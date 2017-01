Ezekkel a trükkökkel olcsóbban vehetsz autót

Olcsóbb, mint az sms, és most nyereményjátékkal is ösztönzik az autósokat, hogy a Simple mobilalkalmazással újítsák meg a lejáró autópálya-matricájukat. Az OTP Mobil által fejlesztett és üzemeltetett alkalmazás még akkor is tud segíteni, ha már elhagyta a videokontroll előtti utolsó benzinkutat is.