A Red Bullhoz tavaly tavasszal előléptetett, rögtön futamgyőzelemmel nyitó Max Verstappen az idei évre már a világbajnoki címért való küzdelmet tűzte ki célul, ám az autó relatív versenyképtelensége és az őt sújtó pechsorozat miatt ettől nagyon messze van, 10 forduló után 57 ponttal a bajnokság 6. helyén áll, 120 pontnyira az éllovas Sebastian Vetteltől és 60 egységre saját csapattársától, Daniel Ricciardótól.

“Max bajnok akar lenni, bármit megtesz a győzelemért. Pillanatnyilag nincs erre esélye, de az idei évből is erőt merít. Jövőre egyértelmű a cél. Győzni akarunk, de ha nem sikerül, bonyolultabbá válik a helyzet” – mondta édesapja, Jos a holland RTL GP-nek.

“Max pillanatnyilag nem tehet semmit. Ő mindent jól csinál, jó passzban van, de győzni szeretne már. Ezt lehet látni rajta. A csalódottságot, amiért nem győzhet, ezért is vannak nehézségei. Korábban még nem élt meg olyat, hogy nem győzhet” – magyarázta.

A még mindig csak 19 éves Verstappennek elvileg legalább 2019 végéig szóló szerződése van a Red Bull-lal, saját elhatározásából pedig nem távozhat idő előtt, de a menedzsere is arra utalt, hogy nő a frusztráció:

“Amióta csak bemutatkozott, érdeklődnek iránta a csapatok. Készek voltak szerződést adni neki, de mi a Red Bull-lal szeretnénk nyerni. A Red Bull a saját sztárjaként tekint Maxra, nem akarják eladni” – nyilatkozta Raymond Vermeulen.

“A Red Bullnál nincs kikötve határidő a sikerre, de fontos, hogy Max eredményes lehessen. Továbbra is bízom a csapat javulásában, hiszen a Red Bull Racing négy bajnoki címet is nyert a Renault-val. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a mi türelmünk sem végtelen” – folytatta.

Ami az ifjonc hétvégi, hungaroringi esélyeit illeti, apja bizakodó:

“Max egyértelműen a top3-ban van a magyar pályán. Szerintem Vettel, Max, Hamilton lesz a sorrend. Úgy tudom, a Red Bull hoz néhány fejlesztést, bízzunk benne, hogy beválnak, akkor minden jó lehet.”