Aki járatos a nyolcvanas és kilencvenes évek történéseiben, tudja, milyen különleges és vágyott autók voltak tesztünk alanyai. Akinek egy csepp benzin folyt az ereiben, mindenét odaadta volna egy Ford Sierra RS Cosworth 4×4, vagy egy Opel Calibra 2.0i Turbo 4×4 modellért. Azonban akkoriban a minden is kevés volt, márka kellett volna hozzá, kemény német márka. A kor sztárjai eltérő formába öntötték a sportosság bűvöletét: a Calibra egy ma is izgalmas formájú sportkupé, amelynek fejlesztésében sokat adtak a lehető legjobb áramvonalasság elérésére. Ma, harminc évvel később is korszerűnek hat az amerikai Wayne Cherry és a német Erhard Schnell munkája. 1989-es bemutatása után három évvel koronázta meg a modellt összkerékhajtású turbós változata, amely a lehető legfejlettebb autó volt a maga nemében és az 50 ezer márka alatti árkategóriában.

Visszafogottan sportos mindkét autó. Elég egy pillantás a motortérre, hogy lássuk, mennyire eltérőek a hajtási koncepciók

A Sierra ellenben családi limuzin szerepét töltötte be, és egyben az utolsó hátsókerék-hajtásos európai középkategóriás Ford volt. Sportváltozat viszont már az elődjéből is készült (1986 és 1989 között), de a ferdehátú hatalmas hátsó szárnya sok konzervatív vevőt elriasztott. Hasonlóan erős, vagy még erősebb autót szerettek volna, de kevésbé kihívó külsővel. Vágyuk 1989-ben teljesült, akkor mutatták be a tesztünkben szereplő 4×4-es változatot a szedán alapjaira.