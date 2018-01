Olvass tovább

75 kg a különbség a legkönnyebb Astra (1266 kg) és a legnehezebb i30 (1341 kg) között. A Golf is túlsúlyos kissé, 1327 kilós

Ma, 30 millió példánnyal és további hat generációval később más versenytársakkal kell megmérkőznie a Volkswagen Golfnak. A riválisok – Honda Civic, Hyundai i30, Opel Astra – ezúttal mind újak a piacon, igaz, a Golf is átesett egy frissítésen. A Civic tizedik generációja tavasztól kapható nálunk, a Hyundai 2008 óta most először újította meg teljes egészében Németországban (Rüsselsheim) tervezett és a csehországi Nosovicében gyártott kompaktját. A csakis szentgotthárdi magyar motorokkal szerelt Opel Astra a mezőny legöregebbje, ebben a formájában 2015-ben érkezett a piacra, ő a Golf legősibb konkurense. Abban a bizonyos 1974-es összehasonlítóban az Opel, a Kadett révén a negyedik helyet szerezte meg. De foglalkozzunk mostantól a jelennel, nézzük, mire képes ez a mezőny.

Ma, a másfélliteresek csoportjában elfogadható értéknek számít a 150 lóerős teljesítmény, csak a Honda a kivétel, őt egyliteres háromhengeressel hoztuk el a tesztre. Hogy miért? Mert így is elég erős – 129 lovas, az 1,5 literes négyhengeres már 182 lóerőt mozgat.

Jó fékek, sok hely

A három henger komoly hátrányt jelent, ez már a teszt legelején kiderült. Az első métereken egyértelművé vált, hogy halvány a kocsi dinamikája, hangos a motor és nyersen működik. Az 1300 kilós Honda alulmotorizáltságához nem fér kétség. A váltó könnyen kapcsol, ha elég jól kezeljük, lépést tudunk tartani a mezőnnyel. Viszont nem elég pontos, ezt a Hondától nem várnánk el, tudnak ők ennél jobbat is csinálni. Legalábbis régen tudtak.

A Honda amúgy a legnagyobb, 4,5 méter hosszú. Ennek ellenére nem tapasztaltuk, hogy tágasabb is lenne. A csomagtér viszont egy osztállyal feljebb is megállná a helyét a maga 478 literjével, az előd mozgatható hátsó üléspadját azonban ne keressük, elhagyta a Honda. Kicsit érthetetlen az a kontraszt, ami a teljesen megújult, extravagáns külső és a szerényebb belső tartalom között feszül. A motor fáradt, a beltér kaotikus. Mi az, ami mégis a javára szól?

A vezetési élmény. Annyira semlegesen és kiszámíthatóan fordul el a kanyarokban, hogy el is felejtjük, milyen kicsi motor hajtja. Nagyon kell hajszolni, hogy az átterhelődés hatásai, vagy az alulkormányzottság érezhető legyen. A változó áttételű kormánymű tökéletes, rendkívül precíz, kiváló visszajelzéseket ad. Az is dicséretes, ahogy a Civic fékez. 100 kilométer/órás sebességről 33,3 méter alatt áll meg, ami ebben a kategóriában szupernek számít – gondoljunk csak arra, hogy ugyanennyi kell a Porsche 911 Carrera GTS Cabrio számára is. Menetkényelem terén a Honda azonban nem ennyire meggyőző. Ügyetlenül kezeli a bukkanókat, túl nagyokat ugrik, megrakottan kényszeredetten viselkedik.

Alapára 5 899 000 forint, ezzel a második legelőnyösebb ajánlat a mezőnyben (ha a listaárat nézzük. Egyébként a Hyundai az olcsóbb, amelyet 500 ezer forint kedvezménnyel kínálnak. A Civicre lapzártánkkor 200 ezer forint volt az általános kedvezmény.). Tesztünkben egy jobban felszerelt, Elegance Civic járt, amely további, mintegy 600 ezer forinttal drágább. Ezért a pénzért már beépített Garmin navigációt, digitális rádióvevőt, hangrendszert és okostelefonos kapcsolódást (Apple Carplay, Android Auto) kapunk. Könnyűfém kerekei 17 hüvelykesek, további opció alig marad, csupán a CVT váltó és a metálfényezés lehet további lehetőség, a tesztautónk egyébként fullos.

Nagy lépés előre

Hasonló a helyzet a Hyundai újdonságával, amely szintén tisztességesen felszerelhető. Igaz ez az általunk tesztelt Premium változatra is. Alapára 6 849 000 forint, árazása azonban hagy némi döntési szabadságot: a 140 lovas 1.4 T-GDI motor a 850 ezer forinttal olcsóbb Comfort felszereltséggel is elérhető. Korábban nem volt jellemző, hogy a koreai autóknál egyenként tudunk extrákat választani, most megtehetjük. A Premium esetében az alukerekeket és a parkolási segédet megkapjuk, de például holttérfigyelőt is rendelhetünk további 95 ezer forintért.

Bár nem tartozik szorosan az autó jellemzői közé, széljegyzetként meg kell említenünk azt a sebességet, amivel a márka fejlesztői a mezőny élvonala felé robognak. Gondoljanak csak a 2000-ben bemutatott Elantrára és nézzék meg a most, 17 év múlva bemutatott új i30-ast. Ég és föld! Bár a márka koreai, maga mögött hagyott minden ázsiai ridegséget, távoltartást, szerénységet. Az új i30 modern ízléssel, az európai trendeknek megfelelően berendezett, kényelmes és jó autó. Óriási lépést tettek a fejlesztők, ezért dicséret illeti őket, még akkor is, ha a kompakt kategória élvonala is jókorát, talán a koreaiaknál is nagyobbat ugrott. A belső nemcsak szépre sikeredett, hanem jól is funkcionál, a kezelhetőség sokat fejlődött.

Hasonló előrelépés történt a futómű hangolása terén is. Az i30 finoman, puhán rugózik, még teljesen megterhelten is kiegyensúlyozott. A kormány is sokkal beszédesebb, mint a korábbi modellben, azaz jók a visszajelzései, pontosan irányítható az autó.

A műszaki tartalomba jól illeszkedik az 1,4 literes, négyhengeres turbómotor. Nem hivalkodó, teljesítménye kissé lefojtott, de majdnem olyan simán, kulturáltan és harmonikusan dolgozik, mint egy VW-erőforrás. A 140 lovas egység rovására csak a magas fogyasztást lehet írni.

Harmonikus hajtás

Az Opelnél most új, francia szelek fújnak, így még nem világos, mi lesz a tradicionális német márka sorsa. Legfontosabb modelljébe Magyarországon készülnek a motorok, így nekünk sem közömbös a villámos márka jövője. Pedig csak ajánlani tudjuk a párizsi és sochaux-i szakembereknek, hogy szedjék szét és vizsgálják meg tüzetesen az Astrát, mert így kell modern kompakt autót építeni. Számos változata közül kifejezetten jó választás az 1,4 literes benzines, a motor simán, takarékosan és erőteljesen teszi a dolgát. Kiválóan működik együtt a hatfokozatú sebességváltóval, amelynek a kezelése mind közül a legjobbnak bizonyult.

Példásan sikerült újraépíteni a felfüggesztést. Adaptív futómű nélkül is olyan finoman rugózik, mint az intelligens, változtatható csillapítással is rendelhető Golf. Különösen jól kezeli az útegyenetlenségeket, csak az autópályák illesztési hézagjaira reagál az elvártnál érzékenyebben.

Vezetni is jó az Opelt, a fogyókúrának volt értelme. Az összehasonlítás legkönnyebbje lett az Astra, még a Honda is nehezebb nála 25 kilogrammal. A kellemes vezetési élményeket a kormányműnek is köszönhetjük. A kormányzás nem olyan könnyed, mint a Golfnál, de ugyanolyan precíz és kiválóak a visszajelzései.

Nem tudunk nagyon belekötni az Astra Innovation (6 430 000 forint az ára) utasterének a kidolgozási minőségébe és az ergonómiájába se. Csak az eldugott sarkakban találunk egy-egy kevésbé jól eldolgozott véget, a csomagtartóra is szánhattak volna még pár rőf anyagot és több odafigyelést. A kormány kapcsolóinak és gombjainak a kuszasága nem tetszett, amúgy minden más funkció könnyen elérhető és jól kezelhető az Astrában, a középkonzol logikus elrendezésű. Az okostelefonos csatlakozás gyors és egyszerű, ráadásul az OnStar őrzőangyal-szolgáltatás is elérhető.

Az összbenyomást még kedvezőbbé teszi a technikás LED-es világítás (IntelliLux). Felára 430 ezer forint, de megér minden fillért. Az i30 Premium modellnél nem kell többletet fizetni a diódás lámpákért (Comfort felszereltséggel a felára 250 ezer forint), míg a Civic ezzel a motorral csak az Executive csomagban adja, igaz, nem adaptív a működése.

Takarékos erőmű

Összegzés 1. VW

Hát igen, a ráncfelvarrott Golf megőrizte első helyét, bár az ultramodern infotainment rendszere hagy némi kívánnivalót maga után. Összességében azonban annyira jól összerakott kocsi, hogy nincs, aki elvegye a győzelmét. 2. Opel

Örülhetnek a PSA-nál, hogy megszerezték az Astra platformját. Gazdag biztonsági és kényelmi felszereléseinek köszönhetően egészen közelről figyeli a Golfot. 3. Hyundai

Az összehasonlítás meglepetése érettségről tett tanúbizonyságot. A motor, a felfüggesztés és a komfort az élmezőny szintjén teljesít, ráadásul öt év garanciát kínál. 4. Honda

Ebben a mezőnyben nem nyerhet szélsőség, a Civic pedig minden tekintetben az. Élénk a dizájnja, átláthatatlan a pilótafülkéje és alulmotorizált. A rajongói ettől még ugyanúgy szeretni fogják.

A Highline felszereltségű Golf (6 801 080 forint) sem alapból LED-es fényszórókkal világítja meg az utat, 330 200 forintért statikusan, 429 260 forintért intelligensen, a kanyarfényt is tartalmazva irányítja a fénycsóvát. A csúcs Golf ellátmánya igazán bőkezű: sportülésekben ülhetünk, a parkolásban robot segít, a városi koccanásos baleseteket elkerülő rendszer a gyalogosokat is felismeri és kis sebességnél megáll előttük.

Egy széljegyzetre itt is szükség van. A Golf valójában nem új, hisz csak a hetedik generáció frissített változata. Az új Golfra még várni kell, ha a hírek igazak, 2019-ben érkezik a nyolcas. Ennek ellenére jó formában van, amit az is bizonyít, hogy ebben az összehasonlításban simán az élen végez. A ráncfelvarrás során semmit sem rontottak el a tervezők, a forma gyakorlatilag változatlan, ahogy a futómű és a hajtáslánc is az, csak a szolgáltatások tárháza bővült.

Az egyik nagy durranást bent a középkonzolon találjuk, ugyanis a kompakt autók királya megkapta a Passatból és a Tiguanból már jól ismert aktív kijelzőket, a műszerfalon érintésvezérléssel tudunk például rádiócsatornákat váltani, ahogy kedvünkre variálhatjuk a rengeteg információt egyszerre megosztani képes digitális műszeregységet is. A látványosság drága, csak a központi kijelzőt 193 040 forintért adják, de a navigációt is tartalmazó hatalmas középkonzoli monitorért további 607 060 forintot kérnek (rádió-navigáció Discover Pro). A show tetszetős, a kezelés már kevésbé, a korábbi tekerőgombok nagyon hiányoznak, a konzervatívabb vásárlók idegenkedni fognak a számukra sok bosszúságot okozó teljesen digitális kezeléstől.

A megújult Golf igazi újdonsága az 1,5 literes 150 lovas TSI, amely ebben a digitális őrületben végre igazi mechanikai újítás. Kétféle változatban dobják piacra, az erősebbet később egy takarékosságra hangolt, még szofisztikáltabb 130 lovas egység követi majd. Ragyogó a 150 lóerős motor, csendes és sima működésű, üzemanyag-fogyasztása példásan kevés. Ez teszi fel az i-re a pontot, azaz miatta győz a Golf. Nem azért nyert, mert nincs a mezőnyben jelenleg Citroen vagy Alfa Romeo, hanem azért, mert ma ez a legösszeszedettebb és legjobban kidolgozott autó az alsóközép-kategóriában. Pont.

Műszaki adatok

Járműtípus Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Elegance

Hyundai i30 1.4 T-GDI Premium Opel Astra 1.4 DI Turbo Innovation

VW Golf 1.5 TSI Highline

Lökettérfogat (cm³) 988 1353 1399 1498 Teljesítmény (LE)/min 129/5500 140/6000 150/5000 150/5000 Nyomaték (Nm)/min 200/1500 242/1500 330/2000 250/1500 Tömeg (kg) 1291 1341 1266 1327 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4518 x 1799 x 1434 4340 x 1795 x 1455 4370 x 1809 x 1485 4258 x 1790 x 1492 Tengelytáv (mm) 2697 2650 2662 2620 Fogyasztás vegyes (l/100 km) 7,4 7,8 7,3 7,2 Legnagyobb sebesség (km/ó) 203 210 215 216 Gyorsulás 0-100 km/h (s)

10,9 8,9 9,3 8,7 Listaár (Ft) 6 499 000 6 849 000 6 430 000 7 601 180

