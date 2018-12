A Ceed új kiadása változatlan hosszban és tengelytávval érkezett, de elődjénél valamivel laposabb kivitelben. A tesztben szerzett összbenyomás és a kocsi általános minősége ugyanakkor olyan letaglózó, hogy a német prémium márkák is csak tördelhetik a kezüket láttán. És még nem is beszéltünk az árakról… Elég volt a mellébeszélésből és a dicséretekből, induljunk is neki a nagy utazásnak! Kísérőnk egy Opel és egy Volkswagen.

Olvass tovább

Bőven négy és fél méter alatti hosszukkal egész jól elboldogulnak a városban, a 140-150 lóerős motorok pedig autópályán is önbizalmat adnak

Ceed: otthon vagy benne

Beülve otthonos hangulat fogad. Egyeseket zavarhatnak a műszerfal felső részén található álvarrások. Nevetséges kísérlet arra, hogy utánozzák a nagyobb kategóriákban megszokott bőrrel borított műszerfalat. Félmillió forintért elektromos mozgatással és ülésfűtéssel felszerelt, ám nem túl elegáns műbőrrel bevont üléseket kapunk. Első látásra amúgy minden más rendben van. Vegyük például a szépen kidolgozott és logikusan elrendezett kapcsolókat és gombokat. A holttérfigyelőt és a sávtartó segédet (mindkettő szériatartozék) a nélkül kapcsolhatjuk be, vagy ki, hogy össze-vissza kellene tapicskolnunk a műszerfalat, vagy az érintőképernyős fedélzeti rendszert – elég csak a kormányon megtalálni a megfelelő gombot.

Nem ússzuk meg azonban a menüben kutakodást, ha a bosszantó, a kormányzásba túl korán beavatkozó aktív sávtartót szeretnénk kiiktatni. Akit zavar, beállíthatja csak a rezgő figyelmeztetést, ami akkor jelez, ha indexelés nélkül távoznánk a sávunkból. Bár az elgondolás hibátlan, a megvalósítás néhol csorbát szenved: a klímaberendezés forgókapcsolóinak kijelzőjén erős ellenfényben nehezen olvasható le a hőmérséklet.

Ezek az észrevételek azonban még mindig nem elég markánsak, hogy elriasszák a vevőket a Ceedtől. Az az érzésem, hogy ezeket az apró hibákat készakarva, szándékosan rejtették el az autóban, hogy aztán nagyobb legyen a hatásuk a fontosabb területeknek, például a vezethetőségnek. Míg az elődje egy meglehetősen lusta jószág volt, amelyet, ha már kell, akkor hajtsuk alapon vezettük, addig ezzel még egy vezetéstechnikai pályán is jól elszórakozunk. Kormányzása sokat szigorodott, pontos és jók a visszajelzései. A kissé torkos négyhengeres autópályán jól húz, tartja az iramot az erősebb ellenfeleivel, fékezéskor kimutatja foga fehérjét – az Opel és a Volkswagen legnagyobb sajnálatára.

Helykínálat és üléskomfort? Nincs okunk panaszkodni. Menetbiztonság? Olyan magas szintű, mint a versenytársainál. Erős és tempós terhelésváltáskor kissé meginog a feneke, de kézben tartható marad mindvégig, az ESP pedig időben és magabiztosan teszi a dolgát. Az elődmodellnél kissé lágyabban és későbben avatkozik be. Vezetési élményekkel nem fukarkodtak a Kiánál, ahogy a felszereltségen és a biztonsági segédeken sem spóroltak. A Launch Edition változatban szériában kapjuk a LED-es fényszórókat, amelyekért a Volkswagen 346 710 forintot, az Opel pedig 430 000 forintot kér. Praktikum terén sem mutat gyengeséget, a változtatható csomagtérpadlóval sík felületet kapunk, ha ledöntjük a hátsó üléseket és még titkos rekeszünk is marad.

Csurig pakolva a felfüggesztés már nem olyan kényelmes, bár üresen is elég makacs és kemény a menetkomfort. Van még hová fejlődni, ahogy érdemes lenne ránézni, hogy mi zörög a csomagtérajtó környékén, ha rázós útszakaszon autózunk. Ezek a hibák bosszantók ugyan, de ha azt nézzük, hogy azonosan felszerelve a Kia mintegy 0,7-2,2 millió forinttal kerül kevesebbe listaáron, mint egy Opel vagy Volkswagen, azt mondom, együtt lehet élni velük. Főleg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy még mindig a Kia az egyetlen márka, amely hétéves garanciát kínál autóira. A használtpiacon ez igazán sokat számít.

Astra: ilyen egy normális autó

Köztudott, hogy az Astrát a legjobb vezetni a kompakt autók közül. Hosszabb pár centivel az átlagnál, ami igen jó hatással van a helykínálatára. Lábterének méretei a legjobbak a kategóriában. Ezt az határozza meg, hogy mennyi a hátsó üléstámla és az első üléstámla közötti távolság. Az Opel mintegy négy centivel múlja felül az összehasonlítás másik két szereplőjét, azaz még négy felnőttel is kényelmesen utazhatunk akár messzire is. Mivel a középső alagútja a többiekénél is laposabb, akár azt is megkockáztathatnánk, hogy öt személlyel is, de nem tesszük, mert ahhoz egy kicsit nagyobb belső szélességre lenne szükség.

Az ülések jól párnázottak, kiválóan tartanak, a sofőr ergonómiailag tökéletesített, hosszabbítható ülőlapos AGR-ülésben feszíthet (Dynamic és Innovation felszereltség esetén). Ha sokat utazunk, meghálálja a ráfordított pénzt, a fájó deréknál kevés idegesítőbb dolog van az életben. A csomagtartóra kevesebb energiát áldoztak a rüsselsheimi tervezők. Befogadóképessége az összehasonlításban a legkisebb, ráadásul a csomagokat magasra kell emelnünk. Ha pontosak akarunk lenni és miért ne, ha egyszer megmértük, nyolc centivel kell magasabbra emelnünk, mint a konkurenciánál. Az eredeti csomagtérpadló ráadásul mélyebben is van, tehát még az is munkára készteti a karizmokat. Hetvenezer forintért három részben osztható háttámlát kapunk, aminek a síelők örülhetnek a leginkább.

Még korai a síszezonra készülni, a sípályákhoz valahogy el is kell jutni, nézzük hát mozgásban az Opelt. A gáz és a kuplung ösztönösen használható, a 150 lóerős 1,4 literes szentgotthárdi turbómotor nagy kedvvel viszi a könnyű kasztnit, elindulási hajlandósága vehemensebb, mint a másik két modellé. A négyhengeres magas fordulaton érzi jól magát, menetdinamikája kielégítő. Nagy tempónál sem hallatszik a motorzaj, mert elnyomja a hihetetlenül erős gördülési- és szélzaj. Kíméletlenül megkergetve sem eszik többet tíz liternél, tesztünkben a közvetlen benzinbefecskendezéses motor átlagos fogyasztása 7,4 liter/100 kilométerre adódott. Károsanyag-kibocsátása megfelel a legszigorúbb jelenlegi normáknak, akárcsak a Kiában, ebbe a motorba is szereltek részecskeszűrőt. Ma már ez a divat.

Rugózása harmonikus, van benne azonban egy kis hajlam a keménységre. Sima aszfalton parádés a menetkomfort, de rossz úton az Astra sértődötten dobálja az utasokat. Kárpótlásként igen jól viselkedik kanyarokban, kormányzása élénk, inspirálóan stabil és szolgalelkűen követi az íveket.

Utasterét szépen kidolgozták, de a fedélzeti és szórakoztató rendszer megérdemelne egy nagyobb és pontosabb kijelzőt, ahogy a multimédia is lehetne frissebb: lassan 2020-at írunk, könyörgöm! Hogy is mondta Jürgen Klopp márkanagykövet, amikor átvette a Liverpool irányítását? Én egy normális fickó vagyok. Pontosan ez a kijelentés illik az Astrára, nincsenek hullámvölgyek és kiugrások, csak az arany középút.

Golf: viszonyítási alap

Sosem volt még ilyen közel a Golfhoz az új Ceed. Ez is jelzi, hogy itt az idő a cserére. A tesztelt modell motorja nem rendelkezik részecskeszűrővel, de Euro 6d-Temp tanúsítvánnyal sem (időközben megtörtént a frissítés, így a Golf a WLTP-mérésnek megfelelő normát teljesítve rendelhető Magyarországon), ami nem tesz jót a későbbi értékesítésének. Itt és most, ebben a tesztben azonban még ő a keményebb dió.

Adaptív felfüggesztése (felára 318 770 Ft) komfort módban kisimítja a makacs úthibákat, a kereszt- és hosszanti bordákon is megfelelően csillapít. Rugózása minden helyzetben kifinomultabb, mint az összehasonlításban szereplők esetében. Sport módban eredményorientált és feszes, legalább annyira gyors, mint a könnyített Astra.

Kanyarban a legkevésbé alulkormányzott, kormányzása még az elvártnál is szigorúbb, süt belőle a megbízhatóság, a kivitelezés ragyogása pedig elhalványítja a feltörekvő trónkövetelők egyre gyarapodó mezőnyének értékeit. Praktikuma nagyvonalú, a kalaptartót például elegánsan eltüntethetjük a csomagtérpadló alá, úgy, hogy a művelettel egyetlen litert sem veszítünk az egyébként szűkös csomagtartó-térfogatból.

A másfél literes TSI temperamentumos és takarékos egyben – ebben az állandó terhelésnél lekapcsolódó két henger is szerepet játszik -, tesztünkben átlagban 7,1 literrel megelégedett 100 kilométerenként. Hogy mennyire csendes a futása, akkor derül ki, amikor közvetlenül ülünk át egy másik autóból.

A fedélzeti rendszerek kezelése már nem olyan egyszerű és egyértelmű, mint amit korábban egy Golfnál megszoktunk, a hangerőszabályzó gomb hiányát már évek óta szóvá tesszük (érdekes, a Skodánál megoldották), a képernyő közelítés-érzékenységén is van még javítanivaló, amúgy elég idegesítő, hogy csak akkor látjuk a menügombokat, amikor legyezünk a monitor előtt. Mindezek ellenére a Golf még mindig a legjobban összerakott autó a kategóriában. Csak nem mindenki engedheti meg magának.

Összegzés Volkswagen Egy ilyen összehasonlítás végén adódik a kérdés, hogy melyiket venném meg? A Kia lenyűgözött, de a Golfnál nem kínál jobb alternatívát. Csak olcsóbbat. Kia Már az előd sem volt rossz, de a mostani Ceed egyenesen telitalálat. Élvezet vezetni, megfelelő az árazása és gazdag a felszereltsége. Rugózása kifogásolható. Opel Bár a technikai paramétereivel és tulajdonságaival előnyt csiholt ki, a költségek tekintetében elmarad a Kiától az Astra. Kevés a gyengéje, kevés az erőssége.

Műszaki adatok

Jármű típusa Opel Astra 1.4 DI Turbo Innovation Kia Ceed 1.4 T-GDI

VW Golf 1.5 TSI ACT Highline Motor (ccm) S4, 1399 S4, 1353 S4, 1498 Teljesítmény (kW/LE/ford.) 110 (150)/5000 103(140)/6000 110 (150)/5000 Nyomaték (Nm/ford.) 230/2000 242/1500 250/1500 Gyorsulás (0-100 km/h) 9,0 9,1 8,9 Csomagtér (l) 370/1210 395/1291 380/1270 Tesztfogyasztás (l/100 km) 7,4 7,6 7,1 Listaár (Ft) 6 770 000 6 650 000 7 302 410

Ez a cikk az Autó Magazin 2018/11. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Hans-Dieter Seufert, eredeti szöveg: Michael Harnischfeger, Copyright 2018 MPS

Forrás: Autó Magazin