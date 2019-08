Olyannyira, hogy tesztünk megírásakor kizárólag a négyhengeres 40 TDI változat volt kapható. Szerencsére azóta a VW-csoport összekapta magát és az újévben már bővebb a kínálat, képzeljék, még V6-os benzines is van… A 204 lovas TDI más, mint az Audi új V6-osai, mellőzi a 48 voltos hálózatot és a hajtást lágy hibridként vezérlő indítógenerátort is.

Úgy tűnik, egy korszak végét járjuk, amelyben nem sokáig tündökölnek még drága prémium autókban izmos és nyomatékos dízelmotorok. Pedig a szigorú szabályozások révén hovatovább ma már egy adventi gyertya is több nitrogén-oxidot bocsát ki, mint amennyit mér hétfő reggel a műszer a győri Kardán úton… Ez a korszak pontosan negyven évvel ezelőtt kezdődött, 1978 októberében, az Audi 100 5D modell bemutatásával. Az öthengeres dízel 70 lóerőt teljesített. Azóta hat generációt szült az Audi a nagy kategóriában, mindegyikben meghatározók voltak a gazdaságos és gyors utazást lehetővé tévő dízelmotorok.

Új arculat? Aligha! Mindkét kombi erősen hasonlít elődjére, a változások alig vehetők észre

Sok hókuszpókusz nincs a BMW 520d Touringban sem, négyhengeres kétliterese változatlanul 190 lóerős. Testvérlapunkban, a német auto motor und sportban legutóbb három és fél éve eresztették össze a nagy kategória legnépszerűbb kombijait. Akkor a BMW végzett az élen. Most vajon mi a helyzet?

Drága extrák

Ha az árat nézzük, az Audi ezúttal előnyben van, alapáron automatikus S-tronic váltóval már 15 289 910 forintért hazavihetjük. A tesztautó Sport felszereltségben került hozzánk, listaára 10 ezer forinttal haladja meg a 16 milliót. Bár a BMW 520d Touring kézi sebességváltóval olcsóbb az Audi A6 Avant 40 TDI listaáránál, az automata váltós Luxury Line felszereltséggel ellátott tesztautó legkevesebb 17 078 100 forinttól választható. Nem kis pénzek négyhengeres dízel kombikért, még akkor sem, ha ezek a kínálat csúcsát képviselik. A kipróbált autók alapfelszereltsége is igen gazdag. Alapáron LED-lámpákat, navigációs rendszert és automatikus klímát sorol, amelyek persze már igazán elvárhatók ezen a szinten.

A konfigurátorban azonban felsorolhatatlanul hosszú a listája azoknak az extráknak, amelyekkel tovább fokozhatjuk a vezetés és az utazás kényelmét. És persze az egekbe tornázhatjuk a vételárat. Szerteágazó a vezetési segédek kínálata, ám ezeket sem adja olcsón egyik bajor gyártó sem. Ami ma technikailag lehetséges az autóiparban, az mind beszerelhető ebbe a két kombiba. Hiányt nem szenvedhetünk semmiben. A BMW összes segédangyalát szolgálatba állító Driving Assistant Plus csomagot 945 600 forintért adja a gyártó, többek között okos sávtartót, aktív sebességtartó automatikát, keresztirányú forgalomra és hátulról fenyegető ütközésre figyelmeztetőt.

Az Audi-vásárlók kétféle biztonsági csomag közül választhatnak, a városi és az országúti pakk együtt 922 020 forintba kerül. A tesztautónkba minden segéd bekerült, legyen az adaptív vezetői asszisztens, követési távolságtartó tempomat, sebességhatároló, gazdaságossági, kikerülési, lekanyarodási, kereszteződés, kiszállási asszisztens, sávváltást segítő rendszer, keresztirányú forgalom asszisztens hátul. Feltűnően érett az ingolstadtiak éberségi arzenálja, a téves riasztások és a felesleges beavatkozások elég ritkák. Az A6 vezetősegédje legfeljebb autópályán bosszantó, ahol a kelleténél erőszakosabban avatkozik be a kormányzásba. Ennél is bántóbb mindkét autóban, hogy előzést követően ellenállást tanúsítanak, amikor szeretnénk indexelés nélkül visszatérni a jobb oldali sávunkba.

Audi: komplikált kezelés

Míg az Audinál a C7-est a C8-as követte, addig a BMW-nél az F11-ből G31 lett. A generációs kódok változása azonban egy területen nem járt javulással az A6 esetében: kezelése továbbra is bonyolult, főleg, ha a végletekig leegyszerűsített és immár teljesen kézre álló BMW iDrive-val vetjük össze. Bármennyire is erőlködik az Audi, a BMW kezelése könnyebb és intuitívabb. A négykarikás kombiban ugyanazt a sémát találjuk, mint a konszern többi hosszmotoros platformjára épített autóban: két egymás fölött elhelyezett hatalmas értintőképernyőn, igazi vezérlőpulton tarthatjuk kézben az irányítást.

Feltéve, ha megtanultuk a leckét. Nem mindegy ugyanis, hogy nyomjuk, pöcköljük, tekerjük, simítjuk vagy csak tapogatjuk a kapcsolókat, vagy a funkciókat ellátó zsírfoltos felületeket. A váltókar kézre áll, jó rajta pihentetni a jobb csuklónkat, pedig annak idején az oktatóm folyton ráütött a kezemre, ha ilyet tettem. Az Audi erős műszakisága egyrészt hangsúlyozza, hogy mi kezelők még nem vagyunk gépek, hisz mozdulataink finomságával tudunk dönteni különböző funkciók között, másrészt az irányítópult sokkal inkább emlékeztet egy audiofil igényeket kiszolgáló szupersztereó hifire, mintsem egy autó utasterére. A BMW irányítása sokkal hagyományosabb, minden gomb és kapcsoló egyértelműen egy adott feladatot lát el és irányít, technikája letisztult. Nem a gesztusvezérlésről beszélek…

Túl sok szót ejtettem a jelentéktelen tényezőkről és keveset a vezetésről? Igaz, térjünk is rá erre. A különbségek tetten érhetők. Az 5-ös kormányzása finomabb, barátságosabbak a visszajelzései, ami természetes, hisz tesztautónkat felszerelték integrált aktív kormányzással, így a hátsó kerekei is elfordulnak. Az A6-os vezetése sem jár sokkal több vesződéssel, hasonlóan könnyed és pontos, de nem olyan tökéletes az irányíthatósága annak ellenére sem, hogy kiváló, Michelin Pilot Sport 4 abroncsok feszülnek 20-as kerekein (a kontrasztszürke felnikkel együtt mintegy 844 000 forintos extra).

A nagy kerekek révén jó eredményt ér el szlalomban és gyors sávváltáskor, a való életben az országúton azonban kissé hektikus vele a menet. Az 5-ös szuverén és békés az úton, felfüggesztése kifinomult. Futóműve 401 900 forint felárért adaptív, simán és puhán csillapít, a nagyobb dudorokat is hatékonyan simítja ki (18-as kereken futott a tesztautó). Az Audit is ellátták változtatható lengéscsillapítással (434 340 forint az ára), de így is sokkal feszesebb.

A motorokról korábban már esett pár szó, az A6 40 TDI 14 lóerővel izmosabb, mint a BMW kétliteres négyhengerese. Ez a különbség főleg a végsebességben érhető tetten, mert míg a BMW 225 km/óráig kergethető, addig az Audi akár 241 km/órás sebességgel is száguldhat. Ennek ellenére használat közben mégis az 520d-t éreztem erősebbnek, a motor élénkebben reagál a gázadásra, spontán pörög fel és sokkal együttműködőbb a váltóval.

Az Audiban a hajtáslánc része a már jól ismert hétfokozatú duplakuplungos automatikus váltó. Pont olyan nyers és lassú, mint korábban, a mérnökök egyetlen percet sem rágódtak a csiszolásán. A müncheni csapat ebben is jobb munkát végzett, a bolygóműves szerkezet könnyedén, természetesen és észre nem vehető módon kapcsol, ezért is gyorsul jobban az 520d, mint a papíron erősebb A6.

A győri 40 TDI-vel szerelt Audi sokkal könnyebb, mint hathengeres, enyhén hibrid testvérei, ám az 520d-nál nehezebb. A 20 kilós többlet elhanyagolható, ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a BMW egy plusz mázsával többet bír el.

Helykínálatban és praktikumban mindkét kombi kiváló, gyakorlatilag ugyanakkora helyet kínálnak utasoknak és csomagoknak egyaránt. A különbségek elhanyagolhatók, akárcsak a méretekben, ahol milliméteres nagyságrendű az eltérés. Ez igaz a fogyasztásra is. Mind a normál tesztkörön, mind pedig a takarékossági próbán csak pár decis eltéréseket mértünk. A száz kilométerenkénti hétliteres fogyasztás teljesen elfogadható ekkora és ilyen erőt mozgósító autóknál. Korábban azért nagyobb volt az étvágyuk: a 70 lóerős Audi 100 D 1978-ban 3,5 literrel zabált többet, mint a mostani A6 vagy 520d.

Műszaki adatok

Járműtípus Audi A6 Avant 40 TDI Sport

BMW 520d Touring Luxury Line

Lökettérfogat (cm³) 1968 1995 Teljesítmény (kW(LE)/min) 150(204)/3750 140(190)/4000 Nyomaték (Nm/min) 400/1750 400/1750 Saját tömeg (kg) 1834 1814 Fékút 100-0 km/h, hidegen (m) 33,8 35,2 Legnagyobb sebesség (km/h) 241 225 Tengelytáv 2924 2975 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4939 x 1886 x 1467 4942 x 1868 x 1498 Csomagtér (l) 565/1680 570/1700 Tesztfogyasztás (l/100 km) 7,2 7,0 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 8,7 7,7 Listaár (Ft) 16 010 000 17 078 100

Ez a cikk az Autó Magazin 2019 január számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál!

