De még a nemes gyökerek sem mentik meg ezt a kocsifajtát a kihalástól. Manapság a limuzin már nem divatos forma, még a hagyományos felső kategóriából is lassan kiszorítják őket a kombik, illetve a feltörekvő szabadidő-autók. A kombik kelendők, Németországban a Volvo S90/V90 családban és az Audi A6-nál a vevők 75 százaléka puttonyost választ. Pedig van pár jó érv a szedánok mellett. Nem utolsósorban az ár, amely mindkét márkánál kedvezőbb a kombival szemben. A tesztautóink esetében az Audi-vásárló 640 ezer forinttal, a volvós pedig 720 ezer forinttal fizet többet. Lehet, hogy valakinek ez meg sem kottyan, de egy-egy könyvelőnek feltűnhet az 4-5 százalékos árkülönbség. Anyagilag kevésbé kifejezhető, hogy mindkét autó sokkal szebb négyajtósként, de ez már ízlés dolga, nem is pedzegetem a témát. Nekem így tetszenek és kész!

Ha a limuzin szó eredetét firtatjuk, könnyű dolgunk van. Azt az óvodások többsége is tudja, hogy kétféle autóra mondjuk azt, hogy limuzin. Egyrészt minden zárt kocsiszekrényű, két üléssorral rendelkező, tehát négyajtós, szedán, lépcsőshátú autó limuzin, ugyanakkor az amerikai filmekből ismerős nyújtott tengelytávú, sofőrös strech limók is limuzinok, pont azért, mert limuzin formájú négyajtósokból nyújtották őket. A szó maga a franciaországi Limousin tartományra utal, ahol annak idején állítólag egy igen fényűző kocsit építettek. Egy másik értelmezés szerint ebben a régióban kedvelt volt a durva kecskeszőrből készült hatalmas suba, ami jó melegen tartotta viselőjét. Az utókor nyelvművelői ezekből rakták össze a szélvédett, nagy és zárt kocsiforma nevét, a limuzint. Fura, hogy míg mi és a németek a limuzin szót átvettük a franciáktól, addig ők erre a német berline szót használják, ami szintén egy kocsira, a 17. században divatos kétüléses Berlinre utal. A kocsi szó meg ugyebár magyar eredetű…

Levegővel tuningolt Volvo

Erős dízelmotorokkal érkeztek összehasonlító tesztünkre a limuzinok, károsanyag-kibocsátási pedigréjük kifogástalan, mindkét autó teljesíti a ma érvényes legszigorúbb Euro 6d-temp norma előírásait. 231 lóerőt és 500 newtonméter nyomatékot küld szolgálatba az Audi, 235 lóerős a Volvo motorja, amelynek legnagyobb forgatónyomatéka 480 Nm. Az S90-es D5-öse természetesen kétliteres négyhengeres, ám hagyományos turbóját Power Pulse elnevezésű turbólyuk-mentesítő segíti. Egy elektromos kompresszor 12 baros nyomású levegőt présel egy kis tartályba, amit gázadáskor egy szelepen keresztül ráengednek a turbó turbinakerekére. Az a másodperc törtrésze alatt százezres fordulatra pörög fel, így a motor lényegében azonnal reagál. Olyan, mint más versenytársaknál az elektromos kompresszor, de sokkal gyorsabb annál.

Mit vesz mindebből észre a sofőr? Nem sokat, a Volvo dízelmotorja határozottan tol, élénkebb és hevesebb, mint az Audi győri V6-osa. Ennek ellenére menettulajdonságaiban jelentősen elmarad az A6-tól, aminek az oka egyértelműen a késlekedő és sokszor tétova nyolcfokozatú automatikus váltóban keresendő. 100 km/órás gyorsulásban az A6 1,2 másodpercet ver az S90-re, ami nem kevés. A pár lóerővel gyengébb és körülbelül 70 kilóval nehezebb Audi sokkal fickósabbnak érződik az úton is.

Nem tökéletes azonban a német sem. Az A6 45 TDI esetében ugyanaz bosszant, mint a többi WLTP-szabványnak megfeleltetett Audi esetében: lassú a gázreakciója. Hozzá kell tennem, hogy a tesztelt modellben nem volt olyan tragikus a késlekedés, mint más, korábban tesztelt A6 változatoknál. A Volvo négyhengeresénél ugyanakkor százszor kiműveltebben és selymesebben jár a V6. Fogyasztásban csak 0,1 literrel marad el a svédtől, amit immár Kínában szerelnek össze, Svédországban csak a kelendőbb kombit gyártják. A Volvo tesztünk során 7,7 liter gázolajjal érte be, míg az Audi 7,8 litert kért 100 kilométerenként. Úgy, hogy nem átallottuk a német, korlátozásmentes autópályákon jól meghajtani őket. Ha takarékoskodni akarunk, mindkét modell partner benne, takarékos normakörünkön az A6 5,7 litert, az S90 pedig 5,6 litert fogyasztott 100 kilométerre vetítve.

Drágák a dízel limuzinok

Nem az üzemanyag fogja a vevőket koldusbotra juttatni, sokkal inkább az a pénz, amit elkérnek értük. A két autó közül az Inscription felszereltséggel hadba küldött Volvo listaára 17 820 000 Ft, de a tesztautó gazdag ellátmánya további – egy középkategóriás autó vételárának megfelelő -, jól látható összeggel terheli meg a bankszámlát, a képeken látható kivitel ára több mint 23 millió forintba kerül. Ezt felülmúlni nem teljesíthetetlen kihívás az alapáron 16 849 930 forintos A6 45 TDI Quattrónak, amely felextrázva 29 939 820 forintért vehető át a legközelebbi Audi-szalonban. Csak az igényes, 23 csatornás/hangszórós, 1920 W összteljesítményű Bang&Olufsen Advanced 3D hifiért elkérnek 2,33 millió forintot, amelynek erősítője és mélynyomója elfoglalja a csomagtartó padló alatti rekeszét. Meggondolandó, hogy megéri-e? Jobban és kényelmesebben járunk az első egyedi kontúrülésekkel, amelyek mintegy 806 450 forintért a kategória legkényelmesebb bútorzatának bizonyultak. Kiválóak a Volvo hasonló ülései is, ráadásul azokat olcsóbban és masszázs funkcióval 471 ezer forintért hajítják utánunk.

Mindkét kocsiban akár egy teljes napot is vezethetünk, az ülések kényelmén és a cseppenként apadó üzemanyag-tartalékon ez nem múlik, sokkal inkább a fáradtság és a biológiai szükségletek miatt kell beiktatnunk kényszerű pihenőket egy München-Budapest túrán. Utasaink sem fognak panaszkodni, a luxus lenyűgöző és pihentető. Ebben a tekintetben elhanyagolható a két autó különbözősége, mondhatni egyformán borzolják a fényűzés állóvizét.

Az igazi különbség a menetkényelemben érhető tetten. Bár az Audi és a Volvo is légrugózást kínál mintegy 450-640 ezer forintért, egyáltalán nem csillapítanak olyan lágyan, mint ahogy azt várnánk. Felfüggesztési zajok és bizonyos helyzetekben nyers, csillapításra képtelen kirugózás zavarja meg az idillt a Volvóban. Az Audi ezt is jobban végzi, de az autópálya illesztéseit néha ijesztően mozogják ki a húszhüvelykes felnik.

Összkerékhajtás alapáron

A biztonság ebben a kategóriában nem lehet kompromisszum tárgya, mindkét autóban széles körű támogatást kap a vezető és segédrendszerek tömege óvja az utasokat. Különösen jól bizonyít a Volvo, amelynek alapáras biztonsági berendezései intuitívan működnek, beállításuk egyszerű. Az Audinál a használatuk és a személyre szabásuk valamivel bonyolultabb, a tour néven árult biztonsági csomag ráadásul komoly pénzbe is kerül (518 160 Ft plusz kötelezően választandó 76 200 forintért a kamerás táblafelismerő). A segédek beavatkozása hasonló intenzitású, talán az Audinál közvetlenebben nyúl bele a kormányzásba az elektronika veszély esetén.

Országúton és autópályán sokkal kényelmesebb vezetni őket, mint szűk falusi utakon és girbegurba városi utcákban – mind az S90, mind az A6 sokkal inkább utazó-, semmint városi autó. Nem is a méreteik miatt, hanem a vezetési élmény révén. Az Audi ebben többet ad, mozgékonyságát feláras (728 980 Ft plusz ehhez még be kell pipálni a csillapításszabályzós futóművet 434 340 forintért) dinamikus összkerékkormányzás fokozza. Meggyőzően fordul, kanyarokban pontosan tartja az ívet, de az A6 kezeléséből is hiányzik a határozott visszajelzés. A Volvo menetdinamikája tartózkodó és viselkedése kevésbé kanyarvadász, kormányzása élethűbb, ám a pontos visszacsatolásait az első tengelyről érkező erőhatások zavarják meg.

Az összkerékhajtást mindkét márka szériában adja, az Audi a márkatipikus quattro hajtást alkalmazza önzáró Torsen-differenciálművel, a Volvo pedig a BorgWarner lamellás kuplungos megoldásában hisz. Az Audi jobban tapad, az A6 kiegyensúlyozottabban viselkedik határhelyzetben. A téli használat azonban egyik autónak sincs ellenére. Utasaikat megóvják és melegen tartják, mint a régi szép idők kocsija, vagy az a bizonyos kecskeszőr suba…

Műszaki adatok

Járműtípus Audi A6 45 TDI Quattro Design

Volvo S90 D5 AWD Inscription

Lökettérfogat (cm³) 2967 1969 Teljesítmény (kW(LE)/min) 170(231)/3250 173(235)/4000 Nyomaték (Nm/min) 500/1750 480/1750 Saját tömeg (kg) 2007 1934 Fékút 100-0 km/h, hidegen (m) 34,2 33,9 Legnagyobb sebesség (km/h) 250 240 Tengelytáv 2924 2941 Hossz. x szél. x mag. (mm) 4939x 1886 x 1457 4963x 1879 x 1443 Csomagtér (l) 530 500 Tesztfogyasztás (l/100 km) 7,8 7,7 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 6,8 8,0 Listaár (Ft) 17 677 970 17 820 000

Ez a cikk az Autó Magazin 2019 február számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

