Röviden AUDI Q2 2.0 TDI QUATTRO: 150 LE, 340 Nm, 10 822 500 Ft-tól; alapváltozat ára 7 767 500 Ft (német árról átszámítva, 1 euró 325 forint) BMW X2 18d xDRIVE: 150 LE, 350 Nm, 11 225 100 Ft-tól; alapváltozat ára 9 575 000 Ft

Mindegy, hogy a BMW-nél, vagy az Audi háza táján kutakodunk, megállapíthatjuk, hogy az X1 és az X3, valamint a Q3 és a Q5 között a méreten és az áron kívül nem sok különbség van. Szintén igaz mindkét márkára, hogy szabadidő-autóik különösebben nem hozzák lázba az embert, bár az új Q3-as azért igyekszik… Talán éppen ezért, de főleg jól alátámasztott anyagi érdekből, mindkét márkánál beékeltek a kínálatba egy köztes megoldást – és milyen jól tették! Ezekben már végre van egy kis élet, nem unalmasok, nem egyhangúak. Míg az Audi 2016-ban egy visszafogott Q2-est dobott a piacra, addig a BMW idén egy igazán extrovertált kis szabadidő-autót szabadított a vásárlókra. Különösen az M-Sport X variáns lett dögös. Az X1-es kisebb és laposabb testvére BMW-logós C oszlopot kapott, ugyanakkor a sportos M részlegtől is örökölt néhány stíluselemet. Tesztautónkat robusztus műanyag idomok tették különlegessé, ám az igazi érdekesség az ültetett M sportfutómű. Kormányzását szintén sportosra igazították, kerekei pedig 19 hüvelykesek.

Az X2 sajátos keveréke a szabadidő-autóknak és a kupéknak, a Q2 pedig elegáns és diszkrét

Ígéretesnek hangzik, amit a gyakorlat is igazol: a BMW-nek jelenleg ez a legjobb kanyarvadász szabadidő-autója. A kormányzás pontos, közvetlen, rengeteg visszajelzést nyújt, magabiztos, nyugodt és nyoma sincs idegeskedésnek. Peckesen falja az országúti kanyarkombinációkat, nem ingatag és sokáig semleges marad. Autópályán uralja a belső sávot, bírja a tempót, a tesztpályánkon is kitűnő eredményeket ért el. Bár 17 centiméterrel túlnőtt a Q2-n, az X2 jelentős sebességkülönbséggel száguld át a terelőbóják között. Fékei is jobbak az Audinál, 130 kilométer/órás tempóról 60,5 méter alatt áll meg, míg az Audinak ehhez még szüksége van 1,5 méterre.