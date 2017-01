Nemcsak nőknek: új Nissan Micra

Röviden – Nissan Micra 2017 Mi ez? A Nissan kisautója, a Micra ötödik generációs, 2017-es modellje Mi tud? Méretben és minőségben is nagyot ugrott elődjéhez képest az új modell Mibe kerül? Hazai ára még nincs, majd márciusban derül ki, mennyiért vásárolható meg Kinek jó? Azoknak, akik menő, csinos belsejű, négy embernek is kényelmes városi autóra vágynak

Hosszabb, szélesebb és laposabb lett a Nissan először 1983-ban bemutatott kisautója, a Micra legújabb változata. Az ötödik generáció sokkal komolyabb megjelenéssel, minőségi, szebb belsővel és érdekes extrákkal próbálja megfogni a kategória vásárlóit.

Külső, karosszéria

A korábbi modellekhez képest a legnagyobb újítás, hogy az autó egy milliméter híján négyméteresre nőtt. Ez komoly, 17,4 centis gyarapodást jelent, amivel együtt járt a tengelytáv érezhető, 7,5 centiméteres növekedése is miközben még közel 8 centivel szélesebb is lett az autó. Felfelé nem terjeszkedett, sőt, 5,5 centivel laposabbá vált elődjénél. Mindenki örülhet a Micra tágasabb, kényelmesebb utastérének, nagy csomagtartójának csak a Note nem boldog, aki bánatában inkább el is ment nyugdíjba.

Nagyot változott az autó megjelenése is, a korábbi bohókás, idétlen formát egy teljesen komoly, sportos formaterv váltotta, így a Micra a jövőben nem feltétlenül csak női autóként jöhet számításba, hanem férfiak is nyugodtan bevállalhatják. Célcsoportként az egyedülálló fiatalokat, gyermektelen párokat, vagy a már saját útjukat járó, idősebb, a szülői házból elköltözött gyermekekkel rendelkező párokat jelöli meg a márka.

A korábbi cuki, gömbölyded Micra már a múlté

Így változott, nőtt, komolyodott a Nissan Micra öt generációja:





A korábbi kerek lámpák helyére húzott, LED-es nappalifénnyel ellátott fényszórók kerültek, amelyek alapáron halogénizzósak, felárért viszont LED világít bennük. Az orr nagy, lapos felület mögül kukucskáló Nissan emblémát kapott. Karakteres vonalak, vasalt élek futnak végig a karosszérián, oldalán a fekete betétektől a tető szinte lebegni látszik. A hátsó ajtók kilincse magasra, a fekete betétbe került, kissé kényelmetlen megoldás, de megszokható.

Hátul tetőspoilerben végződik az autó, ami nemcsak látványelem, hanem ez is hozzájárul az autó remek, 0,29-es légellenállási együtthatójához, amit ezzel a csapott hátú formával elérni nem is olyan egyszerű dolog. Az autó Franciaországban készül, a Clio-val közös üzemben, de attól eltérő padlólemezre. A Micra tízféle színben rendelhető, amiből három kizárólag ehhez a modellhez kérhető és számos apró kiegészítővel szabható személyre az autó megjelenése.

Kétféle lámpa, különböző műszaki tartalommal, stílussal:

Belső tér, csomagtartó

A felnőttebb, sportosabb, csak ötajtósként elérhető modell külseje mellett belsejének hangulata is sokat változott, főleg a felhasznált anyagok és a kivitelezés minősége feltűnően jobb, de a dizájn is klassz . A minőségérzet már az ajtók nyitásánál, csukódásánál érezhető, olyan szépen, határozottan puffan az ajtó, mintha nem is egy kisautóé lenne. Az Acenta felszereltségi szinttől kéttónusú belső kárpit dobja fel a hangulatot, amely az ülések mellett a műszerfal betétjeiben is visszaköszön.

A legtöbb anyag tapintása kellemes, puha, a berendezési tárgyak itt-ott matt ezüst keretet is kaptak. Kormánya alul lapított, jó fogású és rengeteg gomb került rá, a tempomatot, a fedélzeti hifit lehet innen vezérelni és a telefonhívásokat is kezeli. A klímavezérlés egyszerű, de praktikus, alatta vicces, lyuggatott, alulról megvilágított padlójú tárolórekesz van, ami sötétben mókás az apró világító pöttyeivel.

Ülései egész széles határok között mozgathatók, az apróbb hölgyek mellett a kaszáspók alkatú magasabb férfiak is megtalálhatják benne a helyüket. Vagy fordítva, a görbelábú, kurta, kalapos bácsik és az égimeszelő csajok. Mindegy, a lényeg, hogy 203 és 152 centi között állítólag bárki kényelmesen ülhet itt.

Csomagtartója 300 literes, a mélyben elméletileg pótkerék is elfér, de a tesztautókba csak defektjavító készletet tettek. A 60:40 arányban két darabban is dönthető üléstámlák lehajtásával 1004 literre bővíthető a raktér. A csomagtartó mellett kisebb rekeszek is szép számmal találhatók az autóban, a kétliteres palacktól a papír kávés pohárig szinte mindennek megvan a helye. A Micra egyik izgalmas extrája a Bose hangrendszer, ami különleges élményt kínál, igaz, csak a vezetőnek.

Mit tud a Bose-hangrendszere? Izgalmas újdonság a Micrához rendelhető Bose audiorendszer. Az amerikai audiospecialistának nehéz dolga volt, mert árban és a hangszóróknak jutó térben is szigorú korlátokat szab a Micra kategóriája. A három évig fejlesztett új rendszer hat hangszóróval dolgozik. A különleges térbeli hangélményt a vezető fejtámlájába épített két hangsugárzó teremti meg, az ajtókban van egy-egy hangszóró és oldalanként egy-egy magashangsugárzó működik az első tetőoszlopban is. Információink szerint a Nissan egy évnyi kizárólagosságot élvez a rendszer értékesítésében. Ha szerencsénk van, a határidő után más autógyártók is elérhetővé teszik ezt a hangrendszert városi autóikban. A kisautók között más márka nem nagyon kínál Bose-hangrendszert, a kis szabadidőautók között a Mazda CX-3-hoz érhető el egy héthangszórós audioberendezés.

Milyen vezetni?

Adatlap Modell Motor 4 hengeres, turbódízel,1461 ccm Teljesítmény 90 LE @ 4000 ford/perc Nyomaték 22 Nm @ 2000 ford/perc Gyorsulás (0-100 km/h) 11,9 sec Végsebesség 179 km/h Fogyasztás (vegyes) 3,2 liter Listaár: –

Két benzines és egy dízelmotor van a kínlatban, a tavaszi hazai induláskor mindhárom motorral kapható lesz a Micra. Mindegyik motorváltozathoz ötfokozatú, manuális váltó tartozik, de a gyáriak szerint előbb utóbb automatikus váltós modell is várható. Mivel egyelőre csak a két 90 lóerős változatot hozták el a bemutatóra – az egyliteres 73 lóerős szívó benzines csak később érkezik – így ezeket próbáltuk. Az első benyomás mindkét motorral kapcsolatban az volt, hogy nem túl izmosak.

Lehet, a sportos külső miatt érezni lagymatagnak a 90 lovas motorokat, de az sem kizárt, hogy az egy tonnánál érezhetően nagyobb saját tömeg az oka a lustaságnak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sík úton, jellemzően városi felhasználás mellett ez nem tűnik fel, csak dimbes-dombos terepen, emelkedőn. A két kipróbált 90 lóerős motor közül a dízel tűnt meggyőzőbbnek, a nagyobb forgatónyomaték miatt.

Az ötfokozatú váltó karja kicsit magasan található, de jól, ha nem is hibátlanul működik. Futóműve roppant barátságos, komfortos, az úthibákkal simán elbánik, kissé bedől ugyan a kanyarban, de egyáltalán nem bizonytalan. A teljesen hülyebiztos üzemről az intelligens nyomvonal-szabályozás gondoskodik, amely kanyarodás közben automatikusan kezeli az ívbelső kerekek fékeit, így tartva az autót az ideális íven.

A másik, főként kényelmi extra a szintén intelligens menet-szabályozás. Ez a motor és a fék használatával befolyásolja az előre-hátra dőlést, mely akkor tapasztalható amikor az autó nagyobb bukkanón, fekvőrendőrön hajt át. A Micra méretéhez képest csendben, simán, biztonságosan fut. Városban a kategóriában szintén ritka 360 fokos kamerarendszer segíti a manőverezést, amely felülnézeti képet mutat az autóról és környezetéről. A mutatott kép minősége, felbontása nem az igazi, de örüljünk annak, hogy van egyáltalán.

Mikortól mennyiért?

Az új Nissan Micra Magyarországra tavasszal ékezik, márciustól rendelhető – valószínűleg az árára is nagyjából addig kell várni – és az első darabok áprilisban kerülhetnek a vevőkhöz. A méretnövekedéssel és a minőségi, felszereltségi javulással párhuzamosan valószínűleg érdemes arra számítani, hogy nem lesz olcsó kisautó az új Micra.

Az új Micra ötféle felszereltségi szintben lesz kapható, az egyes szintekhez tartozó fontosabb tételek az alábbi listában láthatók:

– Visia : 15 colos acél keréktárcsák dísztárcsával, LED-es nappali menetfény, elektromos állítású külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel, elektromos ablakemelő elöl, hátsó spoiler, Visszagurulás-gátló, Intelligens Vészfékezési Asszisztens, fedélzeti számítógép sebességváltás kijelzővel és külső hőmérséklet kijelzéssel, állítható magasságú vezetőülés, állítható magasságú és távolságú kormánykerék, kéttónusú műszerfal

: 15 colos acél keréktárcsák dísztárcsával, LED-es nappali menetfény, elektromos állítású külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel, elektromos ablakemelő elöl, hátsó spoiler, Visszagurulás-gátló, Intelligens Vészfékezési Asszisztens, fedélzeti számítógép sebességváltás kijelzővel és külső hőmérséklet kijelzéssel, állítható magasságú vezetőülés, állítható magasságú és távolságú kormánykerék, kéttónusú műszerfal – A Visia+ csomaghoz tartozik ezen felül légkondicionáló, és belépő szintű, kéthangszórós hangrendszer

csomaghoz tartozik ezen felül légkondicionáló, és belépő szintű, kéthangszórós hangrendszer – Az Acenta felszereltséghez ezeken felül 16 colos acél keréktárcsák dísztárcsával, színrefújt külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel, színrefújt ajtókilincsek, héthüvelykes érintőképernyős Display Audio infotainment rendszer 4 hangszóróval, illetve sebességtartó automatika és kétszínű kárpit tartozik

felszereltséghez ezeken felül 16 colos acél keréktárcsák dísztárcsával, színrefújt külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel, színrefújt ajtókilincsek, héthüvelykes érintőképernyős Display Audio infotainment rendszer 4 hangszóróval, illetve sebességtartó automatika és kétszínű kárpit tartozik – Az N-Connecta felszereltséghez a következők tartoznak: 16 colos könnyűfém keréktárcsa, első ködfényszórók, behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök, sötétített üveg, bőr kormánykerék, automatikus klímaberendezés, NissanConnect infotainment rendszer 7 hüvelykes érintőképernyővel.

felszereltséghez a következők tartoznak: 16 colos könnyűfém keréktárcsa, első ködfényszórók, behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök, sötétített üveg, bőr kormánykerék, automatikus klímaberendezés, NissanConnect infotainment rendszer 7 hüvelykes érintőképernyővel. A Tekna felszereltséghez a következők tartoznak még: 17 colos könnyűfém keréktárcsák, Nissan intelligens kulcs motorindító gombbal, tolatókamera hátsó parkolássegítő érzékelőkkel, 6-hangszórós BOSE Personal hangrendszer, Biztonsági csomag, személyre szabható utastér elemek.