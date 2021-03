Azóta, hogy megépítették az első automobilokat és motorkerékpárokat, szinte azonnal versenyezni kezdett az emberiség ezekkel a gépekkel. Nem kellett sok időnek eltelnie mind a versenyzők, mind az autógyártók számára komoly presztízzsel bíró események létrejöttéhez. A tömegek pedig vevők voltak az újdonságra, kedvelték, szerették az ilyen eseményeket. Az első grand prix-k óta hatalmas változásokon ment keresztül a motorsport, de az alapok, melyek miatt rajongunk a versenyzésért, nem sokat változtak.

A Vezess 2001-es indulása óta mi, a lap készítői sem mehettünk el észrevétlenül a motorsportok mellett. Mind közül elsőként a Forma-1 eseményeit kezdtük el bemutatni. A napi híreken és a futambeszámolókon túlmenően az évek során közelebbről is próbáltuk bemutatni a világ legnagyobb autóversenyét, illetve annak szereplőit.

Állócsillagok új autókkal, új pályákon

Lapunk megalakulásakor, 2001 tavaszán az F1-es mezőny már túl volt három futamon. Michael Schumacher és a Ferrari sikeresen átmentette bajnoki formáját az új szezonra, de David Coulthard győzelemmel mutatta meg, hogy a McLarennel is érdemes számolni. A wokingiak végül nem tudták megszorongatni Schumiékat, a német a Hungaroringen húzta be negyedik bajnoki címét. Apropó Hungaroring: hazánk autóverseny-központja akkor még nem úgy nézett ki, ahogy manapság ismerhetjük. A célegyenes rövidebb volt, és a harmadik szektor hátsó egyenese is rövidebb volt. A Hungaroring azóta is a versenynaptár szerves része, az olaszországi Monzát leszámítva nálunk rendezték a legtöbb nagydíjat megszakítás nélkül.

A csúszka mozgatásával megnézheted a Hungaroring változását:

Domináltak a Schumacher-testvérek: Michael 9, Ralf a Williamsszel 3 futamot nyert az akkor rekordhosszúnak számító 17 futamos szezonban. Ekkor lépett a Forma-1-be Fernando Alonso és Kimi Räikkönen is, de Jos Verstappen is a mezőny tagja volt. Ha ránézünk a 2021-es mezőnyre, hasonló névsorral találkozhatunk: Alonso kétéves kihagyás után ismét a mezőny tagja lett, Räikkönen ugyanazzal a csapattal megy, mint húsz éve, viszont a Schumacher és Verstappen neveket már a gyerekeik öregbítik tovább.

2001-ben még 11 csapat autói állhattak fel a rajtrácsra. Ez a szám az elmúlt húsz év során a legtöbb évben inkább tíz volt, de előfordult, amikor 12 istálló versenyzett a Forma-1-ben. Három csapat változtatás nélkül jelen van a mai mezőnyben, ők éppen a korábban említett Ferrari-McLaren-Williams trió. Utóbbinál ugyan a tulajdonos már nem a család, de névváltoztatás nélkül teljesítették a legnehezebb időszakokat is.

Napjaink legjobbjai, a Mercedes és a Red Bull régebben egészen más formában voltak jelen. Korunk bajnokcsapata annak idején a Honda félgyári alakulata volt (BAR), míg az energiaitalosok a Ford F1-es kalandjának örökségét vitték tovább (Jaguar). A zöld autók 2021-re visszatértek a mezőnybe az Aston Martin révén, de a silverstone-iak Jordanként még sárga kocsijaikkal vittek színt a középmezőnybe, illetve a hátsó régiókba. A Sauber ma Alfa Romeóként megy, de az alapok továbbra is Svájcban vannak, és az AlphaTauri is a Minardi egykori központját használja. Az Alpine is a Benetton-Renault leszármazottja, az egyedüli, később újonnan induló csapat pedig a Haas.

Az autóipari trendek a Forma-1-et sem hagyták érintetlenül: az elmúlt húsz évben a motorok lökettérfogata és hengerszáma majdnem a felére fogyott: a 3,0 literes V10-esektől a 2,4 literes V8-asokon át 1,6 literes V6-osokig jutottunk. Visszatért a turbó, és előtérbe kerültek a hibrid megoldások. A biztonság is folyamatosan fejlődött: alacsonyabbra kerültek az orrkúpok, így a ráfutásos baleseteknél kevesebb autó emelkedett a levegőbe, és glória került a pilóták feje fölé, melyekkel elkerülhetőek a Jules Bianchi tragédiájához hasonló esetek.

Habár Michael Schumacher is a Vezess létezése alatt ért a csúcsra, az elmúlt húsz év legmeghatározóbb pilótája Lewis Hamilton volt, aki eddigi hét bajnoki címének mindegyikét ez idő alatt nyerte. Nem mehetünk el persze a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel mellett sem, aki a mai napig a legfiatalabb vb-győztesnek mondhatja magát. Hármukon kívül Alonso kettő, Räikkönen, Jenson Button és Nico Rosberg egy-egy bajnoki címig jutottak.

Kijelenthetjük, hogy magyar szempontból a 2003-as és a 2004-es év volt a legkülönlegesebb mind közül: ekkor került a világ legjobbjai közé Baumgartner Zsolt. Hazánk máig egyetlen F1-es pilótája Ralph Firman bukása után ugrott be a Jordan versenygépébe a 2003-as Magyar Nagydíjra, első futamának azonban műszaki hiba vetett véget. A soron következő Olasz Nagydíj volt számára az utolsó abban az évben, Monzában a 11. helyen látta meg a kockás zászlót. 2004-ben Zsolt a Minardival teljes szezont futhatott, és a monacói 9., valamint a kanadai 10. hely után sikerült elcsípnie az akkor egy pontot érő nyolcadik helyet az Amerikai Nagydíjon.

Mi is ott voltunk

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy rengeteg interjút készítettünk egykori és jelenlegi Forma-1-es versenyzőkkel, csapatfőnökökkel vagy a sportághoz más szinten kötődő személyekkel, még úgy is, ha többségükkel csak akkor találkozhattunk, ha a Magyar Nagydíj idejére érkeztek hozzánk.

Az elmúlt évek változásait is velük együtt követhettük. Szem- és fültanúi lehettünk, ahogy a takarékosabb V6-os turbómotorok érkezésének várása átalakult kisebbfajta undorodássá és a V8-asok és V10-esek utáni vággyá, de a glóriáról alkotott vélemények is eléggé megoszlottak annak bevezetésekor.

A szakmázás mellett azért nem felejthetjük el, hogy ők is halandó emberek: ugyanúgy járnak bevásárolni, hétköznapi autókat vezetnek és azokat a zenéket hallgatják, mint mindenki más. A foglalkozásuk ugyan legtöbbször irigylésre méltó, de nekik is vannak problémáik, amiket viszont mi nem irigyelnénk. Minderre talán az egyik legjobb példa az elmúlt évekből Robert Kubica volt, akinek szembe kellett néznie azzal, hogy kilenc év kihagyás után már nem olyan a Forma-1, mint annak idején, amikor ő volt a mezőny egyik legjobbja.

Hogy milyen változások zajlanak majd a jövőben a Forma-1-ben, azt pontosan valószínűleg a résztvevők sem látják előre. Bármi is történjék, ahogy eddig is tettük, ezután is igyekszünk megszólaltatni a főszereplőket.