Mind a Skoda, mind a Hyundai teljesíti az aktuális kibocsátási norma feltételeit, a TDI ugyanakkor halkabb és takarékosabb

Bár a két autó technikai paraméterei látszólag hasonlóak, mégis nagyon különbözők. Már madártávlatból is feltűnik, közelről méregetve pedig egyenesen ordít, hogy a Hyundai legalább egy fél számmal nagyobb, mint az elegáns sportzakót öltött Kodiaq. Erre persze ráerősít a Hyundai agresszív hűtőrácsa és keskeny nappali fényszórókkal kihúzott szemöldöke. Ez a dizájn már ismerős lehet a márka kisebb modelljeitől, de megnyugtató, hogy a Santa Fénál is működik a kémia, a nagy SUV nem lóg ki az összképből, sőt az arculati jegyek így nagyban tűnnek igazán harmonikusnak.

Ugyanez igaz az utastérre is. A tesztelt Executive változatot (ára: 15 799 000 Ft) nemcsak parádésan felszerelték, de néhány, az igényes bőrök közé tévedésből becsempészett műanyagbetéttől eltekintve magas színvonalúnak, már-már prémiumnak mondhatjuk. Szélvédőre vetített kijelző, teljesen digitális műszerfal tájékoztatja a vezetőt mindenről, amit tudnia kell, a monitor háttere a választott menetprogramnak megfelelően lehet kék, zöld vagy piros. Bármilyen módot is válasszunk, az alapvető információkat könnyebben leolvassuk, mint a Skodában, amely hagyományos műszeregységén fehér mezőben fehéren világító számokkal mutatja, éppen mennyivel megyünk.

A Skoda Kodiaq Sportline verziója ugyanakkor kedvezőbb áron kelleti magát (alapára 12 282 550 Ft-tól indul, amelyből lejön 600 000 forint árkedvezmény), ráadásul belső kidolgozottsága és a felhasznált anyagok minősége túltesz a Hyundaiban tapasztaltakon. A két tesztautó közötti felszereltség-különbséget további mintegy 4 millió forint kifizetésével tudjuk kiküszöbölni, a Škoda esetében mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha háromzónás klímát, minőségi hangrendszert és sokféle komfort-, illetve vezetési segédet akarunk.

A legnagyobb plusz tételt az 551 180 ezer forintba kerülő Columbus navigációs és szórakoztató berendezés képviseli. Végtére is nem az ablakon dobjuk ki a pénzt, mert az újgenerációs érintőképernyős egység modernebb, gyorsabb és rugalmasabb, mint a valamivel kisebb képernyővel felszerelt, de ugyancsak könnyen kezelhető Hyundai fedélzeti egység. Utóbbi nélkülözi a Skoda kiváló hangvezérlését, amely párosított mobiltelefon nélkül is működik.

Bár a Kodiaq hét centivel rövidebb, öt centivel laposabb és egy centivel keskenyebb, mint a Santa Fe, bent jelentősen tágasabb utasteret kínál. Csupán a túl magasra helyezett első sportülésekkel nem tudunk mit kezdeni. Talán azzal kárpótolhatjuk magunkat, hogy a hosszabb tengelytáv révén a hátsó üléseken ülők páratlan nagyságú lábtérnek örvendezhetnek, akár keresztbe is tehetik a lábaikat, míg a dönthető háttámláknak hála még hosszabb úton is kényelmes, pihentető kuckót varázsolhatnak maguknak. Sőt, felárért fejtámlából kihajtható oldaltámaszokat is rendelhetünk, hogy alvás közben ne billenjen félre a fej (az alváskényelmi csomagot 132 080 forintért adja a Skoda).

A Škoda csomagtartója 650 literes, ami 100 literrel múlja felül a Hyundai-ét – ha nem rendeljük meg 331 470 forintért a harmadik üléssort. A kis polcok és kiegészítők révén azonban még a csökkentett poggyásztér is igen praktikusan használható a mindennapokban. Ha a második sor mindhárom, külön is mozgatható háttámláját ledöntjük, több mint két köbméteres tárhelyet kapunk, ami 440 literrel több, mint amivel a Santa Fe bír. Feláras a háttámla távoli mozgatása (30 480 Ft) és fizetni kell a dupla padlóért is (54 610 Ft). Utóbbit nem érdemes megspórolni, mert csak azzal tudjuk eltüntetni a döntéssel keletkező lépcsőt.

Két további ülést a Hyundai is ad 400 ezer forintért, valamint egy keskeny rekeszt a padló alatt, ahová elrejthetjük a csomagtérrolót, ha szükséges. Bár a legesleghátsó üléseken csak 1,5 méternél alacsonyabb személyeket utaztathatunk kényelmesen, a koreai szabadidő-autó megérdemli a legmagasabb pontszámot a variálhatóság tekintetében. A 60:40 arányban dönthető hátsó üléspadot két fokozatban lehet fektetni, az anyósülést pedig a vezető oldalán is lehet elektromosan előre-, illetve hátra tolni, hogy a hátul ülők kényelme semmiben ne szenvedjen hiányt.

Bár motorjaik ereje hasonló, mindkettő automataváltós és összkerékhajtású, a vezetési élmény, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni, teljesen különböző. A Kodiaq méltó a Sportline utónevéhez, valóban dinamikus. Sport módban értékelhető visszajelzéseket ad a futómű és a közvetlen kormány, kanyargós utakon öröm vele a hancúrozás. Adaptív felfüggesztése feszes (353 060 forintba kerül), de a gerincünket nem ropogtatja és a vesénk is vígan elvan. Komfort módban igazán kényelmes, még a makacs keresztbordákat is szépen kirugózza.

A DSG váltóval már nem voltam ilyen elégedett, bár pontosan és kiegyensúlyozottan kapcsol, de sokat tétovázik, főleg az elindulási hajlama gyenge. Ha esetleg kézzel szeretnénk váltani a fokozatokat, hamar rájövünk, hogy ez sem jó ötlet, túl sokat gondolkodik váltás közben, így kézzel nem hogy sportosak nem vagyunk, de még a zavaró rángatással is meg kell barátkoznunk.

Ami a cseh kocsi duplakuplungosának a gyengéje, az a koreai bolygóműves váltójának az erőssége. Az újonnan fejlesztett nyolcfokozatú egység rángatás nélkül dolgozik, de erőltetett menetben hajlamos a pontatlan, ideges váltásra. Bár a Santa Fe is kínál sportos üzemmódot, azonban a változtatások csakis a kormány közvetlenségét, a műszerfal animációit és a gázreakciók hevességét érintik, a futóműre nincsenek hatással. Ezt a Hyundai mérnökei kényelmesre hangolták, a rövid, hullámos úthibákkal gyors kanyarokban is megbirkózik anélkül, hogy a szabadidő-autó zavaróan megdőlne, vagy egyensúlyát elveszítené. Szlalomban és dupla sávváltáskor sem kell szégyenkeznie, sőt utóbbinál még gyorsabb is a Hyundai, mint a Skoda, mivel határhelyzetben az ESP-je kifinomultan és csak későn avatkozik be határozott lassítással.

Gyorsulásban és lassulásban a 10 lóerővel izmosabb, de 137 kilóval nehezebb Santa Fe csak másodhegedűs. Egy másodperccel marad el a Skodától, ami az álló helyzetből 100 km/órás sebességre gyorsulást illeti. Hideg fékekkel mérve pedig egy további méterre van szüksége, hogy 100-as tempóról megálljon. A köztes kigyorsításokat (60-ról 100-ra és 80-ról 120-ra) mindketten azonos időben teljesítették, 160 km/órás tempóról fékezve azonban a Hyundai határozottabban viselkedik. A tapadási és vontatási képességeik azonosak, köszönhetően a hatásos összkerék-meghajtásnak.

A Hyundai 2,2 literes dízele még a régi iskola kölke, ennek megfelelően érezhető méretes turbólyuka, a tolóerő pedig magas fordulaton ellaposodik. Hangja kerregős, akusztikája zavaró, ráadásul 8,7 literes átlagfogyasztásával a Skodánál majdnem egy literrel bizonyul iszákosabbnak. Ezen már az sem segít, hogy a Kodiaqhoz hasonlóan a Santa Fe károsanyag-kibocsátása is megfelel az Euro 6d temp normának.

Bár kisebb csatákat megnyert, a győzelemhez kevés az új Santa Fe arzenálja főként koros multimédia rendszerének és hiányosabb menetkényelmi ösztönzőinek köszönhetően.

Sportos jellemzői ellenére kényelmes autó a Kodiaq, bőséges a helykínálata, jobban támogatja asszisztenseivel a sofőrt és jobb a minősége, miközben annak meg is kérik az árát. Hyundai

Az új Santa Fe nem szenved semmiben komoly hiányosságot, sokoldalú és parádésan felszerelt. Az ötéves garancia megsüvegelendő, de az autó árát kissé eltúlzottnak tartjuk.

Műszaki adatok

Járműtípus Hyundai santa Fe 2.2 CRDi 4WD Premium

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 Sportline

Lökettérfogat (cm³) 2199 1968 Teljesítmény (kW(LE)/min) 147(200)/3800 140(190)/3500 Nyomaték (Nm/min) 440/1750 400/1750 Saját tömeg (kg) 1955 1818 Fékút 100-0 km/h, hidegen (m) 36,0 34,9 Legnagyobb sebesség (km/h) 203 210 Tengelytáv 2765 2791 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4770 x 1890 x 1705 4697 x 1882 x 1655 Csomagtér (l) 547/1625 650/2065 Tesztfogyasztás (l/100 km) 8,7 7,8 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 9,6 8,6 Listaár (Ft) 15 799 000 12 282 550

Ez a cikk az Autó Magazin 2019 február számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

