Ha a pénz nem akadály

Persze, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül az 50-200 literrel kisebb csomagteret, a rossz kilátást hátra, a második sor extrém alacsony belmagasságát és hogy a kevesebbért még közel másfél millióval többet is kell fizetni. De álljunk csak meg! Ez egy kupé! Egy életmódot, egy életfelfogást, egy életérzést és egy társadalmi (értsd pénzes) helyzetet képvisel. Emellett igazban eltörpül, hogy már nem is ülünk olyan magasan és nem is rendelkezünk olyan bőséges helykínálattal, mint amivel az első szabadidő-autók (értsd SUV-k) meghódították a világot.

Adaptív csillapítású acélrugós felfüggesztésével a Mercedes-Benz közel olyan élénk, mint a BMW, annak minden keménysége nélkül

A Mercedes GLC hagyományos változatához képest az alapjaiban nem változott meg a kupé, a tengelytáv és az alépítmény gyakorlatilag változatlan. A kifejezetten magas minőségben kivitelezett utastér is jórészt ugyanaz, csupán a tető íve lejt jobban, ezért alacsonyabb a fejtér, amin kívül a hét centiméterrel túlnyúló csapott hát jelenti az igazi különbséget.

Szemből és hátulról dögösebb a kupé, oldalról laposabb és nyúlánkabb, mint a GLC. A recept nem saját, a BMW ezt már 2014-ben eljátszotta az X3-assal, igaz ott látványosabb lett a különbség. A lejjebb helyezett tömegközéppont, a merevebb stabilizátorok és feszesebb rugók vezetés közben meghazudtolják az X4 nagy tömegét. A hathengeres benzinmotor játszi könnyedséggel cipeli az 1890 kilogramm üres tömegű kocsit, spontán reakcióival igazán élményszámba megy az X4 vezetése. Felárért (366 100 forintért) adaptív futómű teszi kényelmesebbé az utazást.

Háromféle futómű választható

A Mercedes-Benz is sportfutóművet tesz alapból a GLC Coupé alá, ahogy nem kér pénzt a 18-as könnyűfém kerekekért sem. A sportos vezetést és a paprikás hangulatot jól támogatja a változó áttételű kormányzás. A légrugózás opció, a 2261 eurós (azaz 703 000 forintos) felárért kivételes futóművet adnak. Aki a köztes utat szeretné követni, van számára megoldás: acélrugók változtatható csillapítással.

Ennél is csupán egy kapcsolót kell elfordítani, az autó máris komfortossá, dinamikussá, vagy sportossá válik (felára 1130 euró, azaz 351 000 forint). Utóbbi beállításban az autó gyorsabban reagál a kormány mozdulatokra, jobban megmozdul az autó feneke és az alulkormányozottsági hajlam is csökken. Az egészben az a legjobb, hogy még a legextrémebb fokozatban sem kemény vagy kényelmetlen az autó. Ugyanezt a bajor riválisra nem lehet elmondani.

A márkára jellemző stílus- és viselkedési jellemzőket megtartották, a Coupé olyan szolgálatkész és alkalmazkodó, mint egy jól idomított brit komornyik. A menetdinamikai kapcsoló négy egyedileg testreszabható vezetési módot kínál, sport üzemmódban a gáz adagolása spontán és határozott, a kormány szervorásegítése mérsékelt, miközben az automatikus váltó a lehető legrövidebb váltásokkal fokozza a lendületet. Az indulatok elszabadulásához megfelelő háttérzenét a szintén opciós sportkipufogó-rendszer szolgáltatja (416 euró, azaz 130 ezer forint).

Miközben a BMW X4 érett és jól bevált motorkínálattal várja a vásárlókat (négy benzines 184-360 lóerő között és három dízel 190-313 lóerő között), addig szeptemberben a Mercedes-Benz csupán három négyhengeressel rukkolt ki 170 és 211 lóerő között (220 d, 250 d és 250). Mindhez kilencfokozatú automatikus váltó és összkerékhajtás jár szériában. Decemberben érkezett a 350 d, a 300 és a 350 e plug-in hibrid verzió. Utóbbi az egyetlen, amelyet a régi 7G-Tronic automatával szerelnek.

A hibrid mintegy 8 000 euróval (azaz 2 488 000 forinttal) lesz drágább a kétliteres turbóssal szerelt GLC 250 Coupénál, de cserében alacsony fogyasztást és modern hibridtechnológiát kínál. Ezzel nem képes lépést tartani a BMW, ahogy a paletta másik végén, a 136 lóerős, hátsókerékhajtású GLC 200 d Coupénak sincs közvetlen bajor ellenfele. Ami a spotváltozatokat illeti, a csillagosoké még az év vége előtt megérkezik. Az AMG GLC 43 négyhengeres, kétliteres turbómotorja 367 lóerős.

A ledes fényszórók felárasak

Egyébként a BMW és a Mercedes két igen hasonló modelljének tudása és általuk nyújtott szolgáltatások között sincs nagy különbség, mint ahogy a méreteik is szinte azonosak. A vásárlók döntését az extralista sem könnyíti meg, mindkét gyártó drágán méri a korszerű kényelmi és technológiai felszereléseket.

Csomagterük literre azonos (500-1400 liter), de a Mercedesnél magasabbra kell emelni a csomagokat, ráadásul a ledöntött ülések nem képeznek teljesen sík felületet, van egy kis emelkedő benne. A BMW X4-ben ugyanakkor kényelmetlenebb a rövid és mély ülőlapú második sor, kevés a lábtér. A pilótafülke sem hordoz túl sok izgalmat, kissé elmúlt már berendezései fölött az idő, akár unalmasnak is mondhatnánk. Főleg, ha egy napon említjük a GLC Coupéval.

Bár a navigációs képernyő kisebb a BMW-ben, az immár jól bevált iDrive kezelhetősége sokkal könnyebb és egyértelműbb, mint a Mercedes kettős irányítása. A GLC Coupé menüje érintőpadon és tekerhető kapcsolóegységgel is kezelhető. A kényelmi és biztonsági arzenál hasonlóan fejlett.

A GLC Coupé elektromos ötödik ajtót, tolatókamerát, művészi szinten steppelt bőrkárpitot és sok más különlegességet ad ingyen, az ülésfűtésért, a vetített kijelzőért és a legtöbb vezetősegédért azonban borsos felárat kér még az exclusive és AMG-line csomagok megvásárlása mellett is. Bármennyire is viccesen hangzik, lámpája pedig alaphelyzetben halogén. A BMW legalább bixenonnal világít alapáron is. Ahogy a magyar közmondás tartja: nincsen fény árnyék nélkül!

Összegzés – A különlegesség ára

Egy szabadidő-kupé mellett racionális érveket keresni botorság. A helykínálat, az áttekinthetőség és az ár nem elég ellenérv, ha egyszer beleszerettünk a formájába. Mindkét gyártó a vezetési élményre koncentrál, igyekeztek az autókat már álló helyzetükben is dinamikusnak láttatni. Adaptív csillapítású acélrugós felfüggesztésével a Mercedes-Benz közel olyan élénk, mint a BMW, annak minden keménysége nélkül. Látványban pedig túltesz riválisán.

Ez a cikk az Autó Magazin 2016/10. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Dino Eisele Copyright 2016 MPS