Melyik autó a legkezesebb?

Korábban a fedélzeti kiszolgálásban minden rendben volt. Minden funkciónak, minden alkalmazásnak volt egy külön gombja. Minél jobban felszerelték azonban az autókat extrákkal, annál több ilyen kapcsoló és gomb tűnt fel a műszerfalon. Időközben akkora fejlődésen mentek végig a kiszolgáló egységek, hogy minden gombhoz egy-egy menü, aztán azok almenüje és funkciók tucatjai tartoznak. Mindezeket érintőképernyőn, tapipadon, forgókapcsolós irányító eszközzel, gesztus-, illetve hangvezérléssel is lehet kezelni.

Azért, hogy megtudjuk, hogy a normális, hétköznapi emberek (nem autós újságírók) miként viszonyulnak a technikai vívmányok ilyen gyors fejlődéséhez, hét 21 és 72 év közötti önkéntest választottunk ki. Őket a kormány mögé ültettük, és bizonyos funkciók kapcsolására, beállítására, valamint a menük kezelésére kértük fel. Tesztünkben hét autót vettünk nagyító alá: az Audi, a BMW, a Jaguar, a Renault, a Tesla és a Volvo legmodernebb kezelőpultjait próbáltuk ki. A régi idők fociját ellenpólusként egy Volkswagen Golf képviselte, amelyben sokkal hagyományosabb a középkonzol.

A kezelhetőség nulla

Az eredményeink egyes gyártók számára riasztók lehetnek. A hobbi tesztelők jelentős részének igen nagy nehézséget okozott a kezelőfelületen való eligazodás. Ebben nem játszott szerepet, hogy a felület érintőképernyő, tapipad, vagy forgótárcsás kapcsoló volt. Korántsem kaptak nehéz feladatot, nem azt kértük tőlük, hogy egy távoli alkalmazással online kössék össze az autót és töltsenek át rá adatokat. Csupán banális kéréseink voltak, mint például egy navigációs célpont bevitele, vagy például a maradék hatótáv kijelzése a fedélzeti számítógépen.

Audi Q7

Hogy mennyi gondot tudnak okozni a legegyszerűbb kérések, azt pont az Audi Q7 mutatta meg. A napi kilométerszámláló lenullázásához csupán egyetlen gombra van szükségünk a műszerfalon. Ám mivel a kormánykerék kitakarja, percekig keresték az önkéntesek, miközben a teljes menürendszert átkutatták. Sokuknak az is gondot okozott, hogy a helyi menük alatt további menüket rejtettek el, amelyeket néha a bal, néha pedig a jobb oldalon lehet előhívni. Annak ellenére, hogy a Q7-es kezelhetősége csupán a középmezőnyre volt jó, hét tesztelőből öt hosszabb távon is nyomogatná. Hasznosnak ítélték a magasra helyezett központi kijelzőt, amely nem rabolja el túlságosan a tekintetünket az útról. Értékelték a hangvezérlés hatékonyságát és a tekerőgombok határozott visszajelzését. Dicsérték, hogy a klíma vezérlése önálló gombokkal történik, és nem kell a menüben keresgélni.

Nem túl gyors, de még mindig népszerű Annak ellenére, hogy információkkal túlterheli a sofőrt, hétből öt tesztelő szívesen használná a Q7 fedélzeti menüjét. A hangvezérlés és az érintőgombok meggyőzték a felhasználókat, a menük szerkezetét és az irányítás lassúságát azonban kifogásolták. + A Q7-es kapcsán a tesztelők kiemelték a magasra helyezett központi kijelzőt, a minőségi kapcsolókat és azt, hogy a funkciók többségét különböző utakon is el lehet érni. Sok jó pontot kapott a hangvezérlés – Túlterhelte információkkal a tesztelőket az Audi fedélzeti rendszere, sokszor belezavarodtak a bonyolult menükbe. Míg a középkonzol funkció letisztultak az előző modellekhez képest, a kormánykerék agyonzsúfolt kapcsolói sok bosszúságot okoznak

BMW 7

Az új hetesben a BMW átdolgozta az eddigi, már-már hagyományosnak mondható kezelési technikáját. Az iDrive forgókapcsoló és az érintőképernyő mellett bevezették a gesztusvezérlést is. Nézzük előbb, hogy melyikkel gyorsabb a navigáció beállítása: a hagyományos forgókapcsolóval, vagy a modern érintőképernyőn. A célpont bevitele az érintőképernyőn a hatékonyabb, ez álló helyzetben 43 másodpercig tartott (iDrive segítségével 44 másodpercig). Menet közben a forgókapcsoló győzött: 51 másodperc alatt végeztek vele szemben az érintőképernyő 56 másodperces idejével. Összességében valamivel rövidebb ideig tartott a feladatok elvégzése, mint az Audiban, az általános kezelhetőség tekintetében a legjobb eredményt a BMW érte el.

A gesztusvezérlés azonban nem jött be a felhasználóknak. A válaszadók a különböző kezelési lehetőségek közül a legutolsónak sorolták be. Voltak más gondok is a BMW-vel: a rádió forgalmi információkat szolgáltató funkcióját alig lehet megtalálni, a piktogramja felismerhetetlen, az iDrive sem reagált mindig intuitívan. Megzavarta a felhasználókat, hogy egyes menükben nem lefelé kell billenteni a tovább lépéshez, hanem forgatni kell a kapcsolót.

Minden a megfelelő módszeren múlik Érintőképernyő, tapipad, iDrive, gesztus- és hangvezérlés: egyetlen autó sem kínál ennyi sokféle beviteli eszközt. Ez tetszett is a tesztelőknek, de egyes feladatokat mégis lassabban oldottak meg benne, mint a versenytársakban. + Értékelték az önkéntesek a többféle beviteli módszert, ahogy tetszett nekik a magas minőségű és kidolgozottságú kezelőfelület is. Dicsérték a magasra helyezett központi információs képernyőt és azt, hogy a legfontosabb funkciók külön gombról is elérhetők – A túl sok lehetőség megzavarta a tesztelőket, nem tudták, hogy az adott feladatot melyik módszerrel és eszközzel oldják meg, egyáltalán hol kezdjék a keresést. Zavarta őket, hogy számos kapcsoló nehezen értelmezhető piktogramot kapott, a gesztusvezérlést kifejezetten utálták

Jaguar F-Type

Az, hogy a Jaguar kezelhetősége nem volt könnyű, igazolja, hogy a szubjektív pontozásban a legrosszabb jegyet kapta. Rontotta a felhasználói élményt a lomha érintőképernyő, amely sokszor csak egy másodperccel később reagált az érintésre. A túl mélyre és lentre beépített központi kijelző jelentősen elvonja a vezető figyelmét az útról. A méréseink alapján a kezelési idő csupán 14 százalékában tud a forgalomra figyelni a sofőr, míg a többi rendszer esetén ez az érték 30 százalék felett volt.

A kezelési idők rangsorában a Jaguar egy hajszállal marad a BMW mögött, így a gyorsabb rendszerek közé tartozik. A tesztelők dicsérték a beviteli mezők modern grafikáját és azzal is elégedettek voltak, hogy az érintőképernyőn alig maradt a használat után ujjlenyomat.

A kis monitor elvonja a vezető figyelmét Vezetés közben a Jaguar kezelőfelülete és visszajelző képernyője annyira elvonja a sofőr figyelmét, hogy az már veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. Ezzel együtt gyorsan és pontosan kezelhető. + A jól elkülönített, összességében logikusan felépített menürendszer kezelése első találkozásra nem okoz nehézséget. Az ujjlenyomatokat nem őrzi meg, nem koszolódik – A kezelőfelület túl mélyen van, jelentősen elvonja a figyelmet a vezetésről. A navigációs rendszert nem lehet hanggal irányítani. A tesztelők kifogásolták, hogy néha túl keményen kell megbökni az érintőfelületet

Renault Espace

A Renault-ban a felhasználóknak tetszett a tablet irányításának gyorsasága és hogy a térképnézetben két ujjal is növelhetjük vagy csökkenthetjük a léptéket. A menü szerkezete logikus, az első ismerkedés során is jó időket mértünk. Míg a kocsi álló helyzetében minden rendben volt, menet közben előjöttek a problémák. A billentyűzet kis betűi még a fiatalabb, jobb szemmel rendelkező tesztelőkön is kifogtak. Mindenki hibásan írta be a keresési adatokat.

Dühítő, hogy a hangvezérlés semmiben nincs segítségünkre, a rendszer vagy nem érti a parancsokat, vagy annyiszor kérdez vissza, hogy kifutunk az ésszerű időkből. Az érintőfelületekkel sem voltak elégedettek a tesztelők, kifogásolták, hogy a hangerőt nem lehet hagyományos módon állítani, csak a képernyőt tudjuk vakon püfölni, hogy ne üvöltsön adott esetben a zene. A kormány alatt elrejtett régi audiovezérlő kapcsolóegység segíthet, ha épp eszünkbe jut, hogy hol találjuk.

Nem hatékony az érintőképernyő Állóhelyzetben praktikus, menet közben azonban kellemetlen a nagy érintőképernyő használata. Magában hordozza a tabletszerű rendszerek minden hátrányát és előnyét. A hangvezérlése csalódást okozott. + A nagyméretű és magasra helyezett érintőképernyő gyorsan reagál a parancsokra, a menü szerkezete első ismerkedésre sem okoz különösebb problémát. Dicséretet kapott a modern grafika – A billentyűzet apró betűi vezetés közben bosszantók, minduntalan hibás szöveget vittek be a tesztelők. Az olyan alapfunkciók, mint a klíma, megérdemeltek volna egy-egy önálló kapcsolót. A hangvezérlés pocsék

Tesla Model S

Egyetlen autónál sem kaptunk ennyire egymásnak ellentmondó véleményeket, mint a Tesla Model S esetében. A 63 éves Elfriede Heubach kezdetben értette, ám menet közben nem tudta egyáltalán használni a kezelőfelületet. “Rémálom” – mondta ki a lesújtó verdiktet. A középkonzol érthetetlensége miatt soha nem venne ilyen autót. Thomas Schorstein vele ellentétben egyszerűen tökéletesnek találta. A 24 éves tesztelőt lenyűgözte az óriási képernyő, amelyen a navigáció szinte teljes útvonala egy képernyőn követhető. A Google Maps használatát nagyon jó ötletnek tartja, mivel ezt az alkalmazást használja telefonján és számítógépén is. Mivel hálózati kapcsolat szükséges a Google-adatok letöltéséhez, a gyengébb térerő jelentősen lerontotta a kezelhetőségi időket.

Kifogásolták a kontextustól független vissza gomb meglétét is. A hangvezérlés nehézkes, nem mindig érti az autó, hogy mit akarunk, a navigációs célok bevitele még német nyelven sem működött, magyar címekkel ne is nagyon próbálkozzunk.

Szellem a gépben Egyszerűen zseniális, vagy teljesen alkalmatlan? A Tesla Model S hatalmas, 17 hüvelykes érintőképernyője két táborra osztotta a tesztelőinket. Eltekintve a szubjektív ítéletektől összegyűjtöttünk pár objektív kritikát is. + A hatalmas monitoron a navigációs térkép soha nem látott részletességgel jeleníti meg az útvonalat. Az érintőgombok elég nagyok. Aki a Google használatához hozzászokott, otthonosan érzi majd magát a Teslában. Az internetes kereséssel különleges célpontokat is megtalálunk – Vezetés közben nagyban elvonja a sofőr figyelmét a forgalomról az érintőképernyő. A gyenge térerő lassítja vagy lehetetlenné teszi a műveleteket, ezen kívül elégtelenül vizsgázott a hangvezérlés is

Volvo XC90

A Renault-hoz és a Teslához hasonlóan csakis hatalmas érintőképernyővel vásárolható meg az új XC90. Az előbbiekhez képest a felhasználóknak újabb nehézségekkel kell megküzdeniük. A piktogramok helyett szöveges menükben kutakodhattak, ami tovább növelte a mért kezelési időt. A menük felépítése nem logikus, így sok percet vett igénybe, míg újdonsült felhasználóink lenullázták a napi kilométeróra-állást.

A rendszer sokszor feldobott olyan kezelőablakot, ahová semmilyen szöveget nem lehetett beírni. Mivel a menüket nem lehet egymástól megkülönböztetni, igen nehézkes a Volvo XC90 kezelése. Még az egyszer már felfedezett funkciókat is hamar elvesztették szem elől. A Renault-hoz hasonlóan lepontozták a billentyűzet apró betűit. Hosszabb gyakorlás után a kipróbálók egyre jobb időket értek el a kezelésben, de a vezetéstől továbbra is jelentősen elvonta az érintőképernyő a figyelmüket. A szubjektív értékelésben a Volvo a második legrosszabb értékelést kapta. Arra a kérdésre, hogy melyik fedélzeti rendszert szerették meg a legkevésbé, hétből hárman az XC90-t nevezték meg.

A kezelése olyan, mint szókeresőst játszani A mezőny egyetlen autójában sem tartott olyan hosszú ideig megtalálni egy-egy funkciót, mint a Volvóban. Sok gyakorlattal azonban elsajátítható a kezelése és rövidíteni lehet a keresési időt + A tesztelőknek tetszett a nagy, középre és magasra helyezett érintőképernyő. A forgalomtól nem veszi el különösebben a vezető figyelmét. Néhány felhasználó átláthatónak nevezte a klíma menüjét. Hosszas gyakorlás után javul a kezelhetősége – A különböző funkciók, alkalmazások megtalálása a Volvóban tartott a leghosszabb ideig, a menük annyira követhetetlenek és kuszák, hogy a felhasználók azt sem találták meg újra, amit már korábban felfedeztek. Sok parancsot nem értett meg a hangvezérlés, a Volvo végzett az utolsó helyen

VW Golf

Hogy másképp is működhet a fedélzeti infotainment, a Golf bizonyította be, amely az érintőképernyő, valamint a hagyományos gombok és kapcsolók hatékony keverékét alkalmazza a műszerfalon. Az összes hobbi tesztelő elsőre megbirkózott a feladatokkal és a kezelési idejük is rövid volt. Egy számukra korábban ismeretlen funkció megtalálása átlagban fél percig tartott, fele annyi ideig, mint a második leggyorsabb kezelési idővel rendelkező Renault (az Espace-ban 74 másodpercet mértünk). A Renault után közvetlenül a Golfból kiszállva Tanja Heubach megkönnyebbült, igazi felfrissülésnek nevezte a Golf kezelőfelületét. Hogy mennyire érett a rendszer az is mutatja, hogy navigációja ábécé sorrend helyett a relevancia alapján sorolja fel a közelünkben lévő fontos célpontokat, például a benzinkutakat.

Csak kevés hibát jeleztek a tesztelők: egyeseket zavart a túlzsúfolt kormány, mások az érintőképernyő grafikáját találták maradinak és unalmasnak, a kezelőfelület minősége pedig messze elmarad szerintük az Audi és a BMW kidolgozásától (még jó hogy, hisz a Golf negyed annyiba kerül, mint a hetes BMW). Mindez nem volt azonban elég ahhoz, hogy a trónról letaszítsa a Golfot, amely a szubjektív megítélésben a legjobb értékelést kapta.

Kellett az összehasonlításba a Golf, visszaadta a tesztelők önbizalmát. Tanja Heubach megkönnyebbülten így fogalmazott: “Már azt hittem, túl hülye vagyok a modern autókhoz”. A kétnapos esemény után megalapozott és határozott véleményt fogalmazott meg mind a hét résztvevő. A kezdeti észrevehető lelkesedést frusztráció követte. A végső konklúziót arról, hogy kiknek valók ezek az autók, Micha Ruckh fogalmazta meg: “Azoknak a fiataloknak, akiknek nem okoz gondot a kezelésük, nincs rá pénzük, azoknak, akiknek lenne rá, nem vesznek ilyen autót, mert túl öregek a kezelésükhöz.”

A Golf megmutatja, hogyan kell ezt csinálni A Golf információs és szórakoztató rendszerével minden tesztelő elégedett volt, a kezelési idő is itt volt a legrövidebb a BMW-hez hasonlóan. Az érintőképernyő és az önálló gombok ésszerű keveréke nyújtja a legjobb kezelhetőséget + A logikusan és ésszerűen felépített menüszerkezetben a tesztelők gyorsan és természetesen találták meg a keresett funkciókat. Első látásra és gyakorlás után is rövid kezelési időket mértünk. Tetszett a határozott reakció és az egyes fontos funkcióknak szánt önálló gombok alkalmazása – A Golf sem úszta meg kritika nélkül: egyes önkénteseket zavarta, hogy túlságosan teletömték a kormánykereket kapcsolókkal, és csakis a menüben lehet beállítani a belső keringetést. A tesztelők megjegyezték, hogy a Golf érintőképernyője sokkal elavultabb a többi versenytársénál

Így teszteltünk mi

Mindegyik hobbi tesztelő egy sor feladatot kapott. Meg kellett adni egy navigációs célpontot, el kellett mentenie egy rádiócsatornát a kedvencek közé és le kellett nulláznia a napi kilométerszámlálót. A feladatokat először az autó nyugalmi állapotában, majd menetközben kapták az önkéntesek, mindent stopperrel rögzítettünk. Ezt követően a tesztelők pontozták az adott kezelőfelületet. Azt is megvizsgáltuk, hogy a sofőrök hova néznek, amikor a kezelőfelületen matatnak, ebben egy speciális, a szem mozgását figyelő és rögzítő szemüveg és két önkéntes volt a segítségünkre. A végső értékelésbe ezt az eredményt nem számítottuk be.

Ez a cikk az Autó Magazin 2016/8. számában jelent meg eredetileg, illik és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Hans-Dieter Seufert

