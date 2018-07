Természetesen mindez vonatkozik a családbarát és abban az időben kissé rusztikusnak számon tartott változatokra is, amelyet az Opelnél hagyományosan Caravannak, a Fordnál pedig Turniernek neveznek. Ne tévesszen meg senkit a mai lifestyle őrület, amelyben a kombik egyenértékűek a limuzinok motorizáltságával és felszerelésével. Régen egészen más volt. Ma a kombiforma csupán a hosszabb testet és a nagyobb csomagtartót jelenti, hőseink idejében azonban a puttonyos volt az adott autó csúcsmodellje, mind a felszereltség, mind pedig a motor tekintetében. Valódi telitalálat volt az olyan járgány, amiben minden vágyott tulajdonság megtestesült. És ritka is. Ahogy ez a képeinken szereplő 1989-es Omega is az. A kombit 1988-tól gyártották, a tesztelt példányban a Senator A-ból ismerős 177 lovas, háromliteres motor dolgozik.

Az 1987-ben bemutatott hathengeres limuzinnal ellentétben – emlékeznek a felszpojlerezett Omega 3000-re? – a Caravan kevésbé volt látványos. Sőt, inkább határozottan diszkrétnek mondanánk, hiszen csupán érzékibb alumínium felnijeivel különbözik a normál szedántól. Nagyon közel kell hajolni a típusjelzéshez, hogy kiderüljön, benne 3.0i dolgozik a sokkal gyakoribb 2.0i helyett. Ha bekukkantunk sem látunk semmi fölösleges pompát. A csupa műanyag- és velúrbelső láttán sokkal inkább egy nyugdíjas autójának gondolnánk.

A Ford Turnier későn érő típus. A gyártó csak a hét évvel az ellentmondásosnak bizonyuló ferdehátú Scorpio piaci megjelenését követően kezdte forgalmazni a kombit (két évvel a négyajtós szedán bemutatását követően). Rajta sem látszik, hogy az Omegához hasonlóan izmos V6-os motor hajtja. Az egység a Ford Granada 2,8 literes motorjának tovább fejlesztett változata, lökettérfogata immár 2933 cm3, amelyből könnyedén rázza ki 145 lóerős teljesítményét.

Szerény Ghia jelvény jelzi a hátsó ajtón, hogy a legmagasabb felszereltséggel szerelték az autónkat. Ám ez nem nemes erdei fabetéteket és illatos marhabőröket hordoz. Ez a Ghia sokkal inkább amerikai stílusú plüss belsőt, puha műanyagokat és fautánzatokat ad, amelyet kérésre a 100 lóerős négyhengeres modellek is megkaphatnak.

Tisztázzuk jó előre, hogy aki kifinomult, érzéki luxus járgányra vágyik, az nem jó helyen kapirgál, ezek elit szállítók, de nem piperkőc selyemfiúk. Azért egy kis puhaság megbújt bennük, de nem egyformán: a Scorpio lényegesen lágyabb, az Omega sokkal tárgyilagosabb. Mindkettő szerethető autó, főként azért mert nem akarnak másnak látszani, mint amik valójában: többcélú járművek, amelyek megfelelnek az utazók igényeinek, miközben szállítási feladatokat is ellátnak.

Ebben ma sincs szégyenkezni valójuk, mind az Omega, mind a Scorpio sokkal használhatóbb csomagtartóval rendelkeznek, mint a mai prémium kombik. És ez még nem minden. Ha a hátsó üléseket lehajtjuk, szinte a végtelen űr lehetősége nyílik meg számunkra. Hűtőszekrények, kerti szerszámok és a legtöbb otthoni bútordarab mind eltűnik az ezer literes puttonyban, nem beszélve a nagy család hétvégi bevásárlásáról, vagy a vízparti kempingezés cuccairól. Szükség esetén akár hálószobának is megfelelnek, két, akár 1,8 méter magas személy is elfér bennük – persze némi puha szivacsot, vagy matracot leterítve.

Erőtől duzzadnak

Mindkét takaros kombival autóztunk egy nagyot. Az út során sok mindent kiderítettünk róluk, többek között azt, hogy nem hálósipkás öreguraknak valók templomba járáshoz. Ezek a kocsik rendesen mennek, ha rendesen megküldik őket. Elvégre mindkét modellben átlépheti a mutató a 200-as jelzést, sőt az Omega kora leggyorsabb kombijaként 220 kilométer/órával is száguldhat. Ebben a tekintetben veri a Scorpiót is, persze ez az adat csakis az autóskártyákon mutat jól, a valós életben ritkán csapatunk 220 felett egy 30 éves kombival.

Sokkal fontosabb, hogy milyen magabiztossággal és stresszmentesen, kifinomult járással működnek. Motorjaik nagysága nagyvonalúsággal jár, tartalékuk bőséges, minden helyzetet erőből megoldanak. Az Opel sorhatosa viszi a prímet, nála selymesebben még a Ford 60 fokos V6-osa sem jár – legalábbis a középső fordulattartományban. A nyugodt erő dominál bennük, és nem a sportosság forrófejű szenvedélye. Sokan ezt a karaktert túl unalmasnak találhatják. Nekik üzenem, hogy sokszor nem csak a pénzük miatt választanak csinos nők, idősebb, tapasztalt és erőtől sugárzó férfiakat. Van, hogy az unalmas jelenti a védelmet, a kellemes és biztonságos jövőt.

Hiába rendelkezik 32 lóerővel és egy sebességfokozattal többel, érzetre a négyfokozatú automatával szerelt Fordunk nem tűnik gyengébbnek. Ennek az lehet az oka, hogy az Omega nem törölte ki szemeiből azt a csipát, amelyet a hosszabb téli álom során összegyűjtött. Tesztautónk valójában egy különleges példány, a 25 milliomodik Opel, így a márka klasszikus autóinak a flottájában tölti szerény nyugdíjas éveit és csak néhanapján járatják meg. A Scorpiónak sokkal mozgalmasabb élete volt. Steffen Schäfer autója, aki a 640 tagot és mintegy 1150 veterán Fordot számláló németországi egyesület tagja. A kocsi 1992-ben szabadult rá az utakra, azóta több mint negyedmillió kilométert futott.

Ha kényelem, akkor Scorpio

Az is a különböző felhasználási módnak tudható be, hogy milyen eltérő a két kocsi karaktere és vezetés közben tapasztalható viselkedése. Hiába hangolták finomra és kényelmesre a Scorpio futóművét, azt a harmonikus csillapítást, amelyet az Opel tervezői valósítottak meg, sosem érte el. Sem akkor, sem most használtan. Az Opel trükkje a teljesen újonnan kifejlesztett független hátsó multi-link felfüggesztése volt, a semleges vezethetőség mintapéldája. Csupán enyhe túlkormányzottsági hajlama választotta el a tökéletes jelzőtől. A hétköznapokban nincs amúgy különösebb különbség a kétfajta karakter között, csupán határhelyzetben érezzük, hogy más-más iskolát jártak ki. Fej-fej melletti az árszínvonaluk. Egyelőre. De ez még kilenghet hol az egyik, hol a másik javára. A limuzinok még mindig rendkívül olcsók, különösen az 1,8 és 2,0 literes, 80-120 lóerős motorokkal. Az igényesebb hathengeresek náluk jóval drágábbak. Főleg a ritka kombik. Ha találunk is párat, félő, hogy az elhasználódásuk meghaladja a fájdalom küszöbünket.

Nem szabad feladni, sok nyugdíjas öregúr és nagymami garázsában pihenhet egy-egy megkímélt példány, csak rájuk kell lelni. Aki nem tud várni, vehet most egy négyhengeres limuzint. Nem kérdés, hogy felfelé megy-e majd az ára, hanem csak az, hogy mikor. Aki nem nyerészkedni akar, az is jól jár ezzel a két modellel. Egyrészt elég öregek ahhoz, hogy ne legyenek unalmasak, másrészt még olyan erőben és állapotban vannak, hogy még jó pár évet szolgálhatnak akár mindennapi autóként is.

Vélemény

Egy szinte új Opel Omega Caravan vezetése lenyűgöző élmény. Ennek ellenére nem mondanék nemet egy Scorpióra sem. A jó választást azonban alkalom szüli. Boldogítana bármelyikből egy megkímélt darab.

Tények és adatok: Opel Omega 3.0i Caravan

Motor

Folyadékhűtéses soros hathengeres hosszmotor

Furat x löket 95,0 x 69,8 mm

Lökettérfogat 2969 cm3

Teljesítmény 177 LE percenként 5800-as fordulaton

Nyomaték 240 Nm percenként 4200-as fordulatnál

Hengerenként két szelep, lánccal hajtott oldalsó bütyköstengely, hétszeres csapágyozású főtengely, szürkeöntvény blokk és hengerfej, elektronikus Bosch Motronic 4.1 benzinbefecskendezés

Erőátvitel

Egytárcsás szárazkuplung

Ötfokozatú kézi sebességváltó, választható négyfokozatú automata, hátsókerék-hajtás

Karosszéria és futómű

Önhordó acéllemez karosszéria, független kerékfelfüggesztés elöl és hátul, elöl McPherson rugóstagokkal, keresztlengőkarokkal, hátul ferde lengőkarokkal, csavarrugók, gáznyomású lengéscsillapítók, elöl és hátul stabilizátorok, szellőztetett tárcsafékek mindenütt, szervós golyópályás kormánymű

Kerékméret: 195/65 VR 15, felniméret: 6J x 15

Méretek és tömeg

Tengelytáv 2730 mm

Hossz 4742 mm

Szélesség 1772 mm

Magasság 1530 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1540/1564 mm

Tömeg 1478 kg

Benzintank 70 l

Menettulajdonságok és fogyasztás

Legnagyobb sebesség 224 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h 8,4 s

Tesztfogyasztás 13,4 liter/100 km

Gyártási idő és darabszám

1986-1992 között 961 241 példány

Vásárlási tanácsok: OPEL OMEGA A

Az utolsó nagy Opel egyre értékesebb lesz, főleg az A széria, amelybe utoljára építették be a legendás Opel sorhatos. A jó állapotú szedánoknál csak a kombik felkutatása nehezebb.

Mindennapi használhatóság 4

Alkatrészellátás 3

Javíthatóság 3

Fenntartási költségek 3

Hozzáférhetőség 2

Kereslet 3

Karosszéria

Még egy látszólag jó karban, jó állapotban lévő Omega A is tartogathat olyan meglepetéseket, amelyek sok pénzt és időt emésztenek fel. Tipikusan gyenge pontjai közé tartozik a motor hossztartója, amely előszeretettel rozsdásodik, különösen bal oldalon, az akkumulátor doboz alatt. Ellenőrizni muszáj a homlokfalat, amelynek cseréje problémás, ugyanis ragasztva van. Az első sárvédők belső része és az ajtók felső része rozsdásodik. Kritikus pontjai még a hátsó kerékívek.

Technika

Az Omega technikája tartós, főként a CIH-motorokat (2,4 literes négyhengeres, valamint a 2,6 és 3,0 literes hathengeres) mondják elpusztíthatatlannak. A kétliteres négyhengeresekben sem csalódunk, nagyon sok kilométert kibírnak, csak időben cseréljük a szelepfedél-tömítést és a fogasszíjat. Különösen nagy a kereslet a háromliteres 24V-s motorokra, amelyek azonban az 1992-es évjáratig mind alulméretezett vezérműlánc-problémával küzdenek.

Árak

1988-ben a bevezetésekor Opel Omega 3.0i Caravan (177 PS) 41 200 DM

1993-ban a gyártás befejezésekor Opel Omega 2.6i CD Club (150 PS) 50 500 DM

Mai ára (normál állapotban) 1600-5200 euró (átszámítva 496 000 – 1 612 000 forint) (itthon egy kétliterest hirdetnek 350 000 Ft-ért)

Alkatrészek

Igazi roncsokat már nem találunk, ennek ellenére, ha van türelmünk, a legtöbb lemez és alkatrész még beszerezhető. Szűkülnek azonban az ellátási lehetőségek, ha speciális alkatrészekről, vagy utastéri elemekről van szó, de a 2.4i Omegához is nehéz bizonyos műszaki alkatrészeket fellelni.

Gyenge pontok

Zörgő differenciál Az utastér állapota Elektronika Rozsdás ajtók Homlokfal Kerékjárati ívek elöl Olajvesztés Vezérműlánc (3.0i 24V) Hossztartók korróziója Rozsda az első lámpák alatt

Tények és adatok: Ford Scorpio 2.9i Turnier

Motor

Folyadékhűtéses V elrendezésű hathengeres hosszmotor

Furat x löket 93,0 x 72,0 mm

Lökettérfogat 2993 cm3

Teljesítmény 145 LE percenként 5500-es fordulaton

Nyomaték 222 Nm percenként 3000-es fordulatnál

Hengerenként két szelep, lánccal hajtott központi bütyköstengely, csészés szelepemelők, négyszeres csapágyazású főtengely, szürkeöntvény blokk és hengerfej, Bosch L-Jetronic benzinbefecskendezés

Erőátvitel

Egytárcsás szárazkuplung

Ötfokozatú kézi sebességváltó, választható négyfokozatú automata, hátsókerék-hajtás

Karosszéria és futómű

Önhordó acéllemez karosszéria, független kerékfelfüggesztés elöl és hátul, elöl McPherson rugóstagokkal, keresztlengőkarokkal, hátul ferde lengőkarokkal, csavarrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, fogasléces, szervós kormánymű, tárcsafékek (elöl hűtött), ABS

Kerékméret: 195/65 R 15 V, felniméret: 6J x 15

Méretek és tömeg

Tengelytáv 2751 mm

Hossz 4744 mm

Szélesség 1760 mm

Magasság 1490 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1477/1465 mm

Tömeg 1405 kg

Benzintank 70 l

Menettulajdonságok és fogyasztás

Legnagyobb sebesség 208 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h 9,2 s

Tesztfogyasztás 13,7 liter/100 km

Gyártási idő és darabszám

1985-1994 között több mint 750 000 példány

Vásárlási tanácsok: FORD SCORPIO MK 1

Hibátlan első generációs Ford Scorpiót ne is keressünk a piacon, a legtöbb még futó jármű közepesen, vagy erősen használt és ennek megfelelő állapotú. Sok pénzt rákölteni, nem érdemes, nem éri meg.

Mindennapi használhatóság 4

Alkatrészellátás 3

Javíthatóság 3

Fenntartási költségek 3

Hozzáférhetőség 3

Kereslet 2

Karosszéria

A Ford Scorpiók összeszerelési minősége újkorában sem volt kifogástalan, így ha találunk egy olyan autót, amelynek a lemezei egyben vannak, fél siker. Különösen a küszöböket, a hátsó kerékjáratokat kedveli a rozsda, de ne lepődjünk meg, ha az ajtók élein, a csomagtér alján és a csomagtérajtón találkozunk a barna pestissel. A hátsó kereszttartóra is vessünk egy alapos pillantást. Az utasteret is vizsgáljuk át, a Ghia-változatok általában jobb állapotúak a normál, egyszerű verzióknál.

Technika

A Scorpióba szerelt motorok mind tartósak. Rutinszerűen ellenőrizni kell az első csapágyakat, perselyeket és a kormányművet. A villamossági berendezések problémásak, különösen a kábelkötegek okoznak sok gondot, amelyek a motorból beáramló hő miatt porózussá válnak, sok galiba forrását táplálva. Ezek akár harcképtelenné is tehetik az autót. Szintén sok kellemetlenséget tud okozni a könnyen beázó biztosítéktábla.

Árak

1992-ben a bevezetésekor Ford Scorpio Turnier 2.9i GLX 48 500 DM

1994-ban a gyártás befejezésekor Ford Scorpio Turnier 2.9i GLX 48 471 DM

Mai ára (normál állapotban) 900-3800 euró (átszámítva 280 000 – 1 180 000 forint) (itthon nem hirdetnek egy első generációs kombit sem)

Alkatrészek

Egy Ford Scorpio beszerzése manapság már nem olyan könnyű, mint pár éve volt. Néhány alkatrész elérhető a bontókban, de sok mindent megvehetünk még Ford-kereskedésekben is. Az apró- és elektromos alkatrészek egy része azonban szinte elérhetetlen.

Gyenge pontok

Zárlatos fedélzeti elektronika Olajvesztés a motorban Korrodált biztosítékdoboz Ajtózsanérok Küszöbök Ajtóélek Utastér állapota Hátsó kereszttartó Kerékdobok Csomagtartó fedél

Ez a cikk az Autó Magazin 2018/2. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Fact Copyright 2018 MPS