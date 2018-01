Márkatársai közül egyre többen tudnak önállóan parkolni, sőt akár kívülről, távirányítóról is vezérelhetők. Amikor a háromezerre korlátozott példányszámban készülő BMW M4 CS előnyeit ecsetelték a prospektusokban, valahogy mégsem ezek a tulajdonságok kerültek előtérbe. Igazából magyarázni sem kell semmit, elég ez a négy karakter: M4 CS. De azért mégis: azoknak, akik nincsenek a szerencsés háromezer között, most elmeséljük, mitől döglik a légy.

Csak 3000 példányban készül, korlátozottan elérhető

A marketingesek amúgy is belebonyolódnának a magyarázatba, hiszen a sima BMW M4 is elérhető versenycsomaggal (Competition Package) és létezik az ultrakemény GTS verzió is, ami ütősebb a CS-nél. A most tesztelt bömös valójában valahol a kettő között található: könnyített ülései kiválóan szorítanak, ezek mellett a motorháztetőt és a hátsó diffúzort is az erősebb változattól kölcsönözték. A GTS állítható aerodinamikai elemeit viszont nem kapja meg a CS. Kinézete sokkal visszafogottabb nála, a hatalmas hátsó szárny helyett is csak egy kis rögzített szpojler segít a megfelelő leszorítóerő létrehozásában. Persze a CS ára ennek ellenére nem hétköznapi, 116 900 eurót, azaz 36,5 millió forintot kérnek érte.