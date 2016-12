Mennyit bírnak a villanyautók?

A nagyvonalú kedvezményeknek köszönhetően sem biztos, hogy tömegtermékké válnak akár a legkedvezőbb árú villanyautók is. Csekély hatótáv, hosszú töltési idő, nyomorúságos infrastruktúra – mind-mind komoly akadályok. A Kia Soul EV, a Nissan Leaf és a Renault Zoe most megmutatják, milyen az elektromobilitás a hétköznapokban.

Egy picit megmozgathatja az alternatív autók hazai kereskedelmét, hogy a magyar kormány is kedvezményt ad a csak villannyal közlekedő újautók vásárlóinak. A támogatás a bruttó vételár 21 százaléka, maximum másfél millió forint, és csak olyan új járművek megvételére, lízingelésére vonatkozik, amelyek ára nem haladja meg a 15 millió forintot. A támogatásra október 27-től lehet pályázni, idén 2 milliárd forintos a keret. A kedvezményt a gyártók is megfejelték, szinte mindegyik hazai villanyautó-forgalmazó további árkedvezményt nyújt.

Rövid cammogás után a Leaf az országúton állt meg

Az árak azonban még így is extrémen magasak a magyar átlagember pénztárcájához mérten, és a megfelelő infrastruktúra hiánya sem kedvez a zöld autók elterjedésének. Meglepő módon az is kerékkötő lehet, hogy nincs elég autó a kereskedésekben, a gyári kapacitásokat ugyanis nem bővítették eléggé. No, nem is a Jedlik Ányos-terv miatt, hanem például amiatt, hogy immár Németországban is mintegy 4 000 eurós támogatás (1,236 millió forint) jut minden villanyautóra.

Tesztünkben három, Európában igen népszerű villanyautót hasonlítunk össze: állami kedvezménnyel a Nissan Leaf 6,98 millió forinttól, a Kia Soul EV 7,99 millió forinttól vihető haza, a Nyugat-Európában igen kedvelt Renault Zoe forgalmazásáról viszont egyelőre még nem döntött a Renault hazai importőre.

Nehezen hasonlíthatók

Összehasonlításunkat kicsit megbonyolítja, hogy a Renault Zoe vásárlói nem kapják meg örökbe az akkumulátorokat, azokat csak bérlik, cserébe mindig garantált a megfelelő műszaki állapotuk. Az akkumulátorok bérleti díja számos tényezőtől függ, de legolcsóbban havonta 49 euróért (15 150 forint) juthatunk hozzá. A Nissan Leaf esetében a vevő Németországban választhat az akkumulátor bérlése és megvásárlása között, nálunk csak a vételi konstrukció érhető el, a vevő csak a 24, illetve a 30 kWh kapacitás között tud választani.

Listaáron a legolcsóbb Leaf 8 480 000 forintba, a legdrágább 10 679 000 forintba kerül. Hasonló a helyzet a Kia Soul EV esetében is, amely csakis egyféle, gazdag felszereltségben, listaáron 9 959 000 forintért érhető el, azaz kétszer annyiért, amennyiért belső égésű motorral szerelt Soult is vehetnénk. De most nem azon fogunk siránkozni, hogy miért ilyen drágák még mindig a villanyosok, hanem annak járunk utána, milyen ez a három autó a hétköznapokban.

De mielőtt részleteznénk, mit is tapasztaltunk a Soul, a Zoe és a Leaf tesztelésekor, még egy rövid megjegyzés arról, hogy az eddig felsoroltakon kívül még mi akadályozhatja az elterjedésüket: az esetenként hosszú a szállítási idő. Ha a központi raktárakban van belőlük, akkor a Kia Soul EV két hét, a Leaf négy-öt hét várakozás után átvehető, de ha a készlet kifut, akkor több hónapos várakozásra kell felkészülni. A Renault Zoe itthon jelenleg nem kapható, de importját fontolgatja a hazai képviselet.

A három villanyos a töltőoszlopra csatlakoztatva száz százalékos akkuval vár a mélygarázsban, szóval kezdjünk is neki az első tesztkörnek. A Bosch boxbergi pályájára visz az utunk, ahol újra teljesen feltöltjük őket. A legrövidebb út oda 103 kilométer autópályán, ami nem lehet probléma egyik kocsinak sem, hisz induláskor a Soul 160, a Leaf 220 kilométeres hatótávot ígért. De, hogy egy kissé izgalmasabbá tegyük a próbát, nem a legrövidebb utat választjuk. Beiktatunk egy kis kitérőt a stuttgarti forgalomba, ahol sokszor kell megállni és újra elindulni, aztán 20 kilométeren át autópályán is hajszoljuk a versenyzőinket, hogy végül kitikkadva, legalább 150 kilométerrel a kerekekben, megerőltető hegymenet után, kimerített akksikkal érkezzünk meg Boxbergbe.

Napi 150 kilométeres ingázásra mind jó

A város és az autópálya csak lassan emészti fel a Soul, a Leaf és a Zoe energiatartalékát. Ezeken a szakaszokon jól teljesítettek – állapítottuk meg mindannyian az első 30 kilométer utáni autócsere tapasztalatait elemezve. A legelső szakasz mintegy 10 százalékkal csökkentette a töltöttséget.

Tesztünk során használtuk a klímát, teljesen normálisan hajtottuk az autókat, ezúttal a cél nem az volt, hogy a lehető leghosszabb hatótávot elérjük. Utunk festői szépségű hegyek között vezetett tovább, érezhető szintkülönbségek nehezítették a villanyosok dolgát, de csak egyszer álltunk meg a fotózás kedvéért. A vadászházban egy kis fasírtot, fehér zsemlét és kávét töltöttünk magunkba egy bükkfa árnyékában. Mivel a hatótávok még rendben voltak, a kocsik nem kaptak frissítő elektronokat, sőt úgy láttuk Boxberg környékén még tehetünk pár utolsó kört.

A Zoe Bernd Stegemann kollégám szerint olyan, mint egy régi Clio. És valóban: mindannyian egyetértettünk abban, hogy hármójuk közül a Renault viselkedik a legkisautósabban. A szűkös belső, a nyomorúságos ülések, a meredek üléstámla mind a korábbi francia kisautóra emlékeztetnek. Kivétel a rugózási kényelem, ami annál sokkal ridegebb. Csillapításban a nagyobbak sem domborítanak, de a trióból mégis a koreai a legkényelmesebb.

“Olyan vezetni, mint egy teljesen normális autót”. Ezzel a kijelentéssel Rudi Seufert kollégám járt a legközelebb a valósághoz. Tőle egyébként ez nem kis bóknak számít. És valóban: a térkínálat, a variálhatóság és a vezetési tulajdonságok tekintetében ez az autó kéri a legkevesebb kompromisszumot. A villanymotorja erős, az áttételek jól eltaláltak és ugyanolyan messze visz, mint amennyire a másik kettő, pedig azok elméletben sokkal hosszabb távot ígértek.

A Zoe kicsivel jobban teljesített

A Soul EV akkumulátora 162 kilométer után adta fel. Kitartóan figyelmeztetett a végén, aztán szabadon gurult és egy buszmegállóban állt meg. Busz nem jött, annál inkább érkezett egy utánfutós Mitsubishi Pajero, amelyre felpakoltuk a Kiát. Csupán két kilométerrel tudott többet megtenni a Nissan Leaf, amely 164 kilométer után adta be a kulcsot. Üresben kellett letolni az út szélére. Az utolsó jelzést követően még pár száz métert megtett teknős tempóban. A Zoe bírta a legtovább, 167 kilométert tett meg egy töltéssel. Utolsó erejével azonban még felmászott az utánfutó platójára.

Első felismerés: ha megkapjuk a jelzést a lemerülésről, nem sok jót remélhetünk, nagyon hamar vége a menetnek.

Második felismerés: a Kia ugyanannyit képes megtenni egy töltéssel, mind a másik kettő, holott azoknál sokkal rövidebb hatótávot ígér. Ezt a villanyautóknak szánt takarékossági normakörünk is bizonyította. Ott a Soul 100 kilométerenként 18,1 kWh energiát fogyasztott, a Leaf 19,1-et, míg a Zoe 17,5 kWórát, miközben neki van a legkisebb akkumulátora (csupán 22 kWh-s). Ez normál áramdíjjal számolva (bruttó 37,56 forint kWóránként) kb. 650-750 forintot jelent. Ebből következik a harmadik felismerés, hogy bár a villamosáram tankolása olcsó, de nem annyira, hogy az e-autók magas ára belátható időn belül megtérüljön.

Negyedik felismerés: a három kompakt villanyautó teljesen alkalmas a mindennapokra, amennyiben 150 kilométerenként van lehetőségünk áramot tankolni. Ekkora távot bármelyikük megtesz úgy, hogy közben zenét hallgatunk, hűtjük, vagy fűtjük az utasteret és néha még padlógázzal is megörvendeztethetjük magunkat.

A helyszínen három éjszakán át töltöttük az autókat, hogy a méréseinket elvégezhessük. A tesztpályán a Kia bizonyult a leggyorsabbnak, 10,8 másodperc alatt – a gyári adatnál 0,4 másodperccel gyorsabban – teljesítette a százas sprintet. Végsebessége figyelemreméltó: 145 kilométer/óra. Simán veri a másik kettőt. Nem meglepő tehát, hogy a visszaútra a három közül a Soult választottam. Annak ellenére tettem így, hogy a megerőltető próbák után egy kissé összezavarodott a koreai fedélzeti számítógépe.

Óvatosan, 80-100 kilométer/órás tempóval, autópályán mentem. Szerencsére baj nélkül elértem a szerkesztőségi mélygarázst, ahol már várták a tesztautót a Kia emberei. A hazaúton bevillant az ötödik felismerés is: a villanyautó vezetése megnyugtat. Körülöttünk mindenki nyüzsög, zizeg, morog és zakatol, mint egy rosszul vágott és felgyorsított filmszalag, miközben bennünk leülepednek a gondok, érlelődnek a gondolatok és kisimulnak a ráncaink. Hab a tortán, hogy akár 1,5 milliós támogatást is kapunk hozzájuk.

Jobbak, mint gondolnánk

Nem kell túl sok kompromisszumot kötnünk, ha a technológiailag legmodernebb villanyautókat választjuk. Mindhárom jó benyomást tett ránk ésszerű hatótávjával, elfogadható kényelmével és gyakorlatiasságával. A legnagyobb meglepetést a Kia Soul okozta. Kombis karosszériája, jó helykihasználtsága és a kiváló vezetési jellemzői mellett elismerésünket érdemelte ki izmos villanymotorja. Ráadásul az összehasonlításból árával sem lóg ki túlságosan, főleg felszereltségéhez mérten.

Műszaki adatok

Járműtípus Kia Soul EV Nissan Leaf Renault Zoe Elektromotor fajtája Állandó mágneses

szinkronmotor Állandó mágneses

szinkronmotor Külső gerjesztésű

szinkronmotor Teljesítmény kW (LE) 81 (110) 80 (109) 65 (88) Nyomaték (Nm) 285 254 220 Tömeg (kg) 1507 1518 1440 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4140 x 1800 x 1593 4445 x 1770 x 1550 4085 x 1730x 1562 Csomagtér (l) 281/891 355/680 338/1225 Tesztfogyasztás (kWh/100 km) 18,1 19,1 17,5 Gyorsulás (s) 10,8 11,2 12,8 Hatótáv (km) (teszt) 162 164 167 Listaár (Ft) (állami támogatással) 7 999 000 9 179 000 23 300 euró

