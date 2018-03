Röviden Ford Fiesta1.0 EB: 100 LE, 4 630 000 Ft-tól, alapverzió ára 4 030 000 Ft

Kia Rio 1.0 T-GDI: 120 LE, 4 629 000 Ft-tól, alap 3 499 000 Ft (KIA Rio 1.4 MPI: 100 LE, 3 849 000 Ft-tól, alap 3 499 000 Ft)

Opel Corsa 1.4 Turbo: 100 LE, 3 960 000 Ft-tól, alap 3 500 000 Ft

VW Polo 1.0 TSI: 95 LE, 4 444 280 Ft-tól, alap 4 039 150 Ft (Magyarországon a Kia Rio 1.0 T-GDI csak 120 LE-s változatban kapható – a szerk.)

Amikor egy kamasz arról álmodozik, hogy felnőttként autókat tesztel és az autós újságírók nagyon élménydús életét éli, sosem gondol kisautókra. Nekem is Lamborghinik, Bugattik és Ferrarik cikáznak az emlékezetemben. De nini, ott a mélyben egy aprócska foszlány: 1975-ös német testvérlapunk 10. száma sejlik fel, a legelső Volkswagen Polo legelső tesztje. Persze, hogy csak azért emlékszem rá, mert ugyanebben a számban olvashattam Gregorio Rossi de Montelera Martini-örökös utcai Porsche 917-eséről és az Alfettáról. Az egyébként velem egyidős, 1975-ös Polo csak 40 lovas volt, teletankolva sem nyomott többet a mérlegen 700 kilónál és a mai autókhoz képest kissé torkosan viselkedett: 9 litert nyakalt be 100 kilométerenként.

Ma, 42 évvel később (a Derby változatokkal együtt) 16 millió példánynál és a hatodik generációnál tart a Volkswagen Polo, a fél méterrel hosszabb MQB építőkészleten alapszik, egyliteres motorjának teljesítménye pedig kétszeresére, 95 lóerőre nőtt. Ma már a kisautók egyáltalán nem kicsik, a Polóval együtt nagyra nőtt a konkurencia is. Még a kvartett legrövidebbje, az Opel Corsa is több mint négy méter! Amúgy ő a legöregebb ebben a folyamatosan újuló mezőnyben, a Corsa E 2015 elején érkezett a piacra, mint a 2006-os modell továbbfejlesztett változata. Csorog benne olasz vér is, hiszen a Fiattal közösen fejlesztett, úgynevezett Punto3-ZFA199 platformra építették.