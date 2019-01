Az igazán fontos üzenetek sosem a bulvárlapok címlapjairól üvöltenek le ránk, hanem az apró betűs lábjegyzetekben bukkanhatunk rájuk. Ki gondolta volna, hogy egy kevés szaharai homokért például nem kell átkelni a tengeren, elég csak átböngészni az új Mercedes G-osztály többoldalas árkatalógusát? A 35. oldalon ugyanis az áll benne, hogy potom 1,2 millió forintért megkapjuk egyedi Designo-Unilack fényezésként. Már csak ezért is megéri venni egy ilyen örökifjú klasszikust… Furcsa, hogy az egykori aszkéta terepjáró-legenda immár gazdag városlakók motorizált státusszimbólumaként éled újjá és arat babérokat.

Mercedes: kettős karakter

A vonalzóval szabott egyenes vonalak, a kockaforma, a meredek, teljesen sík ablakok, a látható ajtópántok tisztelegnek a múlt egyszerű, robusztus és funkcionális terepjárója előtt – a hatalmas kerékjáratok, az oldalsó kipufogók azonban sokkal inkább egy versenykamionon érzetét keltik. Az utasteret is ellentétek uralják: magas üléshelyzet, bődületes térérzet, közeli szélvédő, ugyanakkor naprakész, ultramodern technika vesz körbe, a világítás kívül-belül LED, a szélesvásznú középkonzolt pedig a bitek uralják.

Légellenállás? Az mi? Sose hallottam róla! Itt vagyok, én vagyok, bármit megtehetek és mindenki megnyugodhat, meg is teszem – ezt mondaná, ha válaszolna újságírói érdeklődésemre. De a G 63 nem az a demokratikus fajta, úgy hárít, ahogy a politikusok. Csak nem közpénzen. A hatékonyság sem lehet kérdés ott, ahol annyi a pénz, mint a pelyva. Nem is lepődünk meg azon, hogy a szokásos fogyasztási tesztünkben 16,7 liter 100-as benzint kortyolt be 100 kilométerenként a csillagos fenevad.

A négyliteres, biturbo V8 erőnek erejével áll ki félelmetes riválisaival és 160 km/órás tempóig jól bírja a versenyt többletsúlya ellenére. Efölött annyi legyet csap agyon a meredek szélvédő, hogy már csak ez is lassítja a további eszement gyorsítást, míg a hatalmas beömlőkön át szellőztetett, perforált féktárcsákra emberfeletti munka vár fékezéskor.

A nagy arc és a nagy tömeg megköveteli, hogy elektronika szabjon gátat a sebességnek, de akinek túl kevés lenne a gyárilag engedélyezett 220 kilométer/óra, az a Drivers Package csomag megvásárlásával akár 240 kilométer/órával is száguldhat. Kalandos feladatnak ítélem, mert bármennyire is AMG-termék, a G 63 kormányzása ugyan pontos, de nem sportos, kanyarokban minduntalan érzek egy kis bizonytalanságot, nyugtalanságot a kerekek irányából. Egyenesben nem lebecsülendő az a hév, amellyel át akarja szakítani a fizika korlátait, az a tudat pedig, hogy a világ végére elvisz, bizsergetőbb, mint a rendelkezésünkre álló vérpezsdítő és izomlazító, forró lávaköves masszázsprogram.

Bentley: cirkusz és színház

A Bentaygában már nem biztos, hogy túlélném a világvégét. Bőrkötéses, illatosított használati útmutató ismerteti az opcionális terepjárós jellemzőket. Olyanokat, mint az iránytű, magasságmutató, kerékszögmérő. A kijelzett adatok értelmezése mellett olvashatjuk azt a nem túl bizalomkeltő szöveget is, hogyaszongya: a jótállás azonnal érvényét veszti, ha a járművet nem rendeltetésszerű célból, például versenyzésre vagy terepezésre használják. Jó, mi? Egy terepjáró, ami nem ajánlott terepre… Hiába öltöztették a legcsinosabb és legtechnikásabb VW-konszernes gúnyába a britek a kolosszust, hiába kapta meg a tipikus Bentley stílust, ha jön az apokalipszis, jobb maradni a jól bevált G-osztálynál!

Addig azonban nézzük, mit kínál vevőinek a Bentayga, amely ékes bizonyíték arra, hogy a nagy autó nem feltétlenül jelent tágas utasteret. Az egyedülálló hangulat azonban garantált, a kidolgozás és az anyaghasználat minősége páratlan – az analóg műszerektől a csillogó üléssíneken át, a klasszikus szellőzőnyílásokig minden tökéletes. Nem beszélve a hátsó sor kényelméről, ahonnét fotelből nézhetjük az egész estés előadást. Csúcs persze a hangrendszer, a navigációs és a sok kamera képe is, ha azonban az augusztusi csillaghullásban gyönyörködnénk, a nyitott csomagtartóból elővarázsolhatjuk az összecsukható színházi széket és rácsodálkozhatunk a világ szépségére, például valamelyik dél-tiroli hágó tetejéről nézve.

A vezetőülés is tartogat kellemes meglepetést. Az első határozott gázfröccsöt úgy éljük meg, mint az első éjszaka jogát, gyengéden, ábrándozva ünnepelünk, a csillagot is lehozzuk az égről, elfeledünk minden költséget és persze a fogyasztásra sem gondolunk. A második kigyorsításnál már felmegy a lila köd, tisztábban értékelünk, osztunk és szorzunk és megfordul a fejünkben, hogy vajon ezt megengedhetjük-e?

Ha a válasz pozitív, már lehet is örülni a légrugózás természetfeletti kényelmének, a betonbiztos úttartásnak. Ettől a perctől a Bentayga egy modern gran turismo kibővített helykínálattal és megkülönböztetett figyelemmel. Van, akinek pontosan ez az érzés ez hiányzik. Grandiózus, ahogy rugózik, ahogy elnyeli az úthibákat, amilyen pontosan kormányozható, amilyen kezesen irányítható. Nem is értem, mi indokolja a mintegy tíz millió forinttal drágább W12-es létjogosultságát. Van, akinek a plusz négy henger hiányzik. Hát igen: olyan is van, akinek valamelyik kereke hiányzik…

Hihetetlen ahogy ez a hatalmas cirkáló egy csapásra képes aranyos házi kedvenccé lényegülni és nemes bociszemeivel az ártatlant játszani. A dolgát unalmas egyhangúsággal teljesítő automataváltó is csak az ember feleslegességét hangsúlyozza, a hangmérnökség eltalálta a tökéletes összhangot a diszkréció és az autoritás között. Leírhatatlan az a szuverenitás, amellyel a Bentayga megkülönbözteti magát a közlekedés többi résztvevőjétől: méltósága zsigeri, ezt az angol típusú távolságtartást csak örökölni lehet. A britek úgy hívják: splendid isolation, azaz tündöklő elszigeteltség.

Range Rover: drámatagozat

Ez a filozófia természetesen ugyanúgy érvényes a Land Rover legerősebb terepjárójára, amelynek Sport elnevezése nem holmi szóbeszéd csupán. A Range Rover Sport SVR változatát 575 lóerős, ötliteres, kompresszoros V8-as hajtja, vörös kagylóülései erős marokkal szorítanak, a hatalmas kidörgőkből felszakadó akusztikus robbanások pedig a visszafogott elvegyülésnek még a gondolatától is elriasztanak. Villámszerű elindulás, kemény váltások, eszement hajszolás jellemzi, a nyolcfokozatú automataváltó pontosan időzít és a motor minden vonóerejét sikeresen viszi át az aszfaltra.

Erőteljes a Range Rover lendülete, úgy megindul, mintha nem lenne holnap. Kellemesen rugózik, az összkerékhajtás pedig szükségtelenné teszi az utólagos korrekciót, így akkor is biztonságban vannak az utasok, amikor eldurvul a helyzet. Kanyarban érezzük óriási tömegét, bár 200 kilogrammal könnyebb versenytársainál. Szűk és feszes kanyarból kitörve hajlamos az orrát túrni és a hátsóját rendesen megemeli. Ezért hagyjuk is az őrjítő tempót, lássuk be, hogy a Hungária körút nem a Hungaroring, vegyük lazábbra a figurát, igenis megengedhető, hogy egy zöld Suzuki Swift Sedan megelőzzön bennünket…

Élvezzük inkább a kétszínű Windsor bőr finomságát, engedjük, hogy szívünket bejárják a Meridian hangzórendszer és a légszomjjal küszködő V8 lágy tónusai. Ha unjuk magunkat a lassú menetben, szórakozhatunk azzal, hogy a kameraképet nézzük élőben a kijelzőn – de ennél mondjuk hasznosabb, ha az útra figyelünk. Hogy van-e hiányérzetem? Mégis mi hiányozhatna?

A nagyság átka

Csak egy csomó pénz, az hiányzik, valamint egy kis alázat, amit ezek a túltenyésztett autók és használói hírből sem ismernek. Régen osztatlan taps kísérte az ilyen monstrumokat, ma a világ fejlettebb országaiban inkább szánalom, lenézés és utálat a jussuk. Szép gondolat a tündöklő elszigeteltség, de nem mindegy, hogy mi szigeteljük el magunkat, vagy a környezetünk szigetel el minket, ahogy sokszor a kerítés sem azért van, hogy megvédjen a világtól, hanem, hogy a világot óvja tőlünk.

Műszaki adatok

Jármű típusa Bentley Bentayga V8

Mercedes-AMG G 63

Range Rover Sport SVR Motor (ccm) V8, 3996 V8, 3982 V8, 5000 Teljesítmény (kW/LE/ford.) 404 (550)/6000 430 (585)/6000 423 (575)/6000 Nyomaték (Nm/ford.) 770/1960 850/2500 700/3500 Gyorsulás (0-100 km/h) 4,0 4,2 4,9 Csomagtér (l) 430/1774 454/1941 780/1686 Tesztfogyasztás (l/100 km) 14,8 16,7 15,0 Listaár (Ft) 56 813 575 51 658 520 46 060 000

Ez a cikk az Autó Magazin 2018/11. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresd a friss számot az újságárusoknál! Szöveg: Bernd Stegemann, képek: Daniel Wagner, Copyright 2018 MPS

Forrás: Autó Magazin