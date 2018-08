Akadnak olvasók, akik az összehasonlító teszteket az adattábla böngészésével kezdik, és az értékeléssel folytatják. Hátulról haladnak tehát előre, így ennek a tesztnek a végeredménye is már ismert a számukra. Ha éppen Ön is így olvassa ezt a cikket, kérjük, egyrészt másnak ne árulja el a végét, másrészt erőltessen a végén az arcára egy kis meglepetést. A végeredmény ugyanis nem illeszkedik a VW-csoport Wolfsburgból irányított stratégiájába.

Kezdjük ott, ahol egy kombinál kezdeni kell: a csomagtartónál. Az Innovation felszereltségű Astrában gombnyomásra tárul fel az 540 literes puttony, ami ugyan névlegesen a legkisebb a trióban, viszont a legnagyobb, 561 kg-os hasznos terhet cipelheti, ráadásul a legjobban variálható mind közül. Főleg, ha a 115 000 forintos rugalmassági csomagot is bepipáljuk a konfigurátorban, amikor kiválasztjuk a járművet. Így az alapáras 60/40 döntési arány és a kézi fektetés helyett 40/20/40 arányban dönthetjük le gombnyomásra a hátsó üléseket. Ha mind síkba fektetjük ezeket, akkor a Golfnál tíz literrel nagyobb, 1630 literes maximális csomagteret teremtünk. A takarórolót és a csomagrögzítő hálót a szegényesen kárpitozott padló alatti rekeszben bújtathatjuk el.

Az Astrába olcsóbb beszállni

Menjünk kicsit beljebb, az Astra vezetőfülkéje nem csak a rengeteg fekete zongoralakk miatt tűnik nagyvonalúnak és vonzónak. Ugyan a kilátást erősen korlátozza a mérsékelten magas övvonal és a ferde oldalsó ablakok keskenysége, de felárért kaphatunk tolatókamerát. Sajnos, ezt a 6,8 millió forintos Innovation felszereltség nem tartalmazza, 75 000-ért kell megvennünk az első és a hátsó radarokat. Ha nem akarunk radarokat, akkor a holttérfigyelővel kombinálva 190 ezerért is beszerezhetjük a tolatókamerát. Valamit mindenképpen vennünk kell mellé, mint a szeredai aprozárban (értsd üzlet), ha narancs érkezett. De még így is jobban járunk az Astrával, hasonlóan felszerelve egy Golf kombi mintegy 633 000 forinttal drágább.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.4 DI TURBO: 150 LE, 540–1630 l csomagtér

Hátul is kényelmesen ülünk, elegendő lábtérnek örülhetünk, a túlzsúfolt kormány és a gombokkal teli középkonzol kezelése alig könnyebb, mint eligazodni az opeles fedélzeti rendszer menüjében. A Navi 900 navigáció IntelliLink rendszerrel 190 000 forintba kerül. Kár, hogy nem praktikus helyre, mondjuk a klíma alatti vakablakba került az USB-csatoló, amelynek érthetetlen módon a középső kartámasz mélyén szorítottak helyet.

Menet közben kifejezetten dinamikus a Sports Tourer, ugyanakkor kissé feszes a futóműve, ami miatt pontokat veszít a menetkényelem értékélésénél. Adaptív felfüggesztés helyett csak Watt hátsó rudazatos felfüggesztést kínál (80 ezer forintért), amellyel határozottan gyorsan teljesítette az Astra szlalom gyakorlatunkat, de határhelyzetben veszélyesen lóbálta a fenekét. Kormánya pontos és megbízható visszajelzéseket küld az út állapotáról, a korábbi modellhez képest jelentősen csökkentették a szervohatást.

Versenytársaihoz hasonlóan az Astrában is kézi sebességváltó, valamint 150 lóerős benzinmotor teljesít szolgálatot, annyi különbséggel, hogy a német-cseh pároshoz képest a szentgotthárdi motor kisebb lökettérfogatból állítja elő ugyanazt a teljesítményt. Bár 1324 kilójával az összehasonlítás legkönnyebbje, ezt a tulajdonságát nem tudja előnyre váltani, komótosabban halad, mint a többiek, és a váltót is többször kell használni, ha gyorsabban közlekednénk. Városi forgalomban idegesítően késlekedik a stop-start rendszer, nem rójuk fel Önöknek, ha kikapcsolják, amint lehet. Nem voltunk elégedettek a fékhatással sem, bár az összeállítás leghatékonyabb lassulását mértük nagy tempóról, a hétköznapi fékezések adagolása és a megfelelő fékerő eltalálása hagy némi kívánnivalót maga után. Amúgy ez egy régi opeles probléma, kíváncsi vagyok, a Peugeot-érában lesz-e ebben (is) változás.

Drága a Golf, de jó

Egészen más élmények várnak ránk, amint átülünk a Volkswagenbe. A fék jobban adagolható, a pedál visszajelzései pontosabbak, ugyanakkor csak bemelegített fékekkel éri el azt a fékhatást, amit az Opel hidegen. A Golfot az Octaviához hasonlóan új, 1,5 literes hengerkikapcsolós, turbós benzinmotor hajtja. Nem mondanánk meg, hogy mikor dolgozik csak két henger, ha a rendszer nem írná ki a fedélzeti számítógép központi kijelzőjére. A teljesen digitális műszerfal látványos, ám drága extra, 193 ezer forintot kérnek érte. Bár három decivel kevesebbet eszik, mint az Astra, a korábbi, nem ilyen intelligens 1,4 literes TSI-nél nem takarékosabb. Viszont sokkal harmonikusabban gazdálkodik az erejével, rugalmasabb és így összességében jobban tetszik, mint az elődje.

Dicséretet érdemel a Golf futóműve is, amely a 150 lóerős teljesítményéhez hátul több lengőkaros felfüggesztést kapott, az adaptív lengéscsillapítás felára 302 ezer forint. Ezzel a rázós utak sem olyan szörnyűek, a kereszt- és hosszanti bukkanókat egyaránt szépen semlegesíti, de az első tengely nyekkenése zavaró néha. Gyors kanyarokban sem billeg, határon autózva is magabiztosan uralható.

A kényelmes vezetésről az R-Line csomaghoz (felára 504 ezer) tartozó sportülések gondoskodnak, az utastér kiváló minőségű, a zongoralakk díszítést nem érezzük túlzónak, a sportos kormány és az alapos kárpitozás egyaránt megállják a helyüket. A hátsó sor azonban kényelmetlen a magas középső alagút és a szűkös lábtér miatt. Ha a csomagtér minden literjére szükségünk van, akkor a takarórolót a padló alatti rekeszben tárolhatjuk. Hosszabb tárgyak szállítását sílécalagút könnyíti meg, de akárcsak a Škodánál, itt sem érhető el elektromos nyitás és zárás. A borsos, 607 ezer forintos áron kínált Discover Pro fedélzeti navigációs és szórakoztatórendszer kezelése kevésbé intuitív, mint az egyszerű olcsóbbaké, mert 23,4 centis átmérőjű képernyőjéről hiányoznak a közvetlen gombok, valamint számos funkciót nehezen találunk meg az almenük sűrűjében.

A méret a lényeg

Ugyanezt a fedélzeti rendszert Columbus néven, 30 ezer forinttal olcsóbban kínálja a Škoda, ám nehogy azt higgyük, hogy sokkal kedvezőbben jutunk cseh köntösben ugyanahhoz az autóhoz. A tesztünkben szereplő változat listaáron még drágább is a Volkswagen megfelelő verziójánál, de ha mindkét modellnél érvényesítjük a cikkünk írásakor kínált kedvezményeket (899 999 forintos árengedmény a Škodánál és 500 000 forint használtautó-kedvezmény a VW-nál), akkor is csak 250 ezerrel kerül többe a Golf (az 1.4 TSI motorral). Minél jobban felextrázzuk az autókat, annál jobban nyílik az olló, a konszern stratégiában mégiscsak előrébb van a VW a Škodánál…

A tesztelt motorral és Style felszereltséggel 7 179 220 forintért juthatunk a Škodához. Szerény felszereltsége tartalmaz hátsó ablaktörlőt, automatikus klímát, elektromos tükröket talajmegvilágítással, elektromos ablakemelőket, stop-start rendszert, gumiabroncsnyomás-ellenőrzést, LED-es hátsó lámpákat, két hátsó isofix bekötési pontot, ködfényszórót, 16-os könnyűfém kerekeket, könyöktámaszt hátul sízsáknyílással, magasság-állítható első üléseket gerinctámasszal, multifunkciós kormányt, osztottan dönthető hátsó üléstámlákat, hét légzsákot, tolatóradart, mp3-as rádiót érintőképernyővel, USB-csatolóval és nyolc hangszóróval, távirányítású kulcsot, rakományrögzítő elemeket, tempomatot és bluetooth-os kihangosítót.

Végeredmény Škoda A legnagyobb tárolókapacitású autó rugózik a legkényelmesebben. Másfél literes benzinmotorja élénk és meggyőző. VW Hiába a példás kidolgozás és a segédrendszerek végtelen sora, a Golf nem nyer, mert drágábban nyújtja azt, amit a Škoda Opel Az Astra csak a költségoldalon bajnok, de a vezetés biztonságában is éllovas. Gyengéje a fáradékony motor és a közepes komfort

Szállításban verhetetlen az Octavia: csomagtartója alapból 610 literes, a 60:40 arányban dönthető hátsó üléstámlák révén pedig 1740 literesre bővíthető, amivel nagyjából száz litert ver a konkurenciára. 49 530 forintért megrendelhetjük a rejtett rakodórekeszt a csomagtérpadlóban, ahová a rakományrögzítőket és a rolót is elrejthetjük, ha éppen nincs szükségünk rájuk. Az utasok kényelmére is gondoltak, a hosszú tengelytáv kifejezetten bőséges lábteret ad hátul is. A škodás okosságokról nem is beszéltünk, de tudják: jégkaparó a tanksapkánál, láthatóságimellény-tartó, esernyőtartó, kétoldalú csomagtérborítás, hulladéktároló az első ajtóban, tablettartó (utóbbi három feláras, 21 590 forint csomagban). A kidolgozottság és az összerakás minősége helytálló, de hiányzik a volkswagenes finom eldolgozás és az illesztések mértani pontossága. Szerintem direkt…

Az adaptív lengéscsillapítás-szabályzás komfort, normál és sport funkciót, valamint 10 milliméterrel alacsonyabb hasmagasságot ad 330 200 forintért. Komfortosabb vele az utazás, mint a hasonló futóművel szerelt Golfban. Tesztünkben az is bizonyságot nyert, hogy a cseh autó fékjei is jobbak. A VW és a Škoda menetdinamikája és a vezetési viselkedésük között elhanyagolható a különbség, úgy mozognak egymás nyomában, mintha ikrek lennének. Ugyanaz a motor és ugyanaz a váltó dolgozik az Octaviában, a kormányzás pontossága és a visszajelzései is azonosak a Golféval.

Az Astrának esélye sincs a testvérpárral szemben, marad harmadik, a Golf azonban ezúttal lemarad a dobogó legfelsőbb fokáról, ahová tartósan befészkelte magát az Octavia. Persze, ez nem újdonság annak, aki a végén kezdte a cikket.

Műszaki adatok

Jármű típusa Opel Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo Innovation Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT Style

VW Golf Variant 1.5 TSI ACT Highline Motor (ccm) S4, 1399 S4, 1498 S4, 1498 Teljesítmény (kW/LE/ford.) 110 (150)/5000 110 (150)/5000 110 (150)/5000 Nyomaték (Nm/ford.) 230/2000 250/1500 250/1500 Gyorsulás (0-100 km/h) 9,5 8,8 9,0 Csomagtér (l) 540/1630 610/1740 605/1620 Tesztfogyasztás (l/100 km) 7,6 7,4 7,3 Listaár (Ft) 7 840 000 8 079 220 8 999 450

Ez a cikk az Autó Magazin 2018/3. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresd a friss számot az újságárusoknál! Képek: Hans-Dieter Seufert, Copyright 2018 MPS

Forrás: Autó Magazin