Fiat, ami velejéig Mazda

Szeszélyes, mint az olasz nyár… Ne keressenek ebben átvitt értelmet, vagy egy olasz sláger kezdőmondatát. A változékony észak-itáliai nyár nem zenésíthető meg, csupán megélhető, s még akkor is különleges, ha a sötét felhők mögül ki sem látszik a déli nap. Nyugalmunkat csupán az zavarhatja meg, hogy kissé hangosabban rázza a Mamma a spagetti-szűrőt, csapkodja vele a nagy tálat, amiben hamarosan összeolvad a parmezán sajt, a paradicsomszósz és a friss bazsalikom zamata.

Érthető a dühe, az olaszok kissé hamar távoztak az Európa Bajnokságról, ráadásul pont a németek küldték őket nagy nehezen haza. Persze az itt nyaraló németeknek sem ér fülig a szájuk, a Nationalelfet az Eb házigazdái búcsúztatták.

A kormányzás, a komfort, az autó irányítása, vezethetősége, a futómű, mind egyértelműen mazdás

De sebaj, még egy újabb bajnoki cím sem adhat akkora örömet, mint ez a csöpp, olaszosított autó, a Fiat 124 Spider. Vezetni fogjuk hamarosan, már csak egyet kell aludni. A kiadós ebéd után jön a nyugalom újabb felvonása – tudnak élni ezek az olaszok! Még az sem zavarja meg a jó kedvet, hogy ismét leszakadt az ég és minden csupa víz. Semmi sem tarthat örökké – mondta fotósunk, és milyen igaza lett! Reggelre a sötét felhők az Adria felé vették az irányt és a Garda-tó fölött a fák lombjai között kikukucskált a nap.

Szép piros autót néztünk ki a menetpróbára, ezt a színt – stílusosan – szenvedélyes vörösnek (rosso passione) nevezték el, a magyar árlistában nincs is felára. A vakító fehér fényezés 60 ezer forintba kerül, 110 ezer forintért számos, a szemnek igen kedves, tompa metálfényezéssel is választhatjuk a 124 Spidert (bronz, szürke, kék, fekete árnyalatokban, kacifántos elnevezésekkel). Bevallom, nem is tudnám más színben elképzelni, mint ez a vörös. Valahogy ez égett be a tudatomba. Ha olasz sportkocsi és ráadásul nyitott, az csak vörös lehet. Vagy esetleg piros.

Miközben zárt tető alatt ezekről az olaszos közhelyekről gondolkodom, beugrik, hogy mitől kapott plusz olaszos ízt ez a Hirosimában készülő, végletekig japán autó. Hisz ez egy Mazda MX-5 – mint az köztudott. Csak más az illata, más a zamata. Hogy mitől? A tésztát a bazsalikom bolondította meg, a Fiat 124 Spidert pedig olasz motorja teszi naggyá. Az Itáliában szerelt motorokat a felkelő nap országába szállítják. Ott gondos japán munkások beépítik az olaszosított Mazdákba, hogy a következő hajó a világ minden zugába elvigye ennek a két igen fontos autóipari nemzetnek a közös termékét.

A recept titka tehát a motor. Kétféle van belőle, mindkettő 1,4 literes Multiair, de az egyik 140, a másik 170 lóerős. A csúcsmodell Abarth néven érkezik, tesztünkben a gyengébbet faggattuk. És ezzel is elégedettek voltunk, nagyon is! A gyári adatok szerint végsebessége 215 kilométer/óra, álló helyzetből 100 kilométer/órás sebességre 7,5 másodperc alatt ugrik. Igazából ezek nem is fontos adatok egy ilyen autó esetében. Sokkal lényegesebb, milyen érzés vezetni. Hogy örömet okoz-e? Természetesen!

Az olaszimádók és a Fiat rajongói azonban jobb, ha leülnek, mert markáns véleményt osztok meg a vezetési élményről. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Fiat 124 Spider vezetése pontosan annyi örömet okoz, mint egy Mazda MX-5 vezetése. Se többet, se kevesebbet. A kormányzás, a komfort, az autó irányítása, vezethetősége, a futómű, mind egyértelműen mazdás.

A tetőnyitás gyors és egyszerű

Csoda is lett volna, ha nem. Persze, láttunk már csodákat. Szerencsére az olaszok nem változtattak a pofon egyszerű tetőnyitási és csukási ceremónián sem: kibiztosítjuk a tetőt, majd egy határozott mozdulattal hátratoljuk, és ha kell még, egy mozdulattal lenyomjuk kattanásig, hogy a retesz záródjon. Visszafelé ugyanez a művelet, ami egy kis rutinnal nem egészen egy másodperc. Rutin nélkül lehet akár három is… A tető egyszerű vászon, így sokat nem nyom a mérlegen, a kocsi tömege csupán 1125 kilogramm. Hol van ez a pehelysúly a német gyártók könnyűszerkezetes, alumíniumvázas megoldásaitól, amelyek fejlesztésébe súlyos pénzeket ölnek.

Műszaki adatok Fiat 124 Spider

Listaár 7 490 000 forint

Motor S4 turbófeltöltéses benzinmotor, 1368 cm3, 103 kW (140 LE) 5000/percnél, 240 Nm 2250/percnél

Saját tömeg 1125 kg

Tömeg/teljesítmény 8,0 kg/LE

Erőátvitel Hátsókerék-hajtás, hatfokozatú kézi sebességváltó

Futómű Elöl dupla keresztlengőkaros, hátul több lengőkaros felfüggesztés. Elöl-hátul csavarrugó, teleszkópos lengéscsillapító, torziós keresztstabilizátor. Elöl belső hűtésű, hátul tömör tárcsafék.

Gumiméret: 195/50 R 16

Hossz. x szél. x mag. 4055 x 1740 x 1230 mm

Menetteljesítmények 0-100 km/h 7,5 s; 215 km/h

Fogyasztás (NEDC) 6,4 liter/100 km

Elég átengedni egy nyugdíjas csoportot a zebrán, máris lecsaptuk a vászont és élvezzük a napsütést. A menetszél felszárítja az éjjeli eső cseppjeit a vízlepergető anyagról, tisztán hallani a fák lombjai között fészkelő madarak csicsergését. A nap egyre erősebben tűz, a tó vize egyre kékebben csillog, de hiába melegítik az ég sugarai, hidegsége mélyről fakad. A jégkorszak végén a völgyet gleccservíz töltötte fel, a római időkben Lacus Benacus volt a neve, a longobárdok adták később a Garda-tó nevet.

Sok izgalmas történetet és történelmi eseményt mesélhetnék, gondoljunk csak a Habsburgokat meggyengítő solferinói csatára, de most mégis inkább koncentráljunk azokra az izgalmakra, amit a Fiat roadster tartogat számunkra észak felé Malcesine irányába. Balról a Monte Baldo magaslik, a tó másik oldalán Campione és Pive ablakain csillan meg a fény.

Itt az idő egy jó habos cappuccinóra egy kis tóparti kávézó teraszán, számtalan ilyen találunk. Árnyékban parkolunk, a kávé kitűnő, mint egyébként bárhol Olaszországban. Ezzel nem foghatunk mellé, mint ahogy a Fiat 124 Spiderrel sem.

Kiegyensúlyozott és erőteljes a turbó

A pihenő után a hegyek felé visz az utunk, a tó irányából számos szűk út vezet Trentinón keresztül a Monte Baldo rejtelmeibe. Kezdetben magányosan haladunk, az útvonalat a jelentősebb bédekkerek nem is jegyzik, csak az ínyenc motoros túrázók ismerik: néhány német rendszámú motoros süvít el mellettünk. Nem azért mert lassúak lennénk. Sőt, ellenkezőleg, a Multiair turbó egyenletesen építi fel erejét, izmos, rugalmas és sokkal kifinomultabb, mint az MX-5 szívómotorja.Erőforrás tekintetében a Fiat kétségkívül jobbat nyújt.

A sebességváltó japán, hiszen hosszában beépített motorhoz és hátsó kerék-hajtáshoz nem tart a polcon külön szerkezetet a Fiat. A Mazda egysége köztudottan az egyik legjobb a világon, négycentis úton jár, férfiasan határozott és pontos.

Másképp riszálja azonban a fenekét a Fiat, mint a Mazda. Alig észrevehető a különbség, de az olasz nem dobja el olyan durván a hátsóját, mint amilyen vehemensen azt a japán teszi. Így nem okoz különösebb gondot még a nedves hegyi szerpentineken sem átevickélni, a víz fölött már a Monte Tremalzo birodalmában kelünk versenyre a hegyre feláramló köddel. Csak pár kilométerre vagyunk a céltól, Caprino Veronese csodás szikláiról parádés a kilátás.

Túl sokat bámészkodtam azonban útközben, gyorsabban értek fel a csúcsra a nyomomban lihegő viharfelhők. Mire beérnék a kisváros főterére, elered a jó meleg nyári eső. Első cseppjeit még ízlelgetem a számban, aztán egy határozott mozdulattal lecsukom a tetőt. Nyár nincs eső nélkül, de végre újra van Fiat tető nélkül!

Ez a cikk az Autó Magazin 2016/9. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Hans-Dieter Seufert, Tobias Sagmeister Copyright 2016 MPS