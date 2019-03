Térjünk vissza a mai összkerekes kombikhoz, amelyekben ezúttal kétliteres feltöltött benzinmotorok dolgoznak. A tesztünkben szereplő 220 lovas benzines mellett két dízelt is kínál a Volkswagen, a kétliteres TDI lehet 190 vagy 240 lovas. Közös mindegyikben a duplakuplungos automataváltó (DSG) és az összkerékhajtás (4Motion).

Nagyobb választási szabadságot kínál az Opel: a Country Tourer elérhető már 1,5 literes, 140, illetve 165 lóerős szentgotthárdi motorral, de akár elsőkerék-hajtással, kézi sebességváltóval és 170 lovas dízellel is. Mivel azonban egy ilyen szabadidős kombinál van értelme a 4×4-es hajtásnak, az erősebb motorral szerelt változatok, tehát a 260 lovas benzines és a 210 lovas dízel kizárólag összkerékhajtással kaphatók.

A 260 lovas Country Tourer alapára 11,7 millió forint, de a gyengébb Alltrackért is elkérnek minimum 12,976 millió forintot. Érdekes, hogy Németországban mintegy 150 ezer forinttal a Volkswagen az olcsóbb. Mindkét modell sokat ad az áráért, főleg teret: kívül és belül jókorák. Még az elkényeztetett tulajdonosok sem szenvednek hiányt semmiben és attól sem kell félniük, hogy valami kacat otthon marad, amikor elindul világhódító útjára a család.

A számok nyelvén azért van különbség a két kocsi között, az Opel csak 560-1665 literes csomagtartót kínál szemben a Volkswagen 639-1769 literével (a második érték lehajtott ülésekkel értendő). A több tér a Passat mellett szól, de ne felejtsük el, sokan úgy vágynak a nagy puttonyra, hogy valójában sosem töltik meg igazán. A szellősebb Volkswagen érezhetőbben több hellyel kényezteti az utasait, mint a testhezállóbb és csinosabb Opel.

Ám a mai szabadidős igényekre szabott világban nem elég a tágasság, a sofőrök azt is elvárják egy autótól, hogy magas legyen, jól ki lehessen látni belőle. Bár mindkét kombi alacsonyabb a terepjáróknál, az a két centi, amennyit emeltek az átlagos kombimagasságon pont elég ahhoz, hogy úgy érezzük: milyen magasan ülünk, milyen jó a kilátás! Varázslat, nemdebár? Csupán 20 milliméterről beszélünk…

A kényelemre egyik autóban sem lehet panasz még akkor sem, ha nem adják olcsón. A Volkswagen ebben is viszi a prímet, legalábbis elöl. Hiába ad 160 000 forintos felárért ergonomikus, AGR-minősítéssel ellátott, masszírozós, elektromosan állítható, szellőztethető, Siena bőrrel (plusz 300 000 forint) kárpitozott üléseket az Insignia. A 14 irányban állítható ergoComfort vezetőülés a Passatban memóriás, masszázsfunkciója finoman ellazítja a sofőrt, felára 344 170 forint. Hátul már nincs különbség, mindkét modell kényelmes utazást tesz lehetővé, ami ezeknél az autóknál nélkülözhetetlen erény – ott utaznak ugyanis legtöbbször a gyerekek, a gyerekeink.

Az alapfelszerelés láttán azonban elmarad az ujjongás. Míg a Passat LED-es főfényszórót ad alapáron, illetve telepakolja az autó segédangyalokkal (távolságtartó automatika, városi vészfékfunkció, fáradtságérzékelő), addig az Opelnél 350 ezer forintot kérnek az intelligens, LED-mátrix fényszórókért, 250 ezer forintot az Opel Eye kamerarendszert tartalmazó vezetéstámogató alapcsomagért (követési távolság érzékelő, ráfutásos ütközés figyelmeztetés, aktív sávtartó, automata ütközéscsillapító fékezés).

Dinamikus fényszóró szabályozásért már a Volkswagen is elfogad pénzt, egészen pontosan 142 240 forintot, a sávtartóért pedig 161 290 forintot kell kifizetnünk. Szériában kapjuk viszont az adaptív futóművet, amit Wolfsburgban DCC-nek, Rüsselsheimban FlexRide-nak hívnak. A vezető általában három beállítást (normál, komfort és sport) választhat, de a Passatban van off-road mód is, amelyben az ABS-t és a gázreakciót a durvább útviszonyokhoz igazították. Ami a futóművet illeti, meglepetésre az Opel kínálja a jobb kompromisszumot, finomabban rugózik és kisebb karosszériamozgást enged meg ugyanis határhelyzetekben. A Volkswagen picit feszesebb, de nem annyira, hogy kényelmetlennek érezzük.

Intelligens összkerékhajtás az Insigniában

Kerekenként eltérő nyomatékelosztással működő összkerékhajtási rendszer garantálja, hogy a Country Tourer mostoha útviszonyok között, vagy alacsony súrlódású felületeken is helytálljon.

A Twinster elnevezésű intelligens hajtásrendszer alapját a GKN gyártja. A hátsó kerekek hajtásáról fejlett, két kuplunggal (oldalanként egy), de differenciálmű nélkül dolgozó rendszer gondoskodik, amelyik a kerekek tapadásától függően irányítja a megfelelő kerékre a nyomatékot. Ugyanez dolgozik a Ford Focus RS-ben és az Opel Grandland X modellben is. Ez nemcsak a tapadást javítja, hanem érezhetően befolyásolja a menettulajdonságot is. Ellentétben a Focus RS-sel, amely drift módot is kínál, az Opelnél sokkal inkább a kényelem és a biztonság volt az alapelv, ami alapján a rendszert összehangolták az Opel jól ismert adaptív futóművével, a FlexRide-dal. Sport beállításban egy agilis, élénk és hátsókerekes autókra emlékeztető dinamikát kapunk.