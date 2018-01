Rajongói áhítattal nevezték a kis emberek V8-asának, valljuk be, joggal. A soros öthengeres motgása régen is extázisba hozta, de még ma is felébreszti a benzinvérűeket. Hangzása egy igazi amerikai V8-asra emlékeztet. Például a 273-as Moparra, amely többek közt az 1975-ös Plymouth Valiantban dohogott nagy kedvvel.

Az egyenetlen gyújtás, amely a példaként említett nagyvasat is jellemezte, az oka annak az élénk dobolásnak, amivel az öthengeres a külvilág tudtára adja létezését. Az Ur-Quattro idők neves Audi-motor konstruktora, Fritz Indra is ráérzett ritmusára, az ő idejében került be ez a motor a ma igen népszerű youngtimerbe, a 100-as Audiba. Hogy ne legyen egyedül, választottunk mellé két másik öthengeres limuzint, a Lancia Kappát és a Volvo 850-est. Mindhárom autógyártó hitt abban, hogy az öthengeres gyártási szempontokból hatékony alternatívát nyújt a soros négy- és hathengeresek mellett a bonyolultabb és drágább V6-os kiváltására.

A Lancia Kappa célcsoportja más, mint a városias Audié, vagy a rusztikus Volvoé

A sorozat úttörője az Audi volt, alpesi fehér színű, teljesen galvanizált 100 CS Quattro tesztpéldányunk 1986-ban hagyta el a gyárkaput. Elsőre jelentéktelennek tűnik az autó, már-már szegényesen visszafogott, de azért néhol megcsillan rajta a sportosság ígérete. Nézzük csak az ötlyukú alufelniket, a fordulatszámmérőt és a kockás szövettel feszesen bevont sportüléseket. A kis sűrítésű normálbenzines öthengeres az első szériában (Typ 44) nem más, mint az 1972-es első Audi 80-as négyhengeresének átépítése, amely a tesztelt CS különszériában 136 lóerő helyett százhússzal bír. Állandó összkerékhajtását csak hosszú áttételezésű, ötfokozatú kézi sebességváltóval társították.