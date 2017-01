Önmagát figurázta ki egy magyar “autónepper”

Természetesen rendszeresen szervizelt, most esett át nagy szervizen, minden kopó alkatrész kicserélve, sőt még a nem kopó is.

Biztos nem lehet unalmas az élet egy ilyen kreatív apuka mellett. Hirdetésének szövege hasít, mint az orvosi szike. A Joker matrica indokolatlan az Opel Zafira OPC-n, de bárcsak ennyi baja lenne.

“Eladóvá vált szeretett családi egyterűnk. Amit tudni kell róla, második tulajdonostól, természetesen orvos sebész mérnökök, sőt annak is a feleségétől, csak fűtött garázsban használták, megkímélt hölgy tulajtól, stb, stb. a szokásos sablon duma. Az autó makulátlan gyári állapotnak örvend, leszámítva a tengernyi rozsdát és a kivagdalt bőr üléseket, de mit vár az ember egy szikével rohangáló sebésztől.

A kopott szakadt kormányt természetesen újra kell húzatni de manapság olcsón megszámítják. Szóval ez egy Zafira OPC 2.0 turbó benzin 192lóval, fogyasztása nem számottevő, durván 9-24 liter között ingadozik, de egy ekkora autónál ez elfogadható. Természetesen rendszeresen szervizelt, most esett át nagy szervizen, minden kopó alkatrész kicserélve, sőt még a nem kopó is. A szokásos sablonduma. 124900km-el vettem, jelenleg 125600nál jár, ha esetleg vki a km futás hitelességét vitatná, mutatok neki olyan hitelt érdemlő bizonylatokat amit még életében nem látott használt autónál. Az oldalán lévő Joker, csak matrica, mivel a Batman forgatásán is használták a járművet.



Az autó ára 1440000 tokkal vonóval, ebben benne van mindenféle átfutási, forgalomba helyezési költség és a 2 év műszaki. Ha esetleg vásárlási szándékkal érkezik valaki és nem csak kipróbálom hú de jól megy meg nem vezettem ilyet, azzal hajlandó vagyok alkuba bocsátkozni. Az extrákat nem sorolhatnám, van benne elég hisz nem egy alap Zafira de azért egy kis ízelítő hogy mégis tudd mit veszel: kormány, 7 ülés, 4kerék. Ugye, ugye ott van a járgány felszereltségben.”