emel, és szinte semmit sem érzékelünk az alattunk elterülő úthibákból. Örvendetes, hogy valódi különbség érezhető a vezetői módok között, ami nemcsak, hogy kitapintható, de jól is ki is használható. Apropó vezetői módok: a Trofeo egy különleges opciót is kínál, a Corsa (verseny) vezetői módot. Ez a beállítás az ESP-t és a kipörgésgátlót a kispadra ülteti, egyúttal megélesíti az olasz szabadidő-autó minden érzékét, és lehetővé teszi, hogy a Launch Control használatával 4,1 másodperc alatt robbanjunk 100 km/órás tempóra.

3,7 kg / lóerő

Két kattintás a baloldali váltófülön, bal lábbal a fékre taposunk. A kijelzőn egy grafika mutatja, hogy elegendő-e már a pedálerő. Amint a sugár a zöld mezőbe ér, jobb lábunk megindulhat a padló felé, a 3000/perces fordulatszám elérésekor pedig leugorhatunk a fékről. Erre a 2,3 tonnás Trofeo meglódul előre. 3,7 kilogramm jut minden egyes lóerőre, miközben a horizont egyre közelít felénk. Ez nem a sportautó liga legjobb értéke, de közel áll a már említett Porsche Cayenne Turbo-hoz (4kg/LE). Jó, hogy ezt a pokoli erő csak hosszanti irányban érezhetjük, mivel az így keletkező erők a nem eléggé öblösített ülőlapokról könnyedén lesodornának bennünket a kanyarokban. A valóságban a Maserati Levante Trofeo mégiscsak egy luxus szabadidő-autó, még ha ezt menet közben folyamatosan feledteti is velünk.

Műszaki adatok Maserati Levante Trofeo

Listaár kb. 52 millió forint

Motor V8-as benzinmotor két turbófeltöltővel, 3799 cm³, 580 LE (427 kW) 6250/percnél, 730 Nm 2500–5000/percnél

Saját tömeg 2170 kg

Tömeg/teljesítmény 3,7 kg/LE

Erőátvitel Összkerékhajtás, nyolcfokozatú automata váltó

Futómű Elöl dupla keresztlengőkaros , hátul több lengőkaros felfüggesztés, légrugók elöl, hátul.

Gumi elöl 265/35 R 22, hátul 295/30 R 22

Hossz. x szél. x mag. 5003 x 1968 x 1679 mm

Menetteljesítmények (mért adatok) 0-100 km/h 4,1, Vmax 300 km/h

Átlagfogyasztás 13,5 l/100 km

Ez a cikk az Autó Magazin Autó Magazin 2019 november számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

