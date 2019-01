Ezen az autón semmi sem maradt a régi. Ez azért fontos, mert az Aston Martin korábbi belépőmodellje – finoman fogalmazva – nem teljesen elégítette ki azokat a magas igényeket, amiket borsos áráért elvártunk tőle. Gondoljanak csak bele: 12 éves volt a modell, tele elavult műszaki megoldásokkal, miközben az autóipar a digitalizáció útjára lépett. Még a kisszériás szupersportkocsik bájos világában is! Megnyugodhatnak, az új Vantage az utolsó csavarig új.

Pró: erős motor, kiváló vezethetőség, tökéletes úttartás

A külseje önmagáért beszél, bár az új frontrész elsőre, de még másodikra is elég meglepő. Valahogy nem így képzeli el az ember egy Aston Martin arcát. Főleg, mert a jelenlegi zászlóshajó, a 12 hengeres DB11 sem így néz ki. Nem is várható el, persze hogy az Up! olyan legyen, mint az Arteon, ebben a kategóriában nem egészséges, ha a modelleket igazságügyi szakértővel kell egymástól megkülönböztetni.