Olvass tovább

Titkos favorit minden (köz)beszerzésen, hisz remek ár-érték arányt árul: egy sokkal nagyobb és sokkal fényűzőbb limuzin érzetét adja, kevésbé borsos áron. Hoppá! De csak eddig! Van másik! Az új Insignia 170 lovas kétliteres dízelmotorral és Innovation felszereltséggel mintegy félmillió forinttal kerül kevesebbe, mint a hasonlóan stafírungolt, igaz, 190 lovas Superb 2.0 TDI Style.

Mindkét impozáns autó 9,1 négyzetméteres helyet követel magának a placcon. A Superb azonban hatékonyabban és okosabban használja ki testi adottságait. Pazar helyet kínál elöl és hátul is – az Opelt hat centivel veri hátsó lábtérben. És akkor még nem beszéltünk a kombikat megszégyenítő 625 literes csomagtartóról, amely a hátsó ülések (sajnos lépcsős) ledöntésével már-már teherautós: 1760 liter.

Az Opelnek ezzel szemben csak a (csomagtartó)szája, azaz fedele nagy, a 490 literes űr nem számít kiemelkedőnek, ahogy az 1450 literes maximális térfogat sem. Az Opel hátsó üléseit három részletben is dönthetjük, sík padlót azonban itt sem kapunk, annál inkább egy olyan domborzati formát, amilyent csak a norvég fjordokban látunk: kiemelkedés itt, domborulat ott, üreg amott. A hátsó üléspad mélyen van, de sem fej-, sem lábtérben nem közelíti meg a Skoda adottságait.

Az Insignia hátsó ajtajai kicsik, így a be- és a kiszálláskor is kedvezőtlenebb tapasztalatokkal gazdagodunk. Az első fertályon mélyen ülünk, így a forgalomra sem látunk olyan jól rá, mint a Superb volánja mögül. Ráadásul a Skoda ülései szélesebbek és felárért immár hűthetők. A hűvösség az utastér stílusára is kiterjed, a Superb belső építésze már az óvodában is inkább visszahúzódó volt – ez egyértelmű, ha a pedáns beltérre pillantunk. Funkcionalitása és rendezettsége példás, ám az Insigniáé otthonosabb, lágyabb és barátságosabb. Kell is a nyugalom, mert mire egy-egy funkciót megtalálunk a sok pénzért kínált digitális összevisszaságban, addigra egy másikat biztosan elveszítünk.

A kevesebb több

Ha végre kedvünkre beállítottuk a műszereket és kijelzőket, indulhatunk. Már az első métereken feltűnik az új Insignia kisebb tömege. A futómű megkönnyebbülve sóhajt, a motor örömmel zúg és a fogyasztásmutató is nyugton marad. Bizony, a General Motors E2-es platformjára épített Insignia már a Superbnél is könnyebb lett. A tesztelt változatok között 25 kiló volt a különbség. Kétliteres dízelmotorján érződik, hogy kisebb terhet mozgat: bátran és erőteljesen gyorsul az Insignia, egyáltalán nem kell szégyenkeznie az egyébként izmosabb, de nem nyomatékosabb kétliteres TDI-vel szemben. Amit az tud, ez is megteszi.

Ha legrosszabb rémálmaimra gondolok, azokban mindig van egy korábbi Insignia, automatával, vagy a kettesben beakadó kézi váltóval. Hogy azzal mit szenvedtem! Ráadásul a fokozatokat elnyújtották, hogy a fogyasztási cikluson kijöjjön a matek. Nos, ez már a múlt! Az új Insignia pontosan kapcsolható hatgangos váltót kapott, a fokozatok egymás kezébe adják a kilincset, akarom mondani fogaskereket.

A 400 Nm nyomatéka bőséges, magabiztosan gyorsulunk autópályán is, nem szorulunk ki sosem a szélső sávba. Áramvonalas karosszériáját csak cirógatja a nyári szellő, a feláras adaptív felfüggesztés (260 ezer Ft) pedig kisimítja a keresztbordákat. A hosszanti útegyenetlenségek ellen hatásos a puha rugózással kényeztető Tour mód, a Normálban keményebbé válik a felfüggesztés, de még Sport fokozatban sem érezzük túlzónak a feszességét, miközben az úttartás kanyargós szakaszokon jobb.

Már a 170 lovas, elsőkerekes változattal is élvezetes a szerpentinek kergetése, de ahogy azt korábbi tesztünkben megtapasztaltuk, az erősebb, turbós benzines összkerekessel egyszerűen levakarhatatlan az útról az Insignia. A tapadás egyik kulcsa a kifinomult kormányzás, amely pontosan akkor és azt közvetíti az útról, amit kell. Nem többet és nem kevesebbet. Erőszakosan meghajtva is semleges, biztonságos marad az Insignia, de közben mégis szórakoztató. Rég volt ilyen jó autója az Opelnek, tagadhatatlan!

Szórakoztatásban a Superb nem ilyen jó, magasabban ülünk benne és sokkal visszafogottabb az autó és a sofőr közötti interakció is. Ugyan ügyes a kormányzása és a futóművét sem érheti panasz, mégis kevésbé pontosak a visszajelzései, átterhelődéskor butábban, észrevehetően alulkormányzottan viselkedik – de mindvégig biztonságosan fekszik az úton. Lassulásban is túltesz rajta az Opel: 130 km/h tempóról hidegen fékezve öt méterrel hosszabb a Superb fékútja, mint az Insigniáé. Pont egy autónyi távolság…

Úton lenni jó

Kényelmesebb az Insigniával autózni, pedig a Superb vásárlója is választhat adaptív lengéscsillapítás-szabályzást, amiért plusz 322 580 Ft a felár. Ez szorgosan dolgozik, de még komfort módban is megbotlik a keresztbordákban, miközben dülöngél kanyargós úton, mintha becsiccsentett volna a nagy kánikulában. Normál beállításban ez a tántorgás mérséklődik, sport módban teljesen meg is szűnik, de ugyanakkor az autó egyáltalán nem viselkedik sportosan. Ennek a gátlója leginkább a hatfokozatú, duplakuplungos automata váltó.

Míg autópályán pontosan, zökkenőmentesen és gyorsan végzi a dolgát, addig városban és lassabb tempónál idegesen ugrál a fokozatok között, az embernek kedve lenne kézzel váltogatni. Ugyanakkor meglepően takarékos. Nagyobb ereje és tömege ellenére a Skoda fogyasztja a kevesebbet, az általunk mért 6,7 literes 100 kilométerenkénti fogyasztás elismerésre méltó. Az Opel eközben 7,4 liter gázolajat vett magához. Takarékos motorja volt a végső érv a Skoda győzelme mellett, de meg kell mondani, ez a harc szoros volt és minden bizonnyal nem a végső.

Térjünk csak vissza Maryre. Tudják, ő az a bizonyos GM-főnök a cikk elejéről. Ha úgy adta el az Opelt, hogy nem vezette az új Insigniát, akkor fogalma sincs, milyen lehetőségek rejtőznek a márkában. Ha azonban vezette, és nem fogta fel, hogy ezzel az Opel milyen közel jár a csúcshoz, akkor fogalma sincs az autókról.

Műszaki adatok

Járműtípus Opel Insignia Grand Sport 2.0 D Innovation

Skoda Superb 2.0 TDI Style

Lökettérfogat (cm³) 1956 1968 Teljesítmény (kW(LE)/min) 125(170)/5300 140(190)/3500 Nyomaték (Nm/min) 400/1750 400/1750 Saját tömeg/terhelhetőség (kg) 1560/625 1585/515 Fékút 100-0 km/h, hidegen (m) 35,3 38,2 Legnagyobb sebesség (km/h) 226 235 Tengelytáv 2829 2841 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4897 x 1863 x 1455 4861 x 1864 x 1468 Csomagtér (l) 490/1450 625/1760 Tesztfogyasztás (l/100 km) 7,4 6,7 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 8,7 8,2 Listaár (Ft) 9 410 000 10 222 610

Ez a cikk az Autó Magazin 2017/10. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Arturo Rivas Copyright 2017 MPS