Korabeli luxus

Az ínyencek már vágják, hogy ez egy Ascona C, elsőkerék-meghajtással. A műveltebbek csak legyintenek, elől kapar, hol van ez a legendás, ralibajnok elődöktől! Még hogy Luxus! Jó, igaz, a mai autók pompáját tekintve valóban túlzás annak nevezni, de akkor ezt a megjelölést kapta az első magasabb felszereltségi szint. Hiszen van benne kézifék-visszajelző, ajtózseb, párnázott a fejtámla!

E fölött három további, ennél is többet nyújtó csomagot kínált az Opel: Berlina, CD és – a sportos vezetőknek – SR. Hogy milyenek lehettek az alacsonyabb felszereltségű változatok, most ne is menjünk bele! Az biztos, hogy ez a két típus a nyolcvanas évek legkelendőbb autója volt Európában, mármint a nyugati felén. Sierrából 2,7 milliót, Asconából 1,7 milliót adtak el, s természetesen főként a gyengén motorizált változatok voltak népszerűek – persze gazdasági okokból. De mit tudtak ezek adni vásárlóiknak visszafogott, 75 lovas teljesítményükkel és szerény stafírungjukkal? A modernséget. A jövőt, az új idők új kocsiját. A választás lehetőségét: első- vagy hátsókerék-meghajtást.

Kezdjük az Opel Asconával, amelyet 1981 végén egyszerre háromféle változatban eresztettek ki az autópiacra: két- és négyajtós csapotthátúként, valamint négyajtós lépcsőshátúként. A General Motors teleszórta vele a világot, Nagy-Britanniában Vauxhall Cavalier, az USA-ban pedig Chevrolet Cavalier, Buick Skyhawk, Oldsmobile Firenza, Pontiac J2000 és Cadillac Cimarron néven forgalmazták.

Se nem sok, se nem kevés

A Kadett D után két évvel szintén elsőkerék-meghajtással érkező Ascona motorpalettája négy benzinest kínált 60, 75 (1,3 és 1,6 literes változatban) és 90 lóerővel. Mivel a kocsi nem nyomott többet ezer kilónál, menetteljesítményére nem lehetett panasz 75 lóval sem. Az auto motor und sport szaklap által mért 13,5 másodperces sprintideje (álló helyzetből 100 km/órára) pont annyi, mint az ugyancsak egytonnás, 75 lovas mai VW Up!-é . Csak közben eltelt 35 év!

Kevésnek tűnhet a lóerők száma, de higgyék el, vezetés közben semmi hiányérzetünk nincs. A vékony ajtók, a karcsú tetőkárpit, a tágas méretű ablakok és a középső alagút hiánya miatt az az érzésünk, hogy egy sokkal nagyobb autóban ülünk. A kilátás – főleg egy mai autóhoz mérten – egyszerűen mesés. Az üléseket és a visszapillantó tükröket könnyedén beállíthatjuk kézzel, semmi szükség elektromos segítségre. Az enyhén ívelt, a vezető felé forduló műszerfalon minden kapcsoló és szabályzó könnyen, nyújtózkodás nélkül elérhető. Amúgy nem sok van belőlük…

Váltás hallásra

Nincs fordulatszámmérőnk, így csak hallás után váltjuk egymást követően a négy sebességfokozatot. Ha túl hangos a motor, akkor ideje váltani. Ilyen egyszerű, de nagyothallóknak nem ajánlott ez az autó. A motor gyorsan felpörög, így tologatni kell rendesen a váltókart. Városban főleg harmadikban és negyedikben, országúton szinte kizárólag negyedikben haladunk. A rugalmas és csekély rezgésű Opel négyhengeressel kiválóan dolgozik együtt a váltó.

Az igazi nosztalgiát nem ez, hanem a finomra hangolt futómű és a távolról sem közvetlenre sikerült kormánymű ébreszti. A technikás kanyarok megközelítése és bevétele komoly csukló- és kargyakorlatot követel meg, alulkormányzottsági hajlamára fel kell készülni. De vajon a Sierra hosszmotorral és hátsókerék-meghajtással semlegesebben viselkedik?

Az 1982-ben bemutatott, modernizált Ford Taunus utód megtartotta elődje hajtási képletét, de hátsó felfüggesztése immár független és ferdelengőkaros, karosszériája pedig ötajtós. Az Uwe Bahnsen által jegyzett dizájn erőssége az alacsony légellenállás (cw értéke 0,34), valamint két másik fontos újítás: a felfelé keskenyedő tetőszerkezet és az egy darabból álló műanyag lökhárító elöl és hátul. Utóbbit egyébként a Fiat vezette be először az 1978-as Ritmón. Az Opel fémlökhárítója amúgy melegágya a rozsdának, hisz állandóan találkozik az útpadkával, a felverődő kavicsokkal, a tócsákkal és persze az utak sózása sem tesz neki túl jót.

A Sierra sajátságos kinézete azonban kezdetben gombócként akadt meg a klasszikus, konzervatív formákhoz szokott Taunus vásárlók torkán. A hűséges fordosok csak hümmögtek, kerülgették az áramvonalas Sierrát és várták, hogy valaki kicsomagolja nekik alóla a megszokott négyajtós téglát. A Ford marketing-gépezete ekkor még nem pörgött fel, a széria végén, 1991-ben már Brian May is beszállt a népszerűsítésbe a Driven by You dallal és az abból faragott szlogennel. Pedig elkelt volna némi pomádé, ha a két autót egymás mellett nézzük: az Opel Ascona króm ékszerei, piros fényezése, lágyan lejtő ablakvonala és sportosabb formája elegánsabb és vonzóbb.

A Ford későn, de még időben ébredt: az 1987-es modellfrissítéssel visszahozta a Taunus-formát, a motorháztetőt meghosszabbították a lökhárítóig és bevezettek egy lépcsőshátú verziót. A stílusbakik ellenére a Sierra 1983-ban, tehát sokkal az Escort és a Fiesta előtt, a legnépszerűbb Ford modell lett. Ezt többnyire széles motorválasztékának köszönheti, amely akár 150 lovas V6-ost is kínált az XR4i és az XR4x4 változatokban. A koronát a tortára 1986-ban a Sierra RS Cosworth tette fel a maga 204 lóerejével és a versenysportban kivívott tekintélyével. A Sierra érdemeit erősíti, hogy ez volt az első Ford modell, amely 1982-ben legyőzte az auto motor und sport szaklap összehasonlító tesztjében az Opel Asconát és a Volkswagen Passatot.

Sierra, a kanyarkirály

Amint beülünk a Sierrába, megállapíthatjuk, hogy nincs nagy különbség az Asconához képest: feszes a futóműve és kemények az ülései. Amint azonban kanyargós útszakaszra érünk, leesik az állunk: a Sierra magabiztosan és pontosan irányítható, falja a kanyarokat, míg az elsőkerék-meghajtású Ascona inkább irtózik tőlük. A váltó azonban nem érdemel dicséretet, túl lágy, egyáltalán nem férfias. Az Opel mellett szól, hogy utastere hangulatosabb és tágasabb a Sierráénál.

A fordulatszámmal azonban itt sem lehetünk tisztában, fülünk nyomán váltunk. A 75 lóerős motor elégséges, persze, jobb, ha minél előbb felfogjuk, nem gumiégetésre való ez a kocsi. A próba meggyőzött: mind az Ascona, mind pedig a Sierra még mindig praktikus, kényelmes és egyszerű autó.

Vélemény

A szüleimnek egymás után két Sierrájuk volt. A 105 lóerős helyére az általam igen kedvelt Ford Consul GT 3000 érkezett 138 lóerővel. Tényleg nagyon gyors volt. Nagyon örültem a mostani találkozásnak és az asconás megmérettetésnek. Bebizonyították, hogy embernek ezeknél jobb autó egyszerűen nem kellhet.

Műszaki adatok

Ford Sierra 1.6

Motor

Elöl, hosszában beépített, folyadékhűtéses, soros, négyhengeres benzinmotor. Furat x löket: 87,65 x 66 mm. Lökettérfogat 1593 cm3. Teljesítmény 75 LE 5300/percnél. Nyomaték 120 Nm percenként 2900/percnél. Sűrítés 9,2:1. Hengerenként két szelep, egy darab felülfekvő, fogasszíj-hajtású vezérműtengely. Öntöttvas blokk és hengerfej, öt főtengelycsapágy, esőáramú Ford karburátor változó Venturi-csővel.

Erőátvitel

Egytárcsás szárazkuplung. Négy-, vagy ötfokozatú kézi sebességváltó, háromfokozatú automatikus váltó rendelhető, hátsókerék-meghajtás.

Karosszéria és futómű

Önhordó acéllemez karosszéria. Független kerékfelfüggesztés elöl és hátul: elöl MacPherson kereszt lengőkarokkal, hátul ferde lengőkarokos felfüggesztés, csavarrugóval, stabilizátorral. Fogasléces kormánymű. Elöl tárcsa-, hátul dobfékek. Kerékméret: 185/70 SR 13, felniméret: 5,5Jx13

Méretek és tömeg

Tengelytáv 2610 mm. Hossz 4395 mm. Szélesség 1700 mm. Magasság 1410 mm. Nyomtáv elöl/hátul: 1450/1470 mm. Tömeg 1005 kg. Benzintank 60 l.

Menettulajdonságok és fogyasztás

Legnagyobb sebesség 165 km/h. Gyorsulás 0-100 km/h 13,2 s. Tesztfogyasztás 9,5 liter/100 km.

Gyártási idő és darabszám

Teljes modellpaletta: 1982-1992 között mintegy 2,705 millió.

Opel Ascona 1.6

Motor

Elöl, keresztben beépített, folyadékhűtéses, soros, négyhengeres benzinmotor. Furat x löket: 80 x 79,5 mm. Lökettérfogat 1598 cm3. Teljesítmény 75 LE 5600/percnél. Nyomaték 123 Nm 3000/percnél. Sűrítés 8,2:1. Hengerenként két szelep, egy darab, fogasszíj hajtású vezérműtengely. Öntöttvas blokk, könnyűfém hengerfej, öt főtengelycsapágy. Esőáramú Solex 1B1 karburátor.

Erőátvitel

Egytárcsás szárazkuplung. Négyfokozatú kézi sebességváltó, kívánságra háromfokozatú automata, elsőkerék-meghajtás.

Karosszéria és futómű

Önhordó acéllemez karosszéria. Független kerékfelfüggesztés elöl és hátul. Elöl MacPherson kereszt lengőkarokkal, hátul csatolt lengőkaros, csavarrugóval. Fogasléces kormánymű, elöl tárcsa-, hátul dobfékek. Kerékméret: 165 SR 13 vagy 185/70 SR 13, felniméret: 5,5Jx13.

Méretek és tömeg

Tengelytáv 2575 mm. Hossz 4365 mm. Szélesség 1670 mm. Magasság 1385 mm. Nyomtáv elöl/hátul: 1400/1405 mm. Tömeg 1005 kg. Benzintank 61 l.

Menettulajdonságok és fogyasztás

Legnagyobb sebesség 160 km/h. Gyorsulás 0-100 km/h 13,5 s. Tesztfogyasztás 10 liter/100 km.

Gyártási idő és darabszám

Ascona C: 1981-1988 között 1 722 000 példány.

Vásárlási tanácsok

FORD SIERRA

A négy különböző karosszéria-változatban, 1982 és 1993 között gyártott Ford Sierra nem egy keresett klasszikus. Kedvező ára, feltűnő formaterve és szilárd technikája mindazonáltal érdekessé teszik.

Mindennapi használhatóság 4

Alkatrészellátás 3

Javíthatóság 4

Fenntartási költségek 4

Hozzáférhetőség 2

Kereslet 1

Karosszéria

Az 1987-től kínált, frissített MK-II változatot kevésbé eszi a rozsda, mint elődjét. Vásárláskor mindenképpen nézzünk alá, és vizsgáljuk meg a hátsó felfüggesztés bekötését. Ha még nem előrehaladott a korrózió, lehet, hogy hegesztéssel javítható, de az is előfordulhat, hogy csak a hátsó lengőkarok kiszerelésével foltozható meg. Problémát okoznak még a hegesztett első sárvédők, amelyek megnehezítik a MacPherson rugóstagok bekötési pontjainál gyakori rozsda megszüntetését. A barna pestis megtámadja az ajtók alsó élét, a hátsó kerékjárati íveket, valamint az ötajtósok (Turnier kombi) csomagtér-fedelét.

Technika

A régebbi Sierráknál, főleg a V6-os és a 80 lovas 1,6 literes CVH motoroknál sok baj van a karburátorral. A négyhengeres OHC ellenben megbízható és hosszú élettartamú erőforrás, ha – és ez nagyon fontos, 120 ezer kilométerenként cseréljük a vezérmű-szíjat. A 115 és 120 lovas DOHC-motort lánccal szerelik. A kipufogó előszeretettel rozsdásodik, a hibás vízszivattyúk is sok galibát okoznak (1987-ig), de a féktárcsák is idő előtt elkopnak.

Árak

1982-ben a bevezetésekor Ford Sierra L 1.6 17 640 DM

1992-ben a gyártás befejezésekor Ford Sierra CLX 1.6 25 230 DM

Mai ára (normál állapotban) 900-2500 euró (átszámítva 280 000 – 775 000 forint) itthon kb. 150 ezer forint

Alkatrészek

A népszerű és még mindig számos Sierra szériákhoz – kivéve a Cosworth modellt – könnyen beszerezhető minden alkatrész. Boltokban és interneten is megfelelő az ellátás, de néhány speciális felszereltséghez tartozó elemhez nehezen juthatunk hozzá.

Gyenge pontok

Küszöbök Rugóstag tornya Ferde lengőkarok felfüggesztése Kerékjáratok Ajtóélek Vezérműszíj Kopott féktárcsák Karburátor Vízpumpa Kipufogó

OPEL Ascona C

Lenyűgözően egyszerű technikával hódít az Opel Ascona C. Megjelenése könnyebben emészthető, mint az ősi rivális Sierráé. Formaterve a hetvenes évekből táplálkozik, a típus iránti kereslet visszafogott.

Mindennapi használhatóság 4

Alkatrészellátás 3

Javíthatóság 4

Fenntartási költségek 4

Hozzáférhetőség 2

Kereslet 1

Karosszéria

Az Asconáknál kimondottan komoly gondot jelent a rozsda. A motor- és az utastér közötti tűzfal, a padlólemez, illetve a kardánalagút alja a páralecsapódás miatt szinte minden autónál fertőzött. Rozsdásodnak a küszöbök, az ajtóélek, a csomagtartó a hátsó kerekek környékén, a nyitható tetőablak, főleg, ha a vízelvezető csatornák eltömődtek. Érdemes ellenőrizni a hátsó lengéscsillapítók bekötését, valamint az ablakkereteket is.

Technika

Ebben a tekintetben jobb a helyzet. Az Ascona C motorjai ugyanolyan erőteljesek, mint a Ford Sierrában. Mintegy 120 ezer kilométer futásteljesítmény megtétele után tartani lehet a szivárgó vízszivattyúktól, olajvesztéstől a motorban, a tömítetlen kipufogórendszertől, a korrodált fékcsövektől, a törött vagy repedt gyújtáselosztó fedéltől és a fogasszíj szakadástól. Utóbbit 100 000 km, vagy hat év után kell cserélni.

Árak

1981-ben a bevezetésekor Opel Ascona Luxus 1.6 17 180 DM

1988-ban a gyártás befejezésekor Opel Ascona GL 1.6 22 100 DM

Mai ára (normál állapotban) 1200-2800 euró (átszámítva 375 000 – 870 000 forint) itthon, ha van eladó 150 000-250 000 forintot kérnek ért

Alkatrészek

Mivel a Vectra A még sok Ascona C alkatrészt hordoz, a pótlás nem jelenthet problémát. A speciális, színes belsőjű modellek utastéri díszeit, ülésalkatrészeit, ajtóbetéteit azonban nehéz beszerezni.

Gyenge pontok

Válaszfal Küszöbök Kerékdobok Első lökhárító Ajtóélek Lengéscsillapító bekötése Kipufogó Fékcsövek Fogasszíj Gyújtáselosztó

Ez a cikk az Autó Magazin 2018/1. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Jonathan Schule Copyright 2018 MPS