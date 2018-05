Ha hiszik, ha nem, ezeknek a nagytestű autóknak nem a város az igazi életterük. Gondolták volna? Akkor mit keresnek a metropoliszokban? A városban is vannak lóistállók, igaz, de ott nem látni ezeket. A városban is vannak kikötők, ez is stimmel, ám ott sincsenek. Ha biztosra akarunk menni, mégis hol találjuk ezeket a batárokat? Vannak a városban óvodák? Pontosan ott. A Volvót és a BMW-t biztosan elcsípjük a forgalmas utcákban padkán, füvön, járdán, esetleg villogóval az úton felejtve. A Discovery még annyira új, hogy előfordulhat, hogy nem merészkedett közel a civilizációhoz. Igazi terepjáró, nézzük, mire megy a másik kettővel!

Olvass tovább

Nem erősségük a kanyarodás

A Volvo nála két centivel rövidebb, ez a közvetlen összehasonlításban nem érezhető, ugyanakkor sokkal kecsesebbnek tűnik versenytársainál. Ha jól megnézzük, nem más, mint egy jókora, megemelt luxuskombi. Filigránsága a nagy érintőképernyőn is megnyilvánul, vesztére: a panel nehezen kezelhető, zavaros, bonyolult és picik a menügombok. Hosszban megegyezik a V90-essel, igaz, annak csomagtere jóval kisebb.

Az X5-ös keskenyebb és alacsonyabb még a Volvónál is, tágas, csomagtartója kisebb, ugyanakkor azonos menetkész tömeggel 66 kilogrammal nagyobb a teherbírása és nehezebb fékezett utánfutót vontathat. Nem vitás, hogy mindhárom autó fordulóköre kényelmetlenül nagy, nem érezzük otthon magunkat a szűk városi utcákon. Városon kívül megjön a kedvünk, főleg a BMW élénksége tetszetős. Tévednek, ha azt hiszik eufemizmus könnyedséggel jellemezni az X5-ös mozgását, el kell ismerni, hogy a nagy batár és benne mi, sofőrök, utasok élvezzük a kanyargós utakat. A Volvo is képes tartani a tempót – tesztpályánkon ezt bizonyította -, ám vele a szerpentin sokkal inkább kényszermunka, mint önkéntes és örömteli vállalás. Alulkormányzottsági hajlama erős és kényszerű, mint a könnyítési inger hat sör után. A BMW farával segíti a befordulást, sosem támolyog, érződik benne a hátsókerék-meghajtás hagyománya, váza és felépítése sokkal merevebb, visszajelzései határozottabbak. Ez persze kiváló kormányzásának és feszesre hangolt futóművének köszönhető.

Durvább útviszonyok között – nem, nem terepen, ez még mindig az országút -, mondjuk Gyöngyöspata környékén már nem annyira érezzük osztályelsőnek a csillapítást, kellemesebb ugyan, mint a mezőnyben szereplő másik két modellben, de például messze elmarad a közel ugyanolyan méretű és osztályú kombi BMW 5 rugózásától. Túl sokat ne várjunk ezektől a gigászoktól, az SUV természetéből adódóan sosem tud kifinomultan csillapítani, legalábbis a luxusautóktól elvárt szinten. Pedig az igény megvan rá. Nem túl vonzó ahogy a tudatunkban kopogtat minden egyes betonillesztés az autópályán, azt firtatva, hogy ennyi pénzért miért nem vettél úribb kocsit.

A légrugós Discovery szerencsére sokat javult elődjéhez képest, 21 hüvelykes kerekeivel is viszonylag jól ártalmatlanítja a padkákat. Erre nagy szüksége is van használóinak, mert mind jeleztük, előbb-utóbb sok Disco tűnik majd fel a közoktatási intézmények környékén. A tömegből magas színvonalú menetkényelmével emelkedik ki, antisportos alkat, ami megnyugtató a mai izgága, mindenképpen dinamikusnak hatni akaró SUV-k mezőnyében. A fennkölt nyugalmunk azonban csak autópályatempóig tart, 130 km/h sebesség fölött olyan szélzaj csap arcul, hogy egyből nyúlunk a hangerőgombhoz, hogy feltekerjük Tom Waits Rain Dogsát. A szél azonban nincs egyedül, a két turbó lélegeztette négyhengeres erőforrás is nagy csinnadrattával adja tudtunkra, hogy kevés ehhez a feladathoz, lassítsunk már egy kicsit. Szedi a lábait rendesen, kapkodja a levegőt és jól megdolgoztatja az automatát, amely minden gangolást hangosan közöl. Amíg turbói felébrednek partra vetett hal a Land Rover, városi forgalomban is erőlködik, de ne feledjük, 2,3 tonnás a bestia. Jobban járunk, ha finoman adagoljuk a gázt, hagyjuk szépen, hogy felépüljön a turbónyomás és amikor a négyhengeres dízelmotor is úgy akarja, haladni fogunk.

Ha felpörgött, azaz a fordulatszámmérő mutatója beleharapott a piros zónába, a Volvo négyhengeres dízelje tud határozottan menni, de hangja nem szép a meglehetősen alapos zajszigetelés ellenére sem. Kiegyensúlyozottabb működése miatt gyorsabbnak és erőteljesebbnek érezzük a Discoverynél, pedig a számok nyelvén egy lehelettel gyengébb nála. Fogyasztásuk is majdnem megegyező, a Volvo 8,9 liter gázolajat kért 100 kilométerenként, a Land Rover 9-et, mintegy fél literrel kevesebbet, mint a BMW. Mondjuk a bajor meg is dolgozik az abrakért, viharos erejű a hajtóműve, padlógázra a sorhatos szépen búg, hatalmas teste pedig 230 km/h-ig meg sem áll, ha utunkat nem zavarja senki és semmi.

Titkos széf

Hathengeresével az X5-ös az egyetlen a trióból, amely a kabáthoz varrta a gombot. Nemcsak a hajtása kiváló, hanem szépen kidolgozott és minőségi az utastér, a jómódú felhasználó nem szenved hiányt semmiben, legyen az bőr, furnér, csúcstechnológia vagy igényes műanyag. Ugyanez vonatkozik a Volvo nyitott pórusú bútoraira, csak ne kövessük el azt a hibát, hogy felkészületlenül bekukkantunk a csomagtérpadló alá, ahol igénytelen anyagok sorába botlunk. A Land Roverben is találunk kivetnivalót: gyenge minőségű a csomagtérroló, sok helyen látni fedetlen zsanérokat, valamint rengeteg kemény műanyag utal a kocsi pórias jellegére. Fát itt is találunk, de inkább ne fának nevezzük, hanem nyomokban erdőt tartalmazó díszléceknek azokat a betéteket, amelyek valamelyest feldobják és impozánssá teszik az utasteret. Ne tévesszen meg bennünket az erőltetett pompa, a Discovery praktikus autó, a hátsó ülései külön-külön mozgathatók, számos, részben hűtött rekeszt ad, két kesztyűtartója van, valamint a középkonzolban elrejtettek egy titkos széfet is. De nem ezzel tolták túl a hasznosságot, hanem a kiegészítő rakodóperemmel. Amint az elektromosan működő csomagtérajtó felnyílik, ez a perem előretolódik. Pakolásnál valóban hasznos lehet, másrészt ülni is lehet rajta, ha éppen a hokiedzésen szorgoskodó gyerkőcöt várjuk. Amúgy teljesen értelmetlen és még útban is van, sokkal kézenfekvőbb megoldás a BMW osztott, alul kézzel nyitható és csukható ajtórésze.

Ettől eltekintve a BMW X5 semmi különlegeset nem nyújt, az ülések lehajtásával emelkedő padlóburkolat keletkezik, így nem könnyű egy hűtőszekrényt becsúsztatni. Nem úgy a Volvóban. Az XC90-est három különállóan mozgatható üléssel szerelik, háttámláinak dőlésszöge tetszőlegesen állítható, padlója sík.

Gyakran okoz egyébként az autótervezőknek gondot közös nevezőre hozni a sík csomagtérpadlót és a kényelmes üléseket. Ezekbe ugyanis bőven kell anyag, így két ellentétes érdek feszül egymásnak. Vagy kevés lesz a combtámasz, mint a BMW-ben és a Land Roverben, vagy engedni kell a kárpitozás minőségéből, mint a Discoveryben.

Hogy mégsem pontoztuk túlságosan le a BMW utastéri komfortját, annak köszönheti, hogy jobban felkészítették a digitális bennszülöttekre, egyszerre két okostelefon is csatlakoztatható és induktívan tölthető, a külső antennához csatolást pedig mágneses mezővel oldották meg. Be kell látni, hogy ma már az ügyfelek egy részénél a telefonos összekapcsolhatóság fontosabb, mint a selymesen csillapító futómű, nem csoda, ha az autógyártók veszettül fejlesztenek ezen a területen.

A BMW X5 az alapáron kínált biztonsági berendezéseket tekintve is hátrányos helyzetű. Ahogy a Discovery sem remekel, pedig a hármas legfrissebb autójánál ez még inkább elvárható. Velük szemben a Volvónál kitettek magukért, mégiscsak ez a márka kacérkodik azzal a gondolattal, hogy néhány éven belül nem lehet balesetben meghalni egyetlen autójukban sem. Ezen kívül fékezésben is veri a BMW-t. Az X5-ös meglepően fáradt fékekkel érkezett a tesztre, 130 km/h-s sebességről 3,4 méterrel később állt meg hidegen fékezve, mint a Volvo. Még a nehezebb Land Rover is hatékonyabban lassul! Pedig az indiai gyeplővel irányított brit igencsak siralmas eredményeket ért el a múltban. A márka immár nem is négy évszakos, hanem nyári gumival küldte a kocsit a tesztre. Ezek aszfalton kiválóan tapadtak ugyan, de terepen semmi hasznukat nem vesszük. Könyörgöm, ki akar ezekkel a szabadidő-autókkal terepre menni?

Sok pénz, gazdag felszerelés

Összegzés 1. Volvo

Nemcsak gazdagabb felszereltsége és olcsóbb fenntartása vezeti győzelemre, hanem mert összességében jobb benyomást tett ránk. 2. BMW

Vezetésbiztonsági segédei hiányosak, a fékjei gyengék, itt az idő egy alapos felújításra. Menetdinamikája és -komfortja továbbra is mértékadó. 3. Land Rover

A Discovery jelentősen javult elődjéhez képest, de komfortban nem tudja tartani a lépést. Lomhasága az erénye: igazi Land Rover. Terepjáró, nem plázamobil.

Amíg a Discovery önmagát jól el tudja adni, addig az összehasonlításban jelentősen lemarad a másik két divatautó mellett. Elsősorban a komfort és a menettulajdonságok, de a minőségi kidolgozás tekintetében is. Meglepetésre a BMW a tulajdonságok értékelésében nem tudta megverni mindkét vetélytársát, hiába könnyebb a kezelése, erősebb a motorja, jobb a váltója és izgalmasabb a vezetése, a Volvo kényelmesebb és jobban gazdálkodik a hellyel. A BMW többet fogyaszt, nagyobb az emissziója és zajosabb alapjáraton. Annyi pontot veszít, hogy sem a rugózási kényelme, sem élénk viselkedése nem tudja ellensúlyozni.

Ha a Volvo mindenben nem is emelkedik fölül bajor vetélytársán, egyet azonban nagyon tud: rengeteg extrát ad. Mindhárom modell meglehetősen drága, de a Volvo Inscription változata meglepően jól felszerelt, ahogy a Discovery legmagasabb HSE felszereltsége is igen bőkezű. A Volvo azonban szinte a végtelenségig képes tartani a tétet, ráadásul egyes opciókat jóval olcsóbban ad, mint a BMW. Biztosítási, adózási szempontból is jobban jár, aki a svédet választja. Ha nagyvonalúbb lenne a garanciaidővel a német, akkor talán megszerezhette volna az első helyet, így azonban be kellett érnie az ezüsttel.

A Volvo győzött? Micsoda? A BMW előtt? Na, ilyen még nem volt. Hiába számolják újra, ha csak egy ponttal is, de az XC90 az első. Gratulálunk!

Műszaki adatok

Jármű típusa BMW X5 xDrive 30d Land Rover Discovery 2.0 SD4 HSE

Volvo XC90 D5 AWD Inscription Motor (ccm) S6, 2993 S4, 1999 S4, 1969 Teljesítmény (kW/LE/ford) 190 (258)/4000 177 (240)/4000 173 (235)/4000 Nyomaték (Nm/ford) 560/1500 500/1500 480/1750 Gyorsulás (0-100 km/h) 6,5 9,1 8,9 Csomagtér (l) 650/1870 723/2500 721/1886 Tesztfogyasztás (l/100 km) 9,6 9,0 8,9 Listaár (Ft) 18 186 000 18 346 000 18 873 000

Ez a cikk az Autó Magazin Extra 4×4 szabadidő-autós különszámában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresd a friss Autó Magazint az újságárusoknál! Képek: Arturo Rivas, Copyright 2018 MPS