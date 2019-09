Olvass tovább

Bár meg kell adni, a Mazda nem mindenben tudja tartani a lépést a Jaguarral, a felniméret nála például 19 hüvelykkel zárul, míg az E-Pace-re 20-asokat is kérhetünk. A tesztautónkon például pont ilyen feszült. Újabb rekordot üdvözölhetünk, ez a legnagyobb felniméret a 150 lóerő alatti kompakt osztályban!

A két kocsi közül a Mazda a hasznosabb - ez már a nagyobb hátsó ajtó méretőből is kikövetkeztethető

Egyik szép, másik hasznos

A külsőségekre sokat ad a Jaguar, ez a márka egyik erőssége. Sajnos, a belső értékekkel már nem állnak olyan jól a britek, nem képesek tartani a lépést versenytársaikkal. Bizonyos esetekben még a Mazdával sem. A CX-5 sokkal tágasabb utasteret ad és a csomagtartója is bőkezűbb, jobban variálható és így praktikusabb is. Gondoljunk csak a 40:20:40 arányban, a csomagtartóból dönthető hátsó ülésekre, amelyeknek a dőlésszöge is két állásban rögzíthető, így kínál személyre szabott kényelmet a hátul ülőknek is.

Általánosságban elmondható, hogy a Mazda mérnökei fűt és fát megmozgattak, hogy a CX-5 valóban hasznos autó legyen a hétköznapokban. Hatalmas a hátsó ajtónyílás, jól pakolható a csomagtér, a kalaptartó pedig eltüntethető a padló alatti rekeszben.

Ezzel szemben a Jaguar vásárlóinak meg kell elégedniük 60:40-es osztású háttámlával. Az utasok könnyen beverhetik a fejüket beszálláskor. A fájdalmat azonban enyhíti a látvány, ami fogadja a beülőket. Mintha egy bőrdíszműves szentélyébe szállnának be. Hát igen, a Jaguar ezt nagyon tudja: lenyűgözni!

A látvány önmagában valóban meggyőző, de vajon a minőség tényleg makulátlan? Talán, ha nem állna el a lemez síkjától a jobb hátsó lámpa, vagy nem tudnánk kézzel mozgatni az utastér különböző béléseit, amelyeknek sokkal inkább fixen kellene állniuk. Dühítők a hullámos tömítések, otrombák a nyitott zsanérok és találtunk egy lógó kábelt a csomagtér-ajtó belsején. Nos, hol itt a prémium? Hát sehol!

Hasonlóan nagy bajok vannak a menetkényelem terén is. Az E-Pace minduntalan jelzi utasainak az úthibákat, míg ugyanazokról a Mazdában ülők nem vesznek tudomást, mert a japán autó futóműve finoman kimozogja, azaz csillapítja a gödröket. Szélzajból is kevesebbet kapnak a mazdások. Hol itt a prémium? Jobbak viszont a Jaguar ülései – ezt már a hátunk mondatja ki velünk.

Sokat zabál

Térjünk rá a biztonságra. A Mazda szériában ad vészfékasszisztenst, amellyel vészhelyzetben hatékonyabban és gyorsabban állóra fékezhetjük az autót. Mit nyújt ehhez képest a prémium Jaguar? Képes automatikusan vezérelni a távfényt úgy, hogy a szembejövő forgalmat ne vakítsa. Bravó!

A hajtáslánc tekintetében sem brillíroz a drágább modell. A Jaguar dízelmotorja nem tudja jól elrejteni gyengeségeit, simán legyorsulja a hasonló erőben lévő Mazda, fogyasztása pedig majdnem egy literrel magasabb a japánénál. Prémium? Az E-Pace automatikus váltója biztosan nem az: nem sikerült megfejtenem, milyen algoritmus, vagy logika szerint kapcsolja a fokozatokat, meg vagyok győződve, hogy hasra ütve vált.

Mi van még hátra? A menettulajdonságok. A vezetéstechnikai gyakorlatok során bizonyítja rátermettségét a Jaguar, aktívabb és dinamikusabban vezethető a hideg, érzéketlen és visszajelzéseket mellőző kormányzása ellenére. Az irányíthatóság azonban nem igazán számít elemi prémiumautós-tulajdonságnak. Kétségtelen, hogy ebben az autóban a márkanevet és az ezzel összefüggésben feltételezett aurát kell busásan megfizetni. A szomszédok elismerő pillantásainak és az irigyek sárguló arcpírjának magas ára van.

Összegezve a tapasztaltakat, bátran válaszolhatunk nemet az előzetesen feltett kérdésünkre. Emlékeznek még rá? Úgy hangzott: megéri a prémium? A lényeges tulajdonságokban rendre a Mazda bizonyult jobbnak, így a teszt egyértelmű győztese a CX-5.

Összegzés

Mazda

Egyértelműen a prémium márka kihívója nyeri az összehasonlítást. Az olcsóbb CX-5 tágasabb, kényelmesebb és takarékosabb. Erősebbek a fékjei és jobban is gyorsul.

Jaguar

Keserű a méz: az E-Pace nem brillíroz az összeszerelési minőségi tekintetében, de még a menetkényelemben is lemarad a Mazdától. Elég ciki.

Műszaki adatok

Járműtípus Jaguar E-Pace D150 AWD SE

Mazda CX-5 D 150 AWD Excusive-Line

Lökettérfogat (cm³) 1999 2191 Teljesítmény (kW(LE)/min) 110(150)/3500 110(150)/4500 Nyomaték (Nm/min) 380/1750 380/1800 Saját tömeg (kg) 1905 1701 Fékút 100-0 km/h, hidegen (m) 37,6 35,9 Legnagyobb sebesség (km/h) 193 199 Tengelytáv 2681 2700 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4411 x 1900 x 1649 4550x 1840 x 1680 Csomagtér (l) 425/1234 494/1608 Tesztfogyasztás (l/100 km) 8,2 7,3 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 11,4 10,5 Listaár (Ft) 15 178 000 9 890 000

Ez a cikk az Autó Magazin 2019 február számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

